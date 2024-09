Suizide in Deutschland : Suizidrate steigt leicht an

Rund 10.300 Menschen starben 2023 durch Suizid. Das Statistische Bundesamt konstatiert eine leichte Zunahme.

WIESBADEN epd/afp/taz | Rund 10.300 Menschen starben im Jahr 2023 durch Suizid. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Zahl der Suizide damit leicht zu (plus 1,8 Prozent), wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden anlässlich des weltweiten Präventionstages gegen Suizide am 10. September mitteilte. Ein historischer Tiefststand bei Suiziden war 2019 mit rund 9.000 Fällen verzeichnet worden.

Laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention sind Suizide ein sehr häufiges Symptom bei Depression. Suizidgedanken machen Depressionen oft zu einer lebensbedrohlichen Krankheit. Die Stiftung empfiehlt Menschen, die Suizidgedanken haben oder von Suizid gefährdete Menschen kennen, umgehend ärztliche Hilfe zu suchen.

Über alle Altersgruppen hinweg begehen Männer deutlich häufiger Suizid als Frauen. Im Jahr 2023 begingen in knapp drei Viertel der Fälle Männer (7.500 Fälle) Suizid, 2.800 Suizide begingen Frauen. Im langfristigen Vergleich ist die Zahl der Suizide nach einem deutlichen Rückgang in den 1980er und 1990er-Jahren in den vergangenen 20 Jahren relativ konstant geblieben.

In den einzelnen Altersgruppen entwickelten sich die Fallzahlen unterschiedlich. So ging die Zahl der Suizide unter jungen Menschen deutlich stärker zurück als die Fälle insgesamt: Starben 2003 noch gut 700 unter 25-Jährige in Deutschland durch Suizid, so waren es im vergangenen Jahr knapp 500. Unter älteren Menschen nahmen dagegen die Suizide binnen 20 Jahren teilweise deutlich zu. Am stärksten war der Anstieg in der Altersgruppe 85 plus: Hier hat sich die Zahl der Suizide von 600 im Jahr 2003 auf knapp 1.300 im Jahr 2023 mehr als verdoppelt.

Risiko bei jungen Menschen höher

Auch wenn die Zahl der Fälle in den jüngeren Altersgruppen geringer ist, so ist die suizidbedingte Sterblichkeit gerade bei jungen Menschen besonders hoch. Bei den 10- bis unter 25-Jährigen war Suizid im Jahr 2023 die häufigste Todesursache, vor Verkehrsunfällen und Krebs. 18 Prozent aller Todesfälle in diesem Alter waren Suizide. Zum Vergleich: In der Altersgruppe 85 plus machten die Suizide 0,3 Prozent aller Todesursachen aus. Insgesamt ist laut Statistik jeder hundertste Todesfall in Deutschland ein Suizid.

Haben Sie suizidale Gedanken? Dann sollten Sie sich unverzüglich ärztliche und psychotherapeutische Hilfe holen. Bitte wenden Sie sich an die nächste psychiatrische Klinik oder rufen Sie in akuten Fällen den Notruf an unter 112. Eine weitere Option ist die Telefonseelsorge online oder unter 0800-1110111. Eine Liste mit weiteren Angeboten finden Sie unter taz.de/suizidgedanken.