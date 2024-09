Scholz' Volksbühnenvergleich : Mehr „Provinzbühnenschauspielerei“!

Scholz' Vergleich ist eine Ohrfeige für alle wirklichen „Provinzbühnen“ der Republik und eine Abwertung aller Kulturbetriebe jenseits der Metropolen.

Provinz als Schimpfwort zu benutzen, vertuscht meist fehlende Regionalkenntnisse. Für den Bundeskanzler eines föderalen Staats ist das eher problematisch. Nach dem gescheiterten Mi­gra­tions­gipfel in dieser Woche warf Olaf Scholz empört der CDU „Provinzbühnenschauspielerei“ vor.

Der Ärger ist verständlich, angesichts des Verhaltens der Oppositionspartei und ihres Vorsitzenden. Aber warum wählte der Kanzler dieses seltsame Thea­ter­bild? Provinz, das klingt nach Enge, Langweile, Mittelmäßigkeit. Genau die Dinge, die Olaf Scholz seinem Kontrahenten Friedrich Merz mitteilen wollte. Wen trifft diese stereotypische Aussage aber wirklich? Es war ja nicht die Rede vom „Provinz-Merz“.

Der Vergleich ist eine Ohrfeige für alle wirklichen „Provinzbühnen“ der Republik. Eine Abwertung all der Kulturbetriebe, die in ost- wie westdeutschen Kleinstädten, oft auf hohem Niveau, gegen den Rechtspopulismus kämpfen, der Kulturschaffenden, die dort agieren, wo sich viele Großstädter schaudernd von der Banalität regionaler Alltagsaggressivität abwenden.

Die Kulturbetriebe sind ein wichtiger Gegenpol zur AfD

Diese „Provinzbühnen“ sind häufig finanziell kaum abgesichert. Noch weniger die Kulturschaffenden selbst. Diese Kulturbetriebe sind es, die häufig lokal das leisten, was der Zivilgesellschaft zunehmend entgleitet. Sie bieten Theaterstücke, Filme, Podiumsdiskussionen, Konzerte, um Menschen durch Geschichten und Reflexion ein anderes Angebot zu machen.

Wer sich einmal die Zeit nimmt, sich das Programm vieler „Provinzbühnen“ anzusehen, der wird feststellen, dass einiges mithalten kann mit dem, was in Berlin, Hamburg oder München gezeigt wird. Freilich gibt es auch Schrott und Schlechtes. Wie auch in Berlin, Hamburg und München.

Ein Blick auf die Wahlergebnisse der AfD gerade in kleineren Städten und Gemeinden in Thüringen und Sachsen zeigt, dass wir mehr denn je die „Provinzbühnenschauspielerei“ brauchen. Daher ist das nicht nur eine verunglückte Rhetorik. Wir sollten alle neugieriger genau auf diese Art von „Provinz“ sein und sie auf- statt abwerten.