Serie „Carpool Karaoke“ endet : Es wird still in den Straßen

Der Comedian James Corden cruiste für die Serie „Carpool Karaoke“ mit Promis durch L. A. Jetzt trällerte er ein letztes Mal mit der Popsängerin Adele.

Es regnet natürlich, als der Comedian James Corden und die Sängerin Adele durch Londons Straßen fahren. Sie erzählt ihm von einem betrunkenen Abend im Restaurant, rappt Nicki Minajs Hit „Monster“, und gemeinsam schmettern die beiden ihren Überhit „Rolling in the Deep“.

Ihre Gespräche gehen in regelmäßigen Lachsalven unter. Es ist schnell klar: Die beiden können nicht nur gut zusammen singen, sie mögen sich wirklich. Die erfolgreichste Ausgabe von „Carpool Karaoke“ ist mittlerweile sieben Jahre alt und ein viraler Hit (über 260 Millionen Aufrufe). Kein Wunder also, dass Corden für das Ende seiner Show noch einmal mit Adele durch die Straßen cruist.

Auch im aktuellen Video singen sie wieder „Rolling in the Deep“, doch dieses Mal sind sie in den sonnigen Straßen von Los Angeles unterwegs. Sonnig ist sonst aber wenig, die Stimmung ist getrübt, es fließen immer wieder Tränen. Denn Corden wird nach dem Ende seiner Late-Night-Show zurück nach Großbritannien ziehen.

Adele erinnert sich im Gespräch, wie Corden und seine Frau sich nach ihrer Scheidung um sie gekümmert haben. Corden erinnert sich, wie er einmal erfolglos versucht hat, Adele einen Streich zu spielen. Aber auch die Lieblingsmomente aus acht Jahren „Carpool Karaoke“ lässt der Talkshow-Master Revue passieren.

Die Serie „Carpool Karaoke“, alle Folgen über „The Late Late Show with James Corden“ bei Youtube

Nicht jeder war den Witzen gewachsen

Auch wenn die Folge ungewöhnlich traurig ist, ist Adele ein würdiger letzter Gast für die mittlerweile legendäre Show. Siebzigmal hat Corden Prominente in sein Auto eingeladen, um mit ihnen gemeinsam durch die Straßen zu fahren, sich zu unterhalten und deren Songs zu performen. Nicht jeder Gast oder jede Gästin war den Witzen, und ja, auch dem Gesangstalent von Corden gewachsen.

Zum Ende der Show lohnt es, sich noch einmal durch die Highlights bei Youtube zu klicken: Wie Katy Perry ausführlich ihren Streit mit Taylor Swift nacherzählt. Die Autofahrt mit Lady Gaga, in der James Corden ihre berühmtesten Kleider trägt – inklusive DEM Fleischkleid. Und natürlich der Kuss zwischen Corden und Harry Styles in der Weihnachtsfolge.