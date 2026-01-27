piwik no script img

Spaniens Pro-Migrations-PolitikMutiges Kontrastprogramm zum Rechtsruck

Reiner Wandler

Kommentar von

Reiner Wandler

Spaniens linke Regierung will 500.000 Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung Papiere geben. Das ist nicht nur moralisch, sondern ökonomisch sinnvoll.

Eine Demonstrantin hält während einer Demonstration ein Schild mit der Aufschrift „Kein Mensch ist illegal“ hoch
Nein, nicht alle treten wir nach unten und buckeln nach oben Foto: Angel Garcia/imago

S panien wird 500.000 Einwanderern, die bisher ohne Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung im Lande leben, Papiere geben. Das hat die in Minderheit regierende Linkskoalition unter Pedro Sánchez mit der kleinen, linksalternativen Podemos ausgehandelt.

Es ist eine mutige Entscheidung in Zeiten des zunehmenden Rechtsrucks in unseren Gesellschaften. Während sich in anderen Ländern die Mitte-Parteien wegducken und Teile des immigrationsfeindlichen Diskurses der Rechtsextremen à la Vox, Chega, Rassemblement National oder AfD übernehmen und so hoffen, weniger Stimmen an diese zu verlieren, geht Sánchez den entgegengesetzten Weg.

Er bietet mit fortschrittlichen Themen den Rechten die Stirn. Ob dies funktioniert, wird sich zeigen. Ethisch und moralisch ist es allemal. Und es schafft Bewusstsein bei denen, die nicht rechts und rechts außen stehen: Nein, nicht alle sind wir gleich. Nein, nicht alle treten wir nach unten und buckeln nach oben.

Sánchez schwimmt mit der Legalisierung gegen den Strom. Aber es ist keine linke Gutmenschenpolitik, die der spanische Ministerpräsident da betreibt. Es ist eine Politik, die Spanien nutzt. Die Wirtschaft boomt. Die Wachstumsrate ist so hoch wie sonst nirgendwo in der Europäischen Union. Und wem ist dies zu verdanken? Der Zuwanderung.

Während andere europäische Länder die Einwanderungsbestimmungen verschärfen, hat die liberale Haltung der Regierung Sánchez bei diesem Thema Spanien massiv genutzt. Internationale Wirtschaftsexperten verweisen in den letzten Jahren gerne auf Spanien als Modell. Jährlich kommen rund 600.000 Einwanderer ins Land. Die Arbeitslosigkeit nimmt dennoch ab, denn Spaniens Wirtschaft braucht Arbeitskräfte. Die Migranten kommen vor allem in der Tourismusbranche, der Landwirtschaft, aber auch im Baugewerbe und im Handwerk unter. Und mit der steigenden Zahl der Erwerbstätigen steigt auch die Binnennachfrage, was wiederum zum Wachstum beiträgt.

Die Einwanderer sind dabei längst nicht mehr die billigen Arbeitskräfte, die sie einmal waren, denn unter Sánchez stieg der Mindestlohn um 60 Prozent. Außerdem wurde die Möglichkeit, Arbeitsverträge zu befristen, stark eingeschränkt. Ja, auch Sozialpolitik ist in diesen Zeiten möglich. Und auch damit schwimmt Sánchez gegen den Strom.

Spaniens Rechte toben angesichts dieser Entscheidung einmal mehr – nichts anderes war zu erwarten. Dabei sind sie mit ihrem ausländerfeindlichen Blick nicht in der Lage, eines zu sehen: Die Regularisierung der halben Million ist nicht bloß links, sondern einfach konsequent.

Reiner Wandler

Reiner Wandler

 Auslandskorrespondent Spanien
Reiner Wandler wurde 1963 in Haueneberstein, einem Dorf, das heute zum "heilen Weltstädtchen" Baden-Baden gehört, geboren. Dort machte er während der Gymnasialzeit seine ersten Gehversuche im Journalismus als Redakteur einer alternativen Stadtzeitung, sowie als freier Autor verschiedener alternativen Publikationen. Nach dem Abitur zog es ihn in eine rauere aber auch ehrlichere Stadt, nach Mannheim. Hier machte er eine Lehre als Maschinenschlosser, bevor er ein Studium in Spanisch und Politikwissenschaften aufnahm. 1992 kam er mit einem Stipendium nach Madrid. Ein halbes Jahr später schickte er seinen ersten Korrespondentenbericht nach Berlin. 1996 weitete sich das Berichtsgebiet auf die Länder Nordafrikas sowie Richtung Portugal aus.
Themen #VOX #Spanien #Pedro Sánchez #Immigration #Rechtsruck #Migration #Papierlose
