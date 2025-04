Die Idee des Westens – Freiheit, Gleichheit und Toleranz – scheint derzeit zu bröckeln. Hinter der demokratischen Fassade zeigen sich schwer angespannte internationale Beziehungen. Die USA, der Inbegriff des Westens, bricht mit bisherigen Traditionen, und mit unserer Amerikaliebe werden wir enttäuscht zurückgelassen.

So beschreibt der Historiker Volker Depkat in der ersten Folge des neuen Deutschlandfunk-Podcasts „Der neue Westen“ die derzeitige Situation. Die Sendung erscheint jeden Samstag im Feed des Dlf-Podcasts „Der Tag“. Dieser liefert tagesaktuelle Nachrichten, „Der neue Westen“ geht die Sache hintergründiger an. Was steckt hinter der Idee des neuen Westens? Was bedeutet die Summe der Schlagzeilen aus den USA für die Zukunft der Demokratie?

Dlf-Redakteurin Monika Dittrich fragt den Historiker Depkat in der ersten Folge nach der Rolle des Westens für die USA. Depkats These dazu ist, dass die USA nie zum Westen dazugehören wollten. Im Anschluss liefert die 40-minütigen Folge eine tiefe Analyse zum Demokratieverständnis der USA, ihrem Wunsch nach Abgrenzung und Abspaltung von den europäischen Werten, um US-amerikanische Interessen durchzusetzen.

Die US-europäische Freundschaft, sagt Depkat, sei in Wahrheit nur Europas Romantisierung des Zweckbündnisses während des Kalten Krieges gewesen. Die Softpower der US-Kultur habe Europa geprägt.

Russland und Internationales Recht

Die erste Folge des neuen DLF-Formates funktioniert als Hilfsangebot, die tägliche Vielzahl an Schlagzeilen zu großen Themengebieten zu strukturieren.

Der Pod­cast, der sich in den folgenden Episoden mit Russland, dem internationalen Recht und liberalen Demokratien beschäftigen wird, könnte wichtige aktuelle Gespräche mit His­to­ri­ke­r:in­nen und Po­li­tik­wis­sen­schaft­le­r:in­nen liefern, die über die schnelle Nachricht hinaus gehen und damit der Einordnung des unübersichtlichen Chaos dieser Tage erleichtern helfen.