Washington afp | Die Spannungen zwischen den USA und Russland haben sich deutlich verschärft: US-Präsident Donald Trump ordnete am Freitag die Entsendung von zwei Atom-U-Booten in die Region an. Er begründete dies in seinem Onlinedienst Truth Social mit „hoch provokativen Äußerungen“ des früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew. Dieser hatte das von Trump gesetzte Ultimatum zur Beendigung des Ukraine-Einsatzes als „Schritt Richtung Krieg“ bezeichnet.

Medwedew gilt als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin und ist Vizevorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates. Trump schrieb, er entsende die Atom-U-Boote „für den Fall, dass diese törichten und hetzerischen Aussagen mehr als nur Worte sind“. Worte führten „oft zu unbeabsichtigten Konsequenzen“, warnte er und fügte hinzu: „Ich hoffe, dies wird nicht einer dieser Fälle sein.“

Trump hatte Russland am Dienstag eine Zehn-Tages-Frist gesetzt, um die Kämpfe in der Ukraine zu beenden. Andernfalls drohte er Moskau und seinen Verbündeten mit Sanktionen.