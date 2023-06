Präsidentschaftskandidatur in den USA : Pence nimmt es mit Trump auf

Der frühere US-Vizepräsident will 2024 ins Weiße Haus einziehen. Mit seiner Präsidentschaftskandidatur macht der Republikaner Trump Konkurrenz.

NEW YORK ap | Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence will 2024 für die Republikaner das Weiße Haus erobern und es im innerparteilichen Vorwahlrennen mit seinem Ex-Chef Donald Trump aufnehmen. Am Montag reichte Pence die notwendigen Unterlagen bei der Bundeswahlkommission ein. Den formalen Startschuss für seine Kampagne wolle er an diesem Mittwoch mit einer Videobotschaft und einem Auftritt in Des Moines im Staat Iowa geben, also an seinem 64. Geburtstag, teilte eine in die Pläne eingeweihte Person mit.

Pence hatte über Monate den Boden für seine Kandidatur bereitet: Er trat in Staaten wie Iowa, South Carolina und New Hampshire auf, wo 2024 die ersten Abstimmungen im republikanischen Nominierungsrennen stattfinden werden. Zudem besuchte der evangelikale Christ Kirchen und umwarb Spender.

Pence war mehr als zehn Jahre Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus und später Gouverneur seines Heimatstaats Indiana, ehe er 2016 von Trump als Vizepräsidentschaftskandidat auserkoren wurde. Als dessen Stellvertreter galt Pence dann als loyaler Verfechter seines Chefs, bis es in den Tagen rund um den 6. Januar 2021 zum Bruch kam.

An jenem Tag stürmten Trump-Anhänger das Kapitol, um die Beglaubigung des Wahlsiegs von Joe Biden zu stoppen, über die Pence in seiner damaligen Funktion als Senatspräsident wachte. Viele in der Menge skandierten „Hängt Mike Pence“; der Vizepräsident, sein Personal und seine Angehörigen versteckten sich in Todesangst.

Pence bezeichnete Trumps Verhalten rund um den Kapitolsturm und dessen wiederholt befeuerte Mär vom Wahlbetrug als gefährlich. Das Land verlange 2024 nach einer neuen Art von Führung, erklärte er. Seit zweieinhalb Jahren bemüht sich Pence um strategische Distanz zu seinem früheren Vorgesetzten und preist zugleich Errungenschaften der „Trump-Pence-Administration“.

Viele Bewerber bei den Republikanern

Anti-Trump-Wähler in den Reihen der Republikaner beäugen Pence daher mit Skepsis, weil er aus ihrer Sicht dem ehemaligen Präsidenten noch immer zu nahestehe. Trump-Getreue halten ihm wiederum noch immer vor, sich der Forderung seines damaligen Chefs widersetzt zu haben, das Wahlergebnis von 2020 zu kippen. Dabei hatte Pence in seiner rein zeremoniellen Aufseherrolle bei der Beglaubigung der Resultate der US-Staaten im Senat zu keinem Zeitpunkt die Befugnis dazu.

Pence stößt zu einem schon relativ dicht gedrängten Bewerberfeld für die republikanische Präsidentschaftsnominierung. Zu den bekanntesten Gesichtern zählen neben Trump Floridas Gouverneur Ron DeSantis, die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, Arkansas' Ex-Gouverneur Asa Hutchinson und der Tech-Unternehmer Vivek Ramaswamy.

Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, will am heutigen Dienstag seine Kandidatur verkünden, auch North Dakotas Gouverneur Doug Burgum will zeitnah seine Ambitionen aufs Weiße Haus kundtun. Aktuell liegt Trump laut Umfragen bei den Republikanern in der Wählergunst vorn.