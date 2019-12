Ein Fremder lädt sie in einer Bar auf ein Glas Wein ein, danach kann sie sich an nichts mehr erinnern. Am nächsten Morgen erfährt unsere Autorin, dass der Mann mit ihr Sex hatte. Heute sagt sie: Ich wurde vergewaltigt. In der taz am wochenende vom 30.11./1.12. erzählt sie ihre Geschichte. Außerdem: Klima retten, aber richtig. Welche Strategien zur CO2-Reduzierung wirklich wirken. Und: Wie geht es weiter mit der SPD? Ab Samstag am Kiosk, im eKiosk, im praktischen Wochenendabo und bei Facebook und Twitter.