piwik no script img

Rohstoffgipfel der USADas Ziel ist eine Allianz gegen China

Die USA suchen nach neuen Bündnispartnern, um sich Ressourcen zu sichern. Sie schließen ein Abkommen nach dem anderen. Die Umsetzung wird dauern.

Rohstoffgipfel der USA
Der Außenminister Marco Rubio (unten Mitte links) während eines Gruppenfotos beim Rohstoff-Gipfel am 4. Februar 2026 Foto: Kevin Wolf/ap

Aus Washington

Hansjürgen Mai

Es hat Top-Priorität für die US-Regierung, betonte US-Außenminister Marco Rubio. Gemeint war die Diversifizierung der Versorgungskette im Bereich der seltenen Erden und anderer wichtiger Rohstoffe. Aktuell dominiert China diesen Markt. Diese Abhängigkeit ist nicht nur ein potenzielles Versorgungsproblem, sondern auch eine geopolitische Waffe. Deshalb hatten die USA am Mittwoch zu einem Ministertreffen eingeladen.

Vertreter von insgesamt 54 Ländern, darunter Deutschland, sowie der Europäischen Union kamen in Washington zusammen, um sich gemeinsam über Lösungsansätze auszutauschen. Ganz oben auf der Agenda: Investitionen, Preisstabilität und eine schnellere Umsetzung von Projekten. „Wir sind uns bewusst, dass dies eine globale Herausforderung ist, die eine globale Antwort braucht“, sagte Rubio während einer Pressekonferenz.

Die USA wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Erst am Montag hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass die USA einen Vorrat an kritischen Rohstoffen aufbauen wollen. Insgesamt 12 Milliarden US-Dollar stehen dafür bereit. Auch haben die USA im vergangenen Jahr Anteile an mehreren Rohstoff-Unternehmen erworben.

A wie Aluminium bis Z wie Zink

Von den 60 Rohstoffen, die die US-Regierung 2025 als bedeutsam eingestuft hatte – von Aluminium über Lithium bis Zink – werden über ein Dutzend gar nicht in den USA abgebaut. Seltene Erden sowie andere kritische Rohstoffe seien jedoch die Bausteine einer modernen Welt, sagte Trumps Berater für globale Lieferketten, David Copley. Ohne sie würden moderne Technologien wie die künstliche Intelligenz, Robotik, präzise Waffensystem und selbstfahrende Autos gar nicht funktionieren.

Am Ende des Tages unterzeichneten die USA 11 neue bilaterale Rohstoffabkommen, mit Ländern wie Argentinien, Marokko oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Insgesamt hat Trump in seiner zweiten Amtszeit damit 21 solcher Abkommen geschlossen.

Der Versuch der US-Regierung, eine globale Allianz gegen China auf die Beine zu stellen, ist laut Experten ein „Schritt in die richtige Richtung“. Aber der „Teufel steckt wie bekanntlich im Detail“, erklärte Abigail Hunter von der Organisation Safe im Gespräch mit der taz. Und es wird lange brauchen, die chinesische Dominanz zu brechen. „Es wird sich über mindestens ein, zwei Jahrzehnte hinziehen, denn wenn man neue Bergbauprojekte startet, produziert man in der Regel erst nach 10 bis 15 Jahren in vollem Umfang“, sagte Tom Moerenhout, Direktor der Critical Materials Initiative an der Columbia University in New York.

Deutschland will mitmischen

Aus Deutschland war Staatssekretär Florian Hahn beim Treffen dabei. In einem Post auf der Plattform von Elon Musk, X, erklärte Hahn, dass seltene Erden und andere kritische Rohstoffe sowohl für die Wettbewerbsfähigkeit als auch für nationale Sicherheit unabdingbar seien. „Deshalb bin ich beim Ministertreffen für kritische Rohstoffe mit US-Außenminister Rubio, und deshalb ist Außenminister Johann Wadephul in Australien!“, hieß es in dem Post.

Wesentlicher Aspekt bei der Debatte um die Rohstoffe ist die Wirtschaftlichkeit. Damit auch der Privatsektor mitzieht, braucht es laut Experten mehr Stabilität. Auch eine Preisuntergrenze für die einzelnen Rohstoffe steht zur Debatte. Die USA plädieren für beides, doch da am Mittwoch kein Rahmenabkommen vorgestellt wurde, scheint es in diesen Aspekten noch Meinungsverschiedenheiten zu geben.

Die Diskussion über weitere politische Maßnahmen und Partnerschaften rund um kritische Rohstoffe sollen in einem neuen Forum mit dem Namen Forge geführt werden. „Das Ziel von Forge ist es, die Zusammenarbeit zu fördern und ein Netzwerk von Partnern auf der ganzen Welt aufzubauen“, sagte Rubio.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Rohstoffe #USA unter Trump #Seltene Erden #USA
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Muldenkipper und Bagger wirbeln Staub auf in einer Mine
Transatlantikerin über Rohstoffpolitik „Es ist gut, dass die EU mit am Tisch sitzt“

Die USA verfolgen mit ihrem Rohstoffgipfel ihre geopolitischen Interessen, sagt Stormy-Annika Mildner, Direktorin des Aspen Institutes Germany.

Interview von Heike Holdinghausen
Hände halten Rohstoffe
EU-Rohstoffpolitik Gefahr erkannt, aber nicht gebannt

Seit Jahren versucht die EU-Kommission mit viel Aufwand, die Abhängigkeit der Industrie von Rohstoffimporten zu verringern. Die Ergebnisse sind mager.

Von Heike Holdinghausen
US Präsident Donals Trump schaut entschlossen
USA umwerben Zentralasien Trump punktet mit seiner „Mineral-Diplomatie“ gegen China

Donald Trump hat die fünf Staatschefs Zentralasiens zum Abendessen geladen. Er will an die Rohstoffe der Länder, die China und Russland nahe stehen.

Von Mathias Brüggmann
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Urteil gegen Maja T. Deutschland ist mitschuldig
2
Ausweitung der russischen Angriffe Der Ukraine konsequent helfen – jetzt!
3
Zahl der Todesopfer in Gaza Leugnen, bis es nicht mehr geht
4
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?
5
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
6
Die Wahrheit Künstlicher Rilke