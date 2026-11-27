Es war so etwas wie ein Bekennerschreiben, was Daniel L. bei Facebook veröffentlichte, in diversen rechten Gruppen und unter seinem vollen Namen. „Jetzt ist die Zeit, aktiv zu werden“, schrieb der Mann mit dem geflochtenen Kinnbart und dem ausgeprägten Sendungsbewusstsein. Dazu ein KI-generiertes Bild: „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“.

In den beiden Nächten zuvor hatte Daniel L. an den Osterfeiertagen 2026 die Parteibüros von Grünen, Linken und SPD in Flensburg mit Molotowcocktails angegriffen. Er hinterließ Aufkleber mit rechten Parolen und Sprühereien in Schwarz, Rot und Gold, auch am Briefkasten der CDU. Die Gebäude, in denen zum Teil auch Menschen lebten, gerieten allerdings nicht in Brand. Vier Tage später trat Daniel L., der zwei Jahre lang dem Flensburger Kreisvorstand der coronaleugnerischen Kleinstpartei „Die Basis“ angehört hatte, in die AfD ein.

Seit Freitag muss sich der 41-Jährige wegen versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Und ähnlich mitteilungsbedürftig wie in seinen wiederholten Onlineaufrufen zum „Widerstand“ gegen die Bundesregierung und das parlamentarische System präsentiert er sich auch hier. Er habe die Büros nicht wirklich anzünden wollen, sagt er, nur als „Warnung“ sei seine Aktion gedacht gewesen. „Politiker sollen nicht denken, sie sind unantastbar, nur weil das Gesetz sie schützt.“ Die Parteien hätten auch mal erleben sollen, wie es sich anfühle, Opfer zu sein.

 Ich musste feststellen: Patriotismus ist tot, und ich bin der Letzte meiner Art Daniel L.

Daniel L. hat sich nicht weniger vorgenommen, als das Parteiensystem abzuschaffen. Koalitionen sind für ihn Betrug, weil Wahlprogramme dann nicht eins zu eins umgesetzt werden können. Für sein Gegenmodell der direkten Demokratie, das er auf acht eng beschriebenen Seiten online veröffentlicht hat, will er Gesetzesvorschläge per Internet sammeln und von ausgelosten Bür­ge­r*in­nen abstimmen lassen.

Er habe alles versucht, um das legal durchzusetzen, sagt der ehemalige Postbote, der sich während seiner „Basis“-Karriere schon als „zukünftiger Bundeskanzler-Kandidat“ sah, wie er in einem Selbstdarstellungstext schrieb. Doch vergeblich. „Ich musste feststellen: Patriotismus ist tot, und ich bin der Letzte meiner Art.“ Also habe er keine Wahl mehr gehabt, als mit Gewalt ein Zeichen zu setzen. „Ich denke, dass es ein Fehler war“, sagt er. „Aber es ging halt nicht anders.“

Daniel L. behauptet, es gehe ihm um „Wohlstand für alle“, nicht um sich persönlich. Seine Vorstellung von Demokratie lässt sich indes auf eine einfache Formel bringen: Entweder ich bekomme, was ich will, oder ich setze es gewaltsam durch. Zustimmung? Egal.

In einem Youtube-Video verkündete er schon vor zwei Jahren: Wenn er nicht in den Bundestag gewählt werde, dann „ist meine Geduld am Ende sowie meine Toleranz und mein Respekt für unsere Repräsentanten, und ich werde sie bekämpfen“. Seine damalige Drohung war unverhohlen: „Wir werden so wenig wie möglich Blut vergießen.“

AfD ausgenommen

Von seinem Hass auf die Parteien nimmt er die AfD ausdrücklich aus. Mittlerweile sei er aber wieder ausgetreten, nachdem ihn Parteifreunde auf Fahndungsfotos erkannt hätten – er hatte seine Anschläge ohne jede Tarnung begangen. Politisch, erklärt er, sei er „weder rechts noch links, nicht mal Mitte“. Das seien alles bloß Kategorien, die die gesellschaftliche Spaltung vorantreiben würden.

Was er der Welt über seinen nach wie vor zugänglichen Facebook-Account mitteilte, spricht freilich eine andere Sprache. Da verbreitete er schon viele Jahre vor seinem Eintritt in die AfD die rechtsextreme Verschwörungserzählung eines Austauschs der deutschen Bevölkerung durch mordende Migranten und teilte Karten, die ein weit über die Grenzen der Bundesrepublik reichendes Deutschland zeigten.

Als der Strafkammervorsitzende Stefan Wolf den Angeklagten fragt, was er korrigieren würde, wenn er mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen könnte, fallen Daniel L. nicht seine als Fehler bezeichneten Brandanschläge ein. Sondern: Angela Merkel. Er würde gerne rückgängig machen, dass er früher die CDU gewählt habe, sagt er. Und schimpft über die Migrationspolitik.

Für den Prozess sind sieben weitere Verhandlungstage bis Ende Januar angesetzt.