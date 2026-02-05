piwik no script img

Streit um Sitzungssaal im BundestagAfD-Fraktion bleibt draußen

Als zweitstärkste Kraft im Bundestag fordert die AfD-Fraktion den zweitgrößten Sitzungssaal. Das Bundesverfassungsgericht entschied jetzt dagegen.

Blick in den Otto-Wels-Saal
Die AfD erhebt Anspruch auf den zweitgrößten Saal auf der Fraktionsebene im Bundestag Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

dpa | Im Streit um den zweitgrößten Sitzungssaal im Bundestag ist die AfD-Fraktion vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Das Gericht verwarf einen Antrag im Organstreitverfahren, mit dem sich die AfD gegen die Zuteilung des Saals an die SPD-Fraktion gewendet hatte. Der AfD-Fraktion stehe kein Recht auf den Saal zu, entschied der Zweite Senat in Karlsruhe.

Die Ansicht der Fraktion, „der Otto-Wels-Saal entspreche als zweitgrößter Saal einer Silbermedaille, auf die sie als Zweitplatzierte der Bundestagswahl einen Anspruch habe, geht fehl“, erläuterte der Senat. Das Grundgesetz garantiere keine Erfolgsprämien, sondern Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Willensbildung in den Staatsorganen. (Az. 2 BvE 14/25)

Nach der Bundestagswahl im Februar 2025 hatte die zur zweitstärksten Fraktion angewachsene AfD mit aktuell 151 Abgeordneten Anspruch auf den zweitgrößten Sitzungssaal im Reichstagsgebäude erhoben. Den nutzte bisher die SPD, die seit der Wahl aber mit nur noch 120 Abgeordneten im Bundestag vertreten ist. Die SPD hatte den Saal nach Ex-SPD-Chef Otto Wels benannt.

Der Ältestenrat des Bundestages, in dem die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke im Bundestag vertreten sind, hatte nach langem Streit schließlich im Mai mit Mehrheitsbeschluss gegen die AfD entschieden. Die SPD konnte ihren Saal behalten und der AfD wurde der frühere Sitzungsaal der FDP-Fraktion zugewiesen, der deutlich enger ist.

Der Ältestenrat sei berechtigterweise davon ausgegangen, dass er durch Mehrheitsbeschluss über die Zuteilung der Säle entscheiden kann und kein Zugriffsverfahren nach Fraktionsstärke gilt, entschied das Bundesverfassungsgericht. Die Entscheidung des Rates verletzte die AfD auch nicht in ihrem Recht auf Gleichbehandlung. Er durfte davon ausgehen, dass der zugeteilte Saal für die Fraktionsgröße der AfD geeignet war.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #AfD #Bundestag #SPD #Fraktion
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei untereinander montierte Wegweiser, von denen der obere zum „Transrapid“ und der untere in „alle Richtungen“ weist.
Transrapid-Fan in der AfD angekommen Rechts schwebend

David Harder übergab als Magnetschwebebahn-Aktivist eine Petition an eine AfD-Delegation. Nun sitzt er im Vorstand von deren Ortsverband Altkreis Meppen.

Von Harff-Peter Schönherr
Wahlplakat der Partei AfD und ihres Kandidaten Jörg Dornau zur Landtagswahl 2024 in einem sächsischem Dorf mit der Losung „Alles für Sachsen“
Möglicher Verstoß gegen Belarus-Embargo Ermittlungen gegen sächsischen AfD-Politiker Dornau

Der AfD-Landtagsabgeordnete Jörg Dornau ist erneut ins Visier der Justizbehörden geraten. Es geht um einen möglichen Verstoß gegen die Belarus-Sanktionen.

Daniel Halemba und seine Anwältin Isabella Sanna sind auf dem Weg zum Amtsgericht
AfD-Politiker Daniel Halemba verurteilt „Es wäre freundlich, wenn Sie den Mund halten würden“

Daniel Halemba muss 30.400 Euro Strafe wegen Geldwäsche und Nötigung zahlen. Er sieht sich als Opfer eines politisch motivierten Verfahrens.

Von Joachim F. Tornau
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Urteil gegen Maja T. Deutschland ist mitschuldig
2
Ausweitung der russischen Angriffe Der Ukraine konsequent helfen – jetzt!
3
Zahl der Todesopfer in Gaza Leugnen, bis es nicht mehr geht
4
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?
5
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
6
Die Wahrheit Künstlicher Rilke