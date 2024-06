Sachsens Linkenchef zur Krise der Linken: „Kräftig eins aufs Maul bekommen“

Sachsen war einst der mit Abstand größte Landesverband der PDS. Als die sich 2007 zur Linkspartei transformierte, zählte er noch rund 13.300 Mitglieder. Heute sind davon nur etwa 6.000 geblieben, wovon ein knappes Viertel aus der Linken-Hochburg Leipzig stammt. Mit Sören Pellmann kommt auch einer der drei direkt gewählten Bundestagsabgeordneten der Linkspartei aus der sächsischen Großstadt. Insgesamt zählt die Linkspartei bundesweit noch um die 50.000 Mitglieder.

■ ■ ■ ■ ■

Wie in Thüringen finden auch in Sachsen am 1. September Landtagswahlen statt. In den aktuellen Umfragen liegt in beiden Bundesländern die AfD auf Platz 1, vor der CDU. Während in Thüringen die Linke mit Ministerpräsident Bodo Ramelow an der Spitze wenigstens noch auf ein zweistelliges Ergebnis hoffen kann, muss sie in Sachsen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Ihr Wahlkampfmotto: „Ostdeutsch, sächsisch, links.“

■ ■ ■ ■ ■

2004 erzielte die PDS mit 23,6 Prozent ihr bestes Landtagswahlergebnis in Sachsen. Bei der letzten Wahl 2019 kam die Linkspartei auf 10,4 Prozent, bei der EU-Wahl am 9. Juni auf 4,9 Prozent. In den Umfragen von Infratest dimap und INSA aus der vergangenen Woche liegt sie derzeit nur noch zwischen 3 und 4 Prozent, während die Linken-Abspaltung BSW bei beiden Instituten bei 15 Prozent rangiert. (pab)