piwik no script img

Staatlicher Eingriff in den WettbewerbDie beruhigende Lüge vom eigenen Kuchenstück

Fabian Schroer
Kolumne Freidrehen
von Fabian Schroer

In den USA haben viele Menschen Angst vor sozialistischer Politik. Dabei betreiben Staat und Konzerne selbst sowas wie Planwirtschaft.

Eine Person hält ein Wahlplakat in den Händen, welches das Porträt eines Mannes zeigt
Zohran Mamdani: Fokus auf bezahlbaren Wohnraum, Lebensmittel und Nahverkehr Foto: Neil Constantine/imago

K urz bevor Zohran Mamdani vor zwei Wochen die Bürgermeisterwahl in New York City gewann, sah ich mir online ein Video mit Straßeninterviews an. Während viele New Yor­ke­r:in­nen begeistert einen Politikwechsel in der teuersten Stadt der USA herbeisehnten, bekamen es andere mit der Angst vor dem demokratischen Sozialisten zu tun. Was mich dabei immer verblüfft: Die lautesten darunter sind nicht immer Manager und CEOs.

„Mamdani ist für staatliche Kontrolle“, sagte eine ältere Dame mit zitternder Stimme gegenüber dem Youtube-Kanal Channel 5. Sie selbst sei früher Buchhalterin gewesen, vertraue nicht darauf, dass der 34-Jährige wisse, was er tue, und halte seine Versprechen wie Mietendeckel oder stadteigene Supermärkte für unmögliche Ideen. Sie sagt: „Wir müssen kämpfen, um den Kapitalismus in unserem Land zu halten. Kapitalismus erlaubt Freiheit. Freies Unternehmertum!“

Was für einige quatschig klingen mag, ist für andere wohl völlig logisch. Der Gedanke: Staatliche Planung kann niemals funktionieren und führt zu Misswirtschaft, Korruption und Totalitarismus à la Sowjetunion oder DDR. Im Neoliberalismus hingegen herrschen zwar harte Wettbewerbsbedingungen, jedoch kann sich jeder als „kleiner Kapitalist“ ein Stück vom Kuchen sichern – sofern man sich nur genug anstrengt.

Das wusste schon die CDU in den 1970er Jahren, als sie mit ihrem Slogan „Freiheit statt Sozialismus“ punktete. Der neoliberale Vordenker Friedrich August von Hayek meinte, dass Gesellschaften zu komplex seien, um von einer Stelle gelenkt zu werden, daher sei Planwirtschaft zwangsläufig ein „Weg in die Knechtschaft“.

Da hatte er nicht ganz unrecht, das Problem ist jedoch: Auch in den kapitalistischen Gesellschaften von heute wird zentral geplant, nur anders als im Realsozialismus – und von anderen. Die sozialistische britische Ökonomin Grace Blakeley argumentiert, dass Industriestaaten durch Subventionen, Steuererleichterungen und Rettungspakete für Unternehmen stark in den Wettbewerb eingreifen und somit auch bei uns von rein freien Märkten keine Rede sein kann.

Lieber abgehängte Kapitalistin als Unterdrückte

In vielen Fällen seien die Planer sogar die Konzerne selbst. Durch hoch finanzierten Lobbyismus und eine Mischung aus Bedrohung und Unterstützung politischer Parteien gestalteten sie die Politik in ihrem Sinne – ohne selbst demokratisch legitimiert zu sein. Man denke etwa an den inzwischen abgesägten Elon Musk im Weißen Haus.

Laut Blakeley schränkt gerade diese „gefährliche Verschmelzung von Staats- und Unternehmensmacht“ unsere individuelle Freiheit stark ein, da sie es den meisten von uns unmöglich mache, „die Bedingungen unserer Existenz zu gestalten oder zu ändern“. Echte Freiheit erreichten wir nur, wenn wir Entscheidungsprozesse in Politik und Wirtschaft demokratisierten.

Ein bisschen verstehe ich die besorgte Dame im Big Apple trotzdem: Die Vorstellung, selbst Kapitalistin zu sein – also auf der Gewinnerseite zu stehen – und es nur noch nicht geschafft zu haben, ist beruhigender, als mir einzugestehen, dass ich Teil einer unterdrückten Klasse bin.

Zohran Mamdani hat es mit seinem Fokus auf bezahlbaren Wohnraum, Lebensmittel und Nahverkehr dennoch geschafft, die meisten New Yor­ke­r:in­nen hinter gemeinsamen Interessen zu vereinen. Wenn wir da auch in Deutschland, einem Land mit einem ehemaligen Black-Rock-Aufsichtsratschef als Kanzler, hinkommen würden, wäre schon mal viel gewonnen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Fabian Schroer

Fabian Schroer

 Auslandsredakteur
Zuständig für Digitales im Auslandsressort. Schreibt hauptsächlich über Medien, Kultur und soziale Gerechtigkeit.
Themen #Kolumne Freidrehen #soziale Ungleichheit #Wettbewerb #Zohran Mamdani #USA unter Trump
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Reihe von Fahrrädern
Konkurrenz unter Leihfahrrädern Piep, piep, piep, wir haben alle den Wettbewerb lieb
Kolumne Economy, bitch von Anastasia Zejneli

Das Leihradunternehmen Lime schreibt saftige schwarze Zahlen, Konkurrenz gibt es kaum. Doch es gibt es gute Gründe, mehr Anbieter zu haben.

Eine Frau mit weißem Oberteil steht vor einer blauen Wand
Gespräch über Planung im Kapitalismus „Niemand wird kommen, um uns zu retten“

Kapitalismus bedeutet Planwirtschaft, sagt die britische Ökonomin Grace Blakeley. Sie zählt zu den wichtigsten jüngeren Kapitalismuskritiker:innen.

Interview von Rosa Budde und Ulrich Gutmair
Ein Postbeamter sortiert Pakete aus einem Lkw um
Freie Marktwirtschaft versus Sozialismus Zurück zur Planwirtschaft
Gastkommentar von Oliver Roßmannek

Die zentrale Planung von Großkonzernen ist heute effizienter als in der Vergangenheit. Moderne Informationstechnologien sind mit ein Grund dafür.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Kriminologe über Bochumer Polizeischüsse „Ein Fall, vor dem tatsächlich viele Polizisten Angst haben“
2
Berliner Wohnungsmarkt Vergesellschaftung finanziert sich selbst
3
Tödlicher AKW-Unfall vor 50 Jahren Nach allen Regeln der Kunst verharmlost
4
Polizei schießt auf Zwölfjährige Viele offene Fragen
5
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
6
Zweischneidige Rolle Deutschlands Merz, ein Fisch beim Sonnenbad