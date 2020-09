Stichwahl in Nordrhein-Westfalen:Das Testlabor

Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen vom 13. September hat die CDU mit landesweit 34,3 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren. Auch die SPD landete in ihrem einstigen Stammland mit 24,3 Prozent gerade noch auf Platz zwei – vor den Grünen, die satte 20,0 Prozent einfuhren. FDP, Linke und auch die AfD blieben mit 5,6 Prozent, 3,8 Prozent und 5,0 Prozent landesweit einstellig.

Bei den Direktwahlen für das Amt der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters erreichten viele Kandidat*innen nicht die erforderliche absolute Mehrheit von 50 Prozent. In Nordrhein-Westfalens größter Stadt Köln muss die parteilose, von CDU und Grünen unterstützte Amtsinhaberin Henriette Reker am 27. September deshalb noch einmal gegen den zweitplatzierten SPD-Herausforderer Andreas Kossiski ran. In Düsseldorf muss der Sozialdemokrat Thomas Geisel das Rathaus gegen den vorn liegenden CDU-Mann Stephan Keller verteidigen. Und in Mülheim an der Ruhr tritt die einstige niedersächsische Umweltministerin Monika Griefahn, Mitgründerin von Greenpeace Deutschland, gegen den CDU-Mann Marc Buchholz an.

Stichwahlen zwischen Grünen und Christdemokraten gibt es dagegen in Münster, Bonn – und in Aachen. In der Heimatstadt von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lag im ersten Wahlgang die Grüne Sibylle Keupen mit mehr als 39 Prozent weit vorn. Spannend wird die Stichwahl auch im seit 1946 SPD-regierten Dortmund: Dort hat sich die grüne Basis für eine Wahlempfehlung für den Christdemokraten Andreas Hollstein ausgesprochen – gegen den Sozialdemokraten Thomas Westphal. (wyp)