Stockende Digitalisierung in Hamburg : Mit Vollgas in den Wartungsmodus

Das Hamburger Wohngeldportal sollte Anträge vereinfachen und Verfahren beschleunigen. Zur Premiere ist es direkt wieder abgestürzt.

HAMBURG taz | Hamburg hätte gewarnt sein müssen: „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen“, prophezeit Murphy’s Law, „und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonst wie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ Das Gesetz, seit Jahrzehnten eine Legende in der Welt der unfreiwilligen Komik, warnt vor Fehlerursachen, wenn zu viele Details im Spiel sind. Gerade Informatiker kennen das gut.

Und so kam es, wie es kommen musste: Wer im Netz „Hamburg, Wohngeld“ suchte, und sich dann zum „Online-Antrag, Serviceportal“ durchklickte, bekam bei der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) zu lesen: „Aktuell finden Wartungsarbeiten statt und der Online-Antrag ist nicht erreichbar. Wir bitten um Geduld.“ ERROR. Systemfehler. Kein Durchkommen.

Dabei ist das System brandneu. Es kommt von Dataport, dem IT-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung. Und der steht nicht zum ersten Mal für Fehlleistungen in der Kritik. Hamburgs Behörden sollen und wollen sich grundsätzlich digitalisieren. So aber gelingt das vorerst nicht.

Mehr Geld für mehr Menschen

Dabei hätte alles so schön sein können: Seit dem 1. Januar 2023 ist das Wohngeld-Plus-Gesetz in Kraft. Vergangenen Montag sollte die Sache mit dem Online-Antrag in Hamburg starten. Dann wäre es mit dem Antrag schneller gegangen als mit den alten Methoden, auf die jetzt viele nach dem geplatzten Portalstart zurückgriffen: Papiere ausfüllen und zur Post bringen, PDF downloaden, Nachweise einscannen, hochladen, E-Mail schicken.

In Hamburg haben seit Kurzem dreimal mehr Menschen Anspruch auf den Zuschuss: bis zu 37.500. Das ist natürlich gut. Sogar noch besser ist, dass es auch mehr Geld gibt: bis zu doppelt so viel. Online war der Weg dahin allerdings versperrt. BSW-Sprecher André Stark ist anzumerken, wie peinlich ihm dieser „unsägliche Zufall“ ist.

Das sei zwar kein Weltuntergang, sagt er der taz. „Aber ärgerlich ist das natürlich schon.“ Der Fehler habe die Behörde überrascht. Eine Benachrichtigung von Dataport habe es nicht gegeben. Die Folge: Die BSW wollte am Montag mit einem Tool an den Start, dessen Funktionsuntüchtigkeit schon Tage zuvor entdeckt worden war.

Da werden Bürger, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, endlich höhere Zuschüsse eingeräumt, und dann können sie sie nicht geltend machen – zumindest nicht auf halbwegs zeitgemäße Weise, sondern nur auf Papier, was der bearbeitenden Behörde wiederum noch mehr zusätzliche Arbeit machen dürfte.

Prüfung auf Herz und Nieren

Immerhin hat die BSW angesichts der digitalen Panne am Papierberg ziemlich rangeklotzt, um wenigstens der ausgedruckten Flut Herr zu werden. Erste Entscheide ergingen schon wenige Stunden nach Inkrafttreten von Wohngeld-Plus. Übrigens war nicht nur Hamburg betroffen. Auch Schleswig-Holstein ging in den Wartungsmodus.

Dataport, 4.400 MitarbeiterInnen groß und rund eine Milliarde Euro Umsatz schwer, macht auf seiner Website derweil vollmundig Versprechungen: „Mit uns gelingt die Digitalisierung“, steht da. „Neue Technologien prüfen wir auf Herz und Nieren. Und optimieren sie für den Einsatz im öffentlichen Sektor.“

Man entwickle „innovative IT-Services, die Verwaltungsprozesse für Behörden und Bür­ge­r*in­nen einfach machen“. Einfacher ist gut, für alle Beteiligten. Aber dafür müsste es dann natürlich auch funktionieren.

Hinweis: Inzwischen seien die Probleme behoben und das Portal freigeschaltet, teilte Dataport mit.