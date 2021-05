Rodung des Regenwalds in Brasilien: Schutzgeld für Bolsonaro

taz am wochenende

Seit Jahren führt die Türkei im Nordirak einen Drohnenkrieg gegen die Kurdische Arbeiterpartei PKK. Immer öfter werden auch Zi­vi­lis­t:in­nen Opfer dieses Konflikt. Eine Reportage aus dem Kampfgebiet – in der taz am wochenende vom 22./23./24. Mai. Außerdem: Ein Gespräch mit Schauspieler Dar Salim, der ab Montag im Bremer „Tatort“ ermittelt. Und: Ein Start-up, das Lebensmittel rettet und daraus Leckereien macht. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo. Und rund um die Uhr bei Twitter.