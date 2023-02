Sozialpsychologe über Klimaschutz: „Wir brauchen kollektive Lösungen“

Das Problem

Seit der Industrialisierung verpestet die Menschheit, vor allem im Globalen Norden, die Atmosphäre im großen Stil mit Treibhausgasen – und die Temperatur auf der Erde steigt. Das hat ein Wetterchaos ausgelöst: Es gibt fast überall auf der Welt mehr und intensivere Hitzewellen, Wirbelstürme werden stärker, in manchen Regionen bleibt das Wasser aus. Bislang beträgt die Erderhitzung rund 1,2 Grad. Laut Pariser Weltklimaabkommen soll bei 1,5 Grad Erderhitzung Schluss sein. Dass das klappt, ist zwar theoretisch noch nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich, wie kürzlich etwa eine Studie der Uni Hamburg ergeben hat. Zu langsam reagiert die Menschheit auf die Gefahr. Eine Umfrage unter führenden Klimawissenschaftler:innen des Weltklimarats (IPCC) hatte ergeben: Die meisten gehen von einer Erderhitzung von 3 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts aus. Mit jedem Zehntelgrad verschärft sich die Lage, wird das Wetter tödlicher – entweder unmittelbar wie im Falle von Wirbelstürmen und extremer Hitze oder auch indirekt, weil etwa Dürren Ernten zerstören und so Hungersnöte verstärken. Es droht zudem, dass sogenannte Kipppunkte erreicht werden, an denen Teile des Klimasystems unumkehrbar kollabieren.

Die Lösung

Um das 1,5-Grad-Limit einzuhalten, müssten sich die globalen CO 2 -Emissionen bis 2030 praktisch halbieren, um 2050 bei null zu liegen. Alle klimaschädlichen Geschäftsmodelle und Lebensweisen müssen also drastisch abnehmen. Das heißt zum Beispiel: Kohle- und Gaskraftwerke müssen abgestellt, die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden. Es darf nicht mehr so viele Autos und vor allem Autofahrten und Flüge geben. Häuser müssen besser gedämmt sein, damit nicht so viel Heizenergie verschwendet wird – und diese muss aus erneuerbar betreibbaren Quellen wie Wärmepumpen kommen. Die Zahl von Nutztiere muss abnehmen. Außerdem muss die Menschheit der Atmosphäre CO 2 entziehen, unter anderem durch mehr gesunde Wälder und Moore, aber auch durch Technologien. Deren Kapazität wird aber nach bisherigen Schätzungen nicht besonders groß sein – von der radikalen Senkung der Emissionen erlösen sie also nicht.

Kann ich nicht doch auch privat etwas tun?