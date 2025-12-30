piwik no script img

Rätseln um Comeback von Harry StylesSchimmer im Staub

Nachdem der britische Musiker Harry Styles oft in Berlin gesichtet wurde, plant er offenbar einen Karriereschritt. Ob ihm die Stadt gut bekommen ist?

Porträt von Harry Styles
Wird für seine genderfluiden Bühnenoutfits und seinen LGBTQ-Aktivismus von einem diversen Publikum geschätzt: der Sänger Harry Styles Foto: Jordan Strauss/Invision/ap/dpa
Konstantin Nowotny

Von

Konstantin Nowotny

Wenn kreative Menschen längere Zeit in Berlin verbringen, kann das allerlei zur Folge haben: Manchen Weltstar inspirierte die Stadt zu Höchstleistungen – etwa den britischen Musiker David Bowie, der in den Kreuzberger Hansa Studios unter anderem sein Album „Heroes“ (1977) aufnahm. Anderen tat und tut die Stadt mit ihren scheinbar unerschöpflichen, legalen und illegalen Vergnügungsquellen nicht immer gut.

Was den britischen Popstar Harry Styles nach Berlin treiben könnte, war in den vergangenen drei Jahren regelmäßiger Teil der Berliner Lokalberichterstattung, manchmal sogar Gegenstand internationaler Pop-News. Seit seiner künstlerischen Emanzipation von der Boygroup One Direction operiert der 31-Jährige auf dem Niveau der derzeit Größten. Für seine genderfluiden Bühnenoutfits und seinen LGBTQ-Aktivismus wird er von einem diversen Publikum aber nicht nur leidenschaftlich angeschmachtet, sondern sogar geschätzt.

Seine drei Soloalben Harry’s House“ (2022), Fine Line“ (2019) und Harry Styles“ (2017) sind in etlichen Ländern auf Platz 1 der Charts eingestiegen, sein nostalgischer Synthie-Pop-Hit „As it Was“ gilt dem US-Magazin Billboard als „Nummer-Eins-Song des Jahres 2022“.

Nur: Musikalisch blieb Styles seitdem unauffällig. Sehr zum Ärger seiner Fans, die mit ihren farbenfrohen Kostümen und ihrer Begeisterung für Styles’ Peace-and-Love-Botschaften leicht für moderne Hippies gehalten werden können, es aber nicht an investigativem Eifer vermissen lassen: In Berliner Cafés, Spätis und auch im notorischen Technoclub Berghain soll der Musiker 2025 gesichtet worden sein. Die Bild wollte im Frühjahr herausgefunden haben, dass Styles in der Hauptstadt eine Immobilie erworben hat, die britische Sensationsschleuder The Sun schrieb, er halte sich, ganz wie Bowie, in den Hansa Studios auf und arbeite an einem Album.

Höchstleistungen blieben sportlich

Gesichert blieb nur, dass der Sänger im September unter falschem Namen am Berlin-Marathon teilnahm. Hier hatten Fans nun Grund, nervös zu werden, denn: Dass Styles diese Disziplin in einer Spitzenzeit absolvierte, deutete darauf hin, dass er in Berlin anstatt auf musikalische Höchstleistungen eher auf eine klassische Ü30-Männlichkeitskrise hinsteuert.

Von einem diversen Publikum wird er nicht nur angeschmachtet, sondern geschätzt

Vergangenen Samstag änderte sich das: „Forever, Forever“ heißt ein Video, das der Künstler auf seinem Youtube-Kanal veröffentlichte und das seine Jün­ge­r*in­nen seitdem mit missionarischem Eifer beschäftigt. Zu sehen sind Momente des Abschlusskonzerts von Styles’ Welttournee 2023 im italienischen Reggio Emilia. Fans kampieren auf einer Wiese, unterhalten sich über ihre Ikone, tanzen, lachen. „L’ho scritto per lei“, sagt Styles auf der Bühne, „Ich habe das für euch geschrieben“, bevor er ein instrumentales Klavierstück anstimmt und sich dann dankend verabschiedet. Seitdem rätseln „Harries“: Comeback oder Abschied?

Beruhigen könnten sie sich in dem Wissen, dass Anfänge und Enden im gegenwärtigen Pop-Business kapitalistisch flexibel sind. Die kommerziell geniale Idee, kreative Veränderungen als Beginn einer je neuen Ära zu fassen, welche die Verkaufssaison für Tonträger, Merchandise und Tickets eröffnet, hat nicht erst die US-Sängerin Taylor Swift erfunden.

Verdient wurde an diesem Mann weiß Gott genug. Verdient haben sich nach drei Jahren Rätselraten aber auch seine Fans ein wenig Gewissheit. Ihnen bleibt zu wünschen, dass Harry Styles Berlin gut vertragen hat.

🏳️‍⚧️ SHANTAY. YOU PAY. 🏳️‍🌈

Auf taz.de finden Sie eine unabhängige, progressive Stimme. Frei zugänglich, ermöglicht von unserer Community. Alle Informationen auf unserer Webseite sind kostenlos verfügbar. Wer es sich aber leisten kann, darf einen kleinen Beitrag leisten. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Popmusik #LGBTQIA #David Bowie #Social Media
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
David Bowie neben einem Astronauten auf der Berliner Mauer
Graphic-Novel über Bowies Berliner Jahre Glamour mit Braunkohle

Flaneur mit Sternenstaub: „Low – David Bowie’s Berlin Years“, Teil Zwei von Reinhard Kleists farbenfroher Comic-Biografie des britischen Popstars.

Von Stephanie Grimm
Fans recken ihre Telefone vor der Bühe hoch, auf der Taylor Swift steht.
Taylor Swift in Hamburg Durch 40 Lieder geackert

US-Superstar Taylor Swift brachte ihre Fans in Hamburg auch im Regen zum Kreischen. Sie bot Glitzerbody, Werwolfaugen und Ohrwürmer.

Von Dagmar Leischow
Harry Styles hältseine Sonnenbrille in der Hand
Die Zukunft der Männer Darf er so?
Essay von Paul Ninus Naujoks

Das gesellschaftliche Bild von Männlichkeit schadet allen Geschlechtern. Was Männer tun können, um sich davon zu emanzipieren.

Jetzt Probelesen! 10 Ausgaben der wochentaz für nur 10 Euro

Act up. Read on.

Wir sind eine Stimme der queeren Community. In der wochentaz geht es stets auch um die auch queere Welt: um Menschen, um politische Kämpfe und Erfolge, um Realität und Utopien. Jetzt 10 Wochen testen – für nur 1 Euro pro Woche.

  • Wir sind eine Stimme der queeren Community und das seit unserer Gründung 1979
  • In unserer wochentaz geht es stets auch um die auch queere Welt, wie sie ist und wie sie sein könnte
  • wochentaz – unsere Zeitung für sieben Tage, samstags neu in deinem Briefkasten
  • Mit Zukunft, den Seiten für Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Stadtland, den Seiten für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

Entspannt testen: 10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Schäden durch Silvesterböller Schluss mit der privaten Knallerei
2
SPD-Politiker zur Aktienrente „Aktien verteufele ich nicht“
3
Offene Grenzen Mission impossible?
4
Ein Gespräch über Israel und Palästina „Menschenrechte sind unteilbar“
5
Der Fall Kilani Ermittlung unter Freunden
6
Historikerin über Corona-Pandemie „Alle Stimmen sind wichtig“