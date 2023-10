Schauspieler Matthew Perry gestorben : Abschied von einem „Friend“

Schauspieler und „Friends“-Darsteller Matthew Perry ist tot. Der 54-Jährige wurde laut US-Medienberichten leblos in seinem Haus gefunden.

Could it BE any sadder? – echte „Friends“-Fans dürften bei diesem Satz sofort die Stimme von Matthew Perry in seiner erfolgreichsten Rolle im Kopf haben. Zehn Jahre lang – von 1994-2004 – spielte der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler den Chandler Bing in der Kult-Sitcom „Friends“. Nun ist Perry laut übereinstimmenden Medienberichten im Alter von nur 54 Jahren gestorben.

1969 im US-Bundesstaat Massachusetts geboren, wuchs Perry in der kanadischen Hauptstadt Ottawa auf. Sein Vater John Bennett Perry ist ebenfalls Schauspieler und trat in Staffel 4, Folge 18 („The One with Rachel's New Dress“) als Gast auf.

Perry besuchte dieselbe Grundschule wie Kanadas Premierminister Justin Trudeau, welcher Perrys frühen Tod auf X mit den Worten „schockierend und traurig […]“ kommentierte. „Mit seinem absolut perfekten komödiantischen Timing und seinem ironischen Witz bereitete er Hunderten Millionen Menschen auf der ganzen Welt so viel Freude. Sein Erbe wird über unzählige Generationen weiterleben“, ließ indes der US-Sender NBC verlauten.

Bevor Perry mit seiner „Friends“-Rolle als Chandler Bing international Bekanntheit erlangte, spielte er an der Seite des bereits 1993 verstorbenen River Phoenix im Filmdrama „Jimmy Reardon“ (1988) sowie in drei Episoden der US-Sitcom „Unser lautes Heim“ (1985-1992) mit. Später wirkte er in Filmen wie „Fools Rush In – Herz über Kopf“ an der Seite von Salma Hayek und „Keine halben Sachen“ mit Bruce Willis mit.

„I’ll be there for you“

„Friends“ gehört bis heute zu den erfolgreichsten und beliebtesten Sitcoms aller Zeiten. Die Serie rund um die sechs Freun­d*in­nen Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joe und Chandler (gespielt von Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow David Schwimmer, Matt LeBlanc und Matthew Perry) prägte die Popkultur ab Mitte der Neunziger maßgeblich.

Trotz oft kritisierter fehlender Diversität (alle Hauptcharaktere sind weiß, cis und heterosexuell) erfreut sich die Serie auch heute noch einer hohen Beliebtheit: Perfekt zum comfort binging geeignet, lassen sich die 10 Staffeln und über 200 Folgen bis heute beim deutschen Ableger des Streamingdienst Netflix im Endlosloop schauen.

Vor ziemlich genau einem Jahr (November 2022) veröffentlichte Perry unter dem Titel „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ seine Memoiren, in denen er offen seine Alkohol- und Tablettensucht, seine Klinikaufenthalte und Therapien thematisierte. Während die Rolle des Chandler Bing immer lustig, etwas goofy und mit einem lustigen Spruch daherkam, litt der Schauspieler Perry bereits während der Dreharbeiten zu „Friends“ unter seiner Sucht.

Teilweise sichtbar nahm er ab und wieder zu, was den Kampf um seine Gesundheit verdeutlichte. Nachdem er seine Verfassung jahrelang am Set verheimlichen konnte, wurde er irgendwann von Schauspielkollegin Jennifer Aniston auf seine Sucht angesprochen und später im Kampf gegen sie unterstützt, – ganz getreu dem Motto des „Friends“-Themesongs „I’ll be there for you“.

Seit 2021 soll der 54-jährige Schauspieler laut eigenen Angaben in seiner Autobiographie clean gewesen sein. Zuvor durchlebte er mehr als 60 Entzüge und musste 14 Mal in Folge seines Drogen- und Alkoholmissbrauchs operiert werden. In Interviews, die er in den vergangenen Jahren gab, aber auch in „Friends: The Reunion“, einem Treffen aller Haupt- und vieler Ne­ben­dar­stel­le­r*in­nen 2021, wirkte er sichtbar mitgenommen, hatte Probleme sich zu artikulieren.

Laut US-Medien wurde Matthew Perry am Samstag in seinem Haus in Pacific Palisades, einem Stadtteil von Los Angeles, leblos aufgefunden. Die genaue Todesursache wird noch untersucht. Für seine Familie, Freund*innen, Kol­le­g*in­nen und Fans heißt es Abschiednehmen von einem „Friend“.