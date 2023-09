Sieg gegen Holstein Kiel in der 2. Liga : St. Pauli entwirrt sich

Gegen starke Kieler gelingt dem FC St. Pauli ein 5:1-Befreiungsschlag. Die zuletzt verpflichteten Stürmer wurden dafür nicht gebraucht.

HAMBURG taz | Wenn im Sport eine lange Durststrecke endet, ist oft von einem Knoten die Rede, der geplatzt sei. Worin die Fußballer des FC St. Pauli sich in der noch jungen Saison verheddert hatten, war aber mehr als ein Knoten, eher das, was Seeleute eine Wuhling nennen: ein unklar vertüdelter Haufen aus Tauwerk und Gerätschaften. Woche für Woche spielten sie ihre Gegner schwindelig, verloren darüber aber selbst das Ziel aus den Augen – das Schießen von Toren. Magere drei waren ihnen in fünf Spielen gelungen, im eigenen Stadion noch kein einziges. Das Grübeln darüber nahm im gleichen Maße zu wie die Entscheidungsfreude vor dem Tor ab.

Eine Dynamik, die St. Pauli zur Genüge kennt: In der Vorsaison endete sie mit Abstiegsplatz 17 zum Ende der Hinrunde und dem Aus für den beliebten Trainer. Ein Hauch von Déjà-vu zog in den vergangenen Wochen durchs Stadion am Millerntor, zuletzt verstärkt durch die schwere Bänderverletzung, die sich Antreiber Jackson Irvine im Einsatz für Australiens Nationalteam zuzog.

Und dann kam Holstein Kiel ans Millerntor, jene Überraschungsmannschaft, die nach durchwachsener Vorsaison komplett umgekrempelt wurde. Nach zuletzt vier Siegen in Folge hätten die Kieler, begünstigt durch den Ausrutscher des HSV beim Aufsteiger Elversberg, Tabellenführer werden können. Stattdessen platzte bei St. Pauli nicht nur ein Knoten, nein, die ganze Wuhling löste sich auf in Wohlgefallen. Nach sieben Minuten stand es schon 2:0 durch Connor Metcalfe und Eric Smith. Die Heim-Fans hatten gut lachen: Als es aus dem Gästeblock „Scheiß St. Pauli, Scheiß St. Pauli, hey!“ schallte, stimmten sie mit ein.

Wochen der Nervosität enden

Als auch noch Flügelstürmer Oladapo Afolayan sein Tor machte, der in den Vorwochen unter anderem als Aushilfs-Mittelstürmer Frust geschoben hatte, war die Welt auf St. Pauli wieder in Ordnung. Wie groß vorher die Nervosität im Club gewesen sein muss, zeigte der Blick auf die Ersatzbank: Dort saß mit dem 32-jährigen Simon Zoller der echte Mittelstürmer, den St. Pauli kurz vor Transferschluss verpflichtet hatte, neben dem noch ein Jahr älteren Neuzugang Andreas Albers; der in den vergangen Wochen im Sturmzentrum glücklos geblieben ist.

Wie im Vorjahr tut St. Pauli sich schwer, den Abgang des besten Torschützen zu kompensieren. Der Verein, nach jahrzehntelangem Chaos so erzseriös geführt wie die Sparclubs in den Kneipen rund ums Stadion, stopft mit seinen Transfererlösen vor allem Löcher, die die Pandemie gerissen hat. Er scheut das Zahlen hoher Ablösesummen und bekommt deshalb kaum Stürmer, die sofort helfen und längerfristige Perspektiven haben. Stattdessen werden entwicklungsfähige Stürmer geholt – und obendrauf alte Haudegen, die ihnen nicht langfristig im Weg stehen. Innerhalb eines Jahres kamen so schon sieben neue Stürmer ans Millerntor. Das kann gutgehen, wenn auch mal Mittelfeldspieler treffen – wie nun Lars Ritzka zum 4:1 und Marcel Hartel zum 5:1.

Dass Holstein stark mitspielte, gute Chancen hatte und zwischenzeitlich zum 1:3 kam, spielte da schon keine Rolle mehr. Es macht diesen ersten Heimsieg für St. Pauli vielleicht sogar noch kostbarer.