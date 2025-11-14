piwik no script img

Regisseur Hark Bohm gestorbenLinksliberaler Regisseur, Darsteller und Autor

Hark Bohm schrieb einst mit „Nordsee ist Mordsee“ Filmgeschichte. Aktuell läuft im Kino „Amrun“, den sein Schüler Fatih Akin nach einem Roman von ihm drehte.

Ein Mann steht am Strand und schaut auf einen Fluss
Hark Bohm am Strand der Elbe Foto: Ulrich Perrey/picture alliance

dpa | Hark Bohm, einer der profiliertesten und engagiertesten deutschen Filmemacher, ist tot. Der Regisseur, Autor, Produzent, Schauspieler und Hochschulprofessor starb am Freitag im Alter von 86 Jahren in Hamburg im Kreis seiner Familie. Das sagte seine Tochter der Deutschen Presse-Agentur.

Vor allem dank sozialkritischer Coming-Of-Age-Produktionen wie „Nordsee ist Mordsee“ (1976), „Moritz, lieber Moritz“ (1978) sowie „Yasemin“ (1988), wofür er den Bundesfilmpreis in Gold erhalten hat, schrieb Bohm Kinogeschichte. Mit seinem Schüler Fatih Akin – heute selbst ein Erfolgsregisseur – verfasste er das Drehbuch für dessen international erfolgreiches NSU-Drama „Aus dem Nichts“ mit Diane Kruger.

2025 machte der zuletzt zurückgezogen lebende Künstler noch einmal Furore, als Akins Film „Amrum“, der auf Bohms gleichnamigem autobiografisch inspirierten Roman fußt, auf den Internationalen Filmfestspielen im französischen Cannes umjubelte Weltpremiere feierte – abermals mit Hollywoodstar Kruger im Cast.

Bohm kam als Sohn eines Obersenatsrats und Nachfahr von Bauern und Kapitänen am 18. Mai 1939 in Hamburg zur Welt. Er hinterlässt auch filmpolitisch starke Spuren. So initiierte der linksliberale Jurist 1971 in München den „Filmverlag der Autoren“ mit. Zudem war er Mitbegründer des Hamburger Filmbüros sowie des Filmfests Hamburg (beides 1979). 1992 lancierte Bohm mit Theatermann Jürgen Flimm das Filmstudium an der Universität Hamburg.

„Nordsee ist Mordsee“

Mit seinem Film „Nordsee ist Mordsee“ schrieb Hark Bohm 1976 nicht nur Kinogeschichte. Der Titel wurde auch zur viel zitierten Redewendung. Allein im taz-Archiv finden sich ein halbes Dutzend Texte, die „Nordsee ist Mordsee“ betitelt wurden – auch wenn sie mit dem Film gar nichts zu tun hatten. Gut möglich, dass diejenigen, die sie verwendet haben, nicht mal wussten, woher sie eigentlich stammt. Mal ging es um Vogelsterben, mal um Jack Wolfskin und zuletzt stand Hark Bohms Zeile über einer Kolumne von Osman Engin.

Der Mann mit dem wettergegerbten Gesicht bleibt auch als markanter Darsteller von Klein- und Nebenrollen in Erinnerung. Mehrfach arbeitete er mit Regielegende Rainer Werner Fassbinder zusammen („Die Ehe der Maria Braun“, 1978).

Auch in Bernhard Wickis Joseph-Roth-Adaption „Das Spinnennetz“ (1989) und in Helmut Dietls Hitler-Tagebücher-Farce „Schtonk!“ (1992) sah man ihn.

Mit seiner Frau, der Produzentin Natalia Bowakow, hatte der nach eigenen Worten begeisterte Vater Bohm vier Adoptivkinder – darunter den Schauspieler Uwe Bohm (1962-2022) – sowie zwei Pflegekinder.

