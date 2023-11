Seuchen in Simbabwe : Ein Land im Griff der Cholera

Die heftigste Cholera-Epidemie in Simbabwe seit fast fünfzehn Jahren hat bereits Hunderte Tote gefordert. Es gibt auch politische Gründe dafür.

HARARE taz | Die Opferzahl der laufenden Choleraepidemie in Simbabwe ist auf 209 gestiegen. 9.531 Erkrankungen sind im laufenden Ausbruch mittlerweile den Behörden gemeldet worden, davon 8.239 Verdachtsfälle und 1.301 im Labor bestätigte. Der Trend geht alarmierend nach oben: In der vergangenen Woche kamen 650 neue Fälle dazu und es wird nun mit einer Ausweitung über Simbabwes Grenzen hinaus gerechnet.

Die Regenzeit hat in Simbabwe eingesetzt und dürfte bis Mai 2024 andauern, was das Ausbreiten von Seuchen begünstigt, die durch in stehenden Gewässern brütende Moskitos übertragen werden. Extremwetter wie Starkregen und Wirbelstürme, aber auch Dürren erschweren die sichere Wasserversorgung der Bevölkerungsmehrheit und schaffen die perfekten Umstände für eine Ausbreitung von Cholera.

Der Zugang zu sauberem Wasser gehöre zu den dringendsten Bedürfnissen, sagte John ­Roche, IFRC-Delegationsleiter für Malawi, Sambia und Simbabwe, und bat um Nothilfe in Höhe von 3,4 Millionen US-Dollar (3,1 Millionen Euro), um Simbabwes Rotes Kreuz zu unterstützen. „Wir sind in großer Sorge über die sich entwickelnde Lage angesichts der Eskalation des Regens“, sagte er.

Die aktuelle Epidemie ist bis Februar zurückzuverfolgen, als im Ort Chegutu in der Provinz Mashonaland West der erste Krankheitsfall gemeldet wurde. Die schwerste Choleraepidemie in Simbabwes Geschichte gab es 2008/09 mit über 100.000 Erkrankungen und über 4.000 Toten. Damals steckte Simbabwe in einer schweren Wirtschaftskrise, die das Gesundheitssystem stark in Mitleidenschaft zog.

Cholera-Notstand in Harare

Das ist auch heute wieder der Fall. Vergangene Woche verhängte der Bürgermeister von Simbabwes Hauptstadt Harare, Ian Makone, den Cholera-Notstand, nachdem in einem Slumviertel Straßen mit Fäkalien überschwemmt worden waren. Oppositionspolitiker sagten, dies liege daran, dass die Kanalisation der Stadt seit Simbabwes Unabhängigkeit 1980 nicht mehr instandgehalten werde.

Von internationaler Seite wird auch eine verbesserte Wettervorhersage gefördert, damit sich die Bevölkerung besser vorbereiten kann. So wurde vor einer Woche in der Stadt Mutare im Osten Simbabwes nahe der Grenze zu Mosambik eine automatisierte Wetterstation eingeweiht, finanziert vom EU-Zivilschutz im Rahmen des Projekts „Strengthening Disaster Preparedness Structures and Systems in Zimbabwe“.

Der Osten Simbabwes ist den aus dem Indischen Ozean über Mosambik hereinziehenden Wirbelstürmen am schwersten ausgesetzt. Die neue Station soll kontinuierlich Daten zu Niederschlägen, Windgeschwindigkeiten und Windrichtung, Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit liefern, sagte Tapiwa Maringo vom Meteorologischen Dienst.