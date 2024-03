Podcast „klima update°“ : Die Klimanews der Woche

Fridays for Future streikt mit Verdi. Repressalien gegenüber Ak­ti­vis­t*in­nen nehmen weltweit zu. Regierung will CO2-Endlager unter der Nordsee.

BERLIN/HAMBURG taz | Fridays for Future hat am Freitag bundesweit gestreikt – zusammen mit den ÖPNV-Beschäftigten von Verdi. Auch sind die politischen Forderungen des Klimastreiks diesmal eigentlich gewerkschaftliche. Darüber sprechen Susanne Schwarz und Franziska Betz von der taz im klima update°.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Gefängnis, Geldstrafen und Co.: Weltweit fahren Staaten immer schwerere Geschütze gegenüber Kli­ma­ak­ti­vis­t*in­nen auf. In den USA gibt es zum Beispiel mehr und repressivere Gesetze, die Umweltaktivisten kriminalisieren – vor allem in Bundesstaaten mit republikanischer Führung. Aber auch in Deutschland kritisieren Menschen- und Bür­ger­recht­le­r*in­nen die Lage.

Die Klimabewegung ist nicht eins in der Frage um CCS: Soll es unterirdische Endlager für Kohlendioxid geben, damit das Treibhausgas die Erde nicht mehr aufheizen kann? So wie die Bundesregierung das jetzt machen will, finden es aber auch die Um­welt­schüt­ze­r*in­nen problematisch, die nicht grundsätzlich dagegen sind.

„klima update°“ Der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz Panter Stiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.