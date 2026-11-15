Mit Taschenlampen durchleuchtet der Zivilschutz das einstige Auto, das nur noch ein Haufen aus geschmolzenen Metallstücken und abgebrannten Kabeln ist. In dem Wagen war am Samstagabend ein Sprengsatz detoniert. Laut dem syrischen Innenministerium wurden ein 35-jähriger Vater und sein Kind getötet, die Mutter wurde verletzt. Die Explosion geschah in Jaramana, einem Vorort der Kapitale Damaskus, in der Nähe einer Batteriefabrik, berichtet der staatliche Sender Syria TV. Die Sicherheitskräfte haben das Gebiet abgesperrt und versprochen, eine Untersuchung einzuleiten.

Jaramana liegt rund vier Kilometer südöstlich vom Damaszener Zentrum entfernt. Der Vorort ist auch ein Verkehrsknotenpunkt zwischen der Flughafen-Zufahrtsstraße und der Innenstadt. In der Nähe dieser Straße soll die im Auto platzierte kleine Bombe explodiert sein.

Wer für den Anschlag verantwortlich ist, ist bisher unklar. Die Regierung erklärte, der Vorfall sei ein weiterer Angriff der islamistischen Gruppe Daesch, bekannt unter dem Eigennamen „Islamischer Staat“ (IS). In den vergangenen Monaten kam es in Damaskus und den Vororten zu mehreren Explosionen. Am 6. August war bereits ein Sprengsatz in Jaramana, in einem Passagier-Kleinbus auf der Hauptverkehrsstraße, explodiert. Dabei wurden 14 Menschen verletzt.

Spannungen sollen jüngst zugenommen haben

In der Stadt leben Christen und eine große Gemeinschaft der Drusen. In dem Vorort kam es in der Vergangenheit zu Konflikten zwischen Teilen der drusischen Gemeinschaft und sunnitischen Muslimen, die die derzeitige Regierung in Damaskus unterstützen. Die Drusenführer möchten Autonomie über ihr Gebiet und Waffen, die Übergangsregierung versuchte in der Vergangenheit gewaltsam das Gebiet einzunehmen.

Anfang 2025 kam es zu gewaltsamen Konflikten, im folgenden April und Mai zu tödlicher sektiererischer Gewalt wegen eines Abrüstungsabkommens zwischen Damaskus und den Drusenführern in Jaramana und im südlich gelegenen Suwaida. Im Sommer 2025 kam es dann zu Massakern, an denen auch Teile der Regierungstruppen beteiligt waren.

In den letzten Tagen sollen die Spannungen in Jaramana wieder zugenommen haben. Am Donnerstag protestierten Menschen in der Stadt dafür, dass die Täter der Suweida-Massaker zur Rechenschaft gezogen werden, berichtet der Sender Al Jazeera. In der Nacht auf Samstag hatten Sicherheitskräfte einen Mann festgenommen, der Symbole des Assad-Regimes verherrlicht haben soll.

50 Tote durch Explosionen unidentifizierter Täter

Solche Vorfälle lösen im fragilen neuen Syrien nicht nur Spekulationen, sondern auch spaltende, sektiererische Diskussionen aus. Ein Sicherheitsexperte sagte dem Sender Syria TV, der IS sei in der Region Jaramana nicht aktiv. „Selbst wenn man dem IS die schwerwiegendsten Vorwürfe machen wollte – alle Indizien deuten auf Drogenhändler und terroristische Banden hin, die in Suwaida und der umliegenden Region präsent sind.“ Er bemühte das sektiererische Narrativ, dass der Drusenführer al-Hijri in Suweida für die „Sicherheitslücke“ verantwortlich sei. Und beschwerte sich, dass Drusen sofort protestieren würden, „wenn etwa eine Kolonne von Fahrzeugen einer Spezialeinheit in Richtung Jaramana vorrückt.“

Al-Hijri unterstützte früher das Assad-Regime und nun die israelische Regierung. Seine Truppen kontrollieren Checkpoints an der Zufahrtsstraße nach Suwaida.

Das Syrische Netzwerk für Menschenrechte (SNHR) dokumentierte in den ersten neun Monaten 604 getötete Zi­vi­lis­t*in­nen in Syrien, darunter 50 durch Explosionen, deren Täter nicht identifiziert wurden. SNHR fordert, dass Beweismittel an Tatorten gründlich gesichert werden, sämtliche Tötungen von Zi­vi­lis­t*in­nen wirksam untersucht sowie die Täter strafrechtlich verfolgt werden – in rechtsstaatlichen Verfahren.