dpa Die über viele Jahre übliche Silvesterfeier mit Bühnenshow am Brandenburger Tor gibt es in diesem Jahr nicht mehr – dafür eine Party mit Berliner DJs und Feuerwerk. Das kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) an. Sie soll um 22 Uhr beginnen. Ab Mitternacht ist ein siebeneinhalbminütiges Feuerwerk geplant, das live im Ersten übertragen werden soll. Kostenlose Tickets für rund 20.000 Gäste sollen ab Dezember erhältlich sein.

„Für uns war völlig klar: Wir wollen, dass am Brandenburger Tor etwas stattfindet“, sagte Wegner. Es sei wichtig, dass es neben den Bildern vom Jahreswechsel aus Sydney und New York auch solche aus der deutschen Hauptstadt gebe, erklärte Wegner bei der Vorstellung der Pläne im Roten Rathaus.

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sagte, das Silvesterevent sei für den Wirtschaftsstandort Berlin von großer Bedeutung. Es sei ein riesiger Werbeeffekt für die Stadt. „Und wir bekommen zusätzliche Gäste.“ Für Dezember sei mit rund einer Million Besuchern zu rechnen, vor allem in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel. Das mache rund 2,4 Millionen Übernachtungen aus.

Berlin lässt sich das etwas kosten: Für die Finanzierung der Silvesterparty steuere die Lottostiftung 290.000 Euro bei, sagte Giffey. Weitere jeweils 100.000 kommen von der Senatskanzlei und der Wirtschaftsverwaltung, jeweils 50.000 von der Innen- und Kulturverwaltung – insgesamt also 590.000 Euro.

Kritik von den Grünen

Wegner sagte, ein erheblicher Teil davon sei für die Finanzierung von Sicherheitsmaßnahmen geplant. Über das Thema Sicherheit habe es umfangreiche Gespräche mit der Berliner Polizei gegeben. „Hier sind wir uns auch mit der Polizei einig geworden, sodass ich davon ausgehe, dass es ein schöner Jahreswechsel am Brandenburger Tor wird.“

Die Grünen-Fraktion sieht die Pläne für die Silvesterparty kritisch: „Leider ist im schwarz-roten Senat niemand auf die Idee gekommen, dass man statt klassischem Feuerwerk auf Licht- und Lasershows umschwenkt“, sagte deren innenpolitischer Sprecher Vasili Franco. „Ein sicheres und friedliches Silvester wird es erst geben, wenn der stadtweite Böllerwahnsinn beendet wird.“

Eine Silvesterparty am Brandenburger Tor werde die notwendige Einschränkung der privaten Böllerei nicht ersetzen können. „Zum Umdenken fehlt dem Wegner-Senat der Mut und die Kraft“, sagte der Grünen-Politiker.

Das ZDF überträgt seine Jahreswechsel-Show mit bekannten Künstlern diesmal nicht wie bisher aus Berlin, sondern aus Hamburg. Wegner hatte schon Ende Juli angekündigt, dass es für die bisher übliche Silvesterfeier am Brandenburger Tor keine Zuschüsse mehr vom Land geben werde.

Wegner verteidigt Entscheidung

Der private Veranstalter hatte die Show daraufhin abgesagt, die als Deutschlands größte Silvesterparty galt. Wegner verteidigte die Entscheidung ausdrücklich und wies erneut auf Probleme bei der Finanzierung hin: „Der private Veranstalter wollte deutlich mehr haben“, sagte er. „Ich bin froh, dass wir zu einer Lösung gekommen sind, die deutlich weniger kostet.“

Parallel zu der DJ-Party am Brandenburger Tor soll es nicht weit entfernt eine als Kundgebung angemeldete Veranstaltung geben, zu der ein Bündnis von Kulturschaffenden aufgerufen hat. Es hatte dafür ebenfalls das Brandenburger Tor im Auge – bevor die Pläne des Senats bekannt wurden.

„Die Kundgebung wird es trotzdem geben“, sagte Co-Organisator Holger Werner der Deutschen Presse-Agentur. Geplant seien zahlreiche Bühnen entlang der Straße des 17. Juni zwischen S-Bahnhof Tiergarten und Yitzkak-Rabin-Straße.

Dass die Kundgebung nun nicht mehr am Brandenburger Tor möglich sein soll, kritisierte Werner ausdrücklich, schließlich habe das Bündnis sie zuerst angemeldet – und zwar mit 100.000 Teilnehmern. Auf Gesprächsangebote habe der Senat nicht reagiert: „Wir wollten etwas zusammen machen, aber sie haben es nicht nötig“, sagte er.