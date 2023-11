Podcast „klima update°“ : Die Klima-News der Woche

Das Bundesverfassungsgericht kassiert Ampel-Pläne zur Finanzierung von Klimapolitik. Und Deutschland bekommt ein Klimaanpassungsgesetz.

BERLIN taz | Der Ampel-Regierung fehlen plötzlich 60 Milliarden Euro für den Klimaschutz: Die Umwidmung von Coronageld in Klimageld war rechtswidrig, hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Welche Möglichkeiten hat die Ampel-Regierung, die eklatante Finanzlücke zu schließen? Darüber spricht taz-Klimaredakteurin Susanne Schwarz mit Verena Kern, Chefredakteurin von klimareporter°.

Mehr Hitze, mehr Dürre, mehr Starkregen und ein steigender Meeresspiegel: Die Klimakrise macht die Welt gefährlicher – auch in Deutschland. Erstmals soll nun ein Gesetz die Vorbereitung auf die neuen Gegebenheiten vorschreiben. In dieser Woche hat der Bundestag das Klimaanpassungsgesetz beschlossen. Doch wichtige Fragen bleiben offen.

Zwei Wochen vor der UN-Klimakonferenz in Dubai hat die Weltwetterorganisation ihren jährlichen Treibhausgasbericht vorgelegt. Bei allen Treibhausgasen hat die Konzentration in der Atmosphäre neue Höchstwerte erreicht. Einen kleinen Lichtblick gibt es: Die EU will nun den Methanausstoß deutlich senken.

