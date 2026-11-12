E s gibt Tage, da überblättere ich den Wirtschaftsteil der Zeitung. Ich ignoriere „Wirtschaft vor acht“, meide alles auf Social Media, was mit „Aktien“, „Märkten“ oder „Wirtschaftsstandort“ zu tun hat, und stelle das Radio auf einen Sender, der nur Musik spielt. Es gibt viele solcher Tage. 180 im Jahr vielleicht. Das ist schlecht, weil ich davon lebe, über Kapitalismus zu schreiben. Wirtschaft ist zwar nicht der ganze Kapitalismus, aber doch ein nicht ganz unerheblicher Teil davon. Ein Dilemma. Aber ich muss das machen, Wirtschafts-Detox. Für meine mentale Gesundheit.

Es ist ein bisschen wie damals, als ich bei McDonald’s gejobbt habe und aufhören musste. Nicht nur, weil der Schichtführer ein Choleriker war, sondern weil mir schlecht wurde. In der Mittagspause durften wir essen, was das Herz begehrt, im Wert von sieben Mark fünfzig. Irgendwann waren mir Pommes und Cheeseburger zuwider. Die heiße Fettwolke der Fritteuse beim Pommesholen, der zischende Bratdampf beim Wenden der tiefgefrorenen Fleischtaler. Es ging nicht mehr. Also ging ich.

Überdrüssig bin ich zum Beispiel dessen, was ich neulich in der Zeitung des Kapitals lesen musste, an einem Tag, an dem ich doch mal wieder ins Wirtschaftsressort geklickt hatte. Der Präsident des Maschinenbauerverbandes VDMA hatte ein Interview gegeben. Der Standort Deutschland, so wiederholte er das Mantra der herrschenden Politik, stehe kurz vor dem Kipppunkt. Fehlende Wettbewerbsfähigkeit, unflexibler Arbeitsmarkt, Reformstau, zu viel Bürokratie. Pommes, Pommes, Pommes. Die Antwort? Pommes: niedrigere Unternehmenssteuern, geringere Sozialabgaben, eine Stunde mehr Arbeit pro Woche, ein paar Jahre später in Rente. Diese „Anforderungen an den Standort“ bräuchten Verständnis in der Bevölkerung, führte er aus, „und ein Wissen, dass es damit besser wird“. Ungefähr so hat es die DDR-Nomenklatura auch gepredigt: „So wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben.“ Das hätte der Maschinenbauchef seinerzeit Propaganda genannt.

Foto: Kirsten Breustedt Kolumne Klassenfahrt Sabine Nuss hat die zwölfte Klasse abgebrochen, Bürokauffrau gelernt, das Abitur nachgeholt, bei Springer als Journalistin volontiert, Politikwissenschaft studiert und über Privateigentum promoviert. Bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung war sie Leiterin der politischen Kommunikation und Geschäftsführerin des Karl Dietz Verlags. Heute lebt sie als freie Autorin, Publizistin und Podcast-Host in Berlin. In ihrer Kolumne führt sie uns regelmäßig durch die Nebelregion des Kapitalismus. Sie lüftet den Schleier der Verhältnisse, in denen es scheint, als seien wir alle frei und gleich.

Wachstum, Innovation oder Strategie sind „Plastikwörter“

Solange es kein Raus gibt, muss ich diese Anrufung wohl ertragen. Und ein Raus gibt es nicht, solange das Dilemma „unserer Wirtschaft“ nicht durchschaut wird. Es liegt darin, dass wir unser Wohl und Wehe von der selbstzweckhaften Vermehrung des Kapitals abhängig gemacht haben, dass wir uns von den Vollziehern dieser Logik global in ein Rennen um schneller, höher, weiter hetzen lassen. In den Worten des Maschinenbauchefs zur angeblich immer bedrohlicheren Konkurrenz aus China: „Wir haben eine China-Position, die allerdings zu zwei Dritteln aus Anforderungen an den Standort Deutschland besteht.“

Die größte Hürde ist, dass Kapitalvermehrung als Anreiz und Konkurrenz als Handlungsstruktur für natürlich gehalten werden (von den meisten) und als die beste aller möglichen Welten gepriesen werden (von den Gewinnern).

Dazu passt die Sprache. Märkte, die nervös sind, sich erholen oder kränkeln, Preise, die steigen oder fallen. Wirtschaft – ein mit einem Eigenleben begabter Organismus. Wer unten steht, wer oben und wer profitiert? Unsichtbar. Der Linguist Uwe Pörksen nannte Wörter wie Wachstum, Innovation oder Strategie „Plastikwörter“: Sie klingen nach Sachverstand, passen auf alles und sagen nie, wer handelt. Standort und Wettbewerbsfähigkeit sind aus ähnlichem Stoff. Die Wirtschaftsberichterstattung ist voller Plastik. Deshalb: Detox. Oder einen neuen Job. Bitte ohne Pommes.