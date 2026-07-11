dpa | Er ist mikroskopisch klein, seine Folgen aber können erheblich sein: In den USA ist derzeit ein Parasit im Umlauf, der bereits Hunderte Menschen befallen hat und unter anderem explosionsartigen Durchfall verursacht. Der Parasit namens Cyclospora cayetanensis wird dabei normalerweise nicht direkt von Mensch zu Mensch, sondern über mit Fäkalien kontaminierte Lebensmittel oder Wasser übertragen, heißt es von der zentralen Gesundheitsbehörde der Vereinigten Staaten CDC.

„Cyclospora befällt den Dünndarm und verursacht in der Regel wässrigen Durchfall mit häufigem und manchmal explosionsartigem Stuhlgang“, schreibt die CDC. Was die Quelle für den aktuellen Ausbruch ist und ob die Fälle zusammenhängen, ist noch ungeklärt. Unbehandelt kann die Erkrankung der Behörde zufolge von wenigen Tagen bis zu mehr als einem Monat andauern.

Caitlin Rivers, Epidemiologin und Wissenschaftlerin am Johns Hopkins Center for Health Security, hatte kürzlich in einem Newsletter vor dem Parasiten gewarnt. Darin schreibt sie, dass das Zentrum des Ausbruchs der US-Bundesstaat Michigan sei; der Parasit habe sich aber bereits über viele weitere Staaten ausgebreitet.

Die Gesundheitsbehörde in Michigan teilte am Freitag mit, es seien bereits mehr als 1.500 Fälle registriert worden. In der Regel gibt es laut der Behörde dort etwa nur 50 Fälle pro Jahr.

Frische Gemüse und Kräuter im Verdacht

Die CDC schrieb von Meldungen aus 31 der 50 US-Bundesstaaten. Das allein ist aber kein Beleg für jeweils einen richtigen Ausbruch. Im Bundesstaat New York etwa wurden laut der dortigen Gesundheitsbehörde seit dem 1. Mai 470 Fälle festgestellt. Das sei keine deutliche Abweichung von für die Jahreszeit typischen Fallzahlen, hieß es.

Cyclospora-Ausbrüche treten in der Regel im Sommer auf und werden mit dem Verzehr von frischem Obst und Gemüse in Verbindung gebracht. Dazu gehören Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Basilikum, Koriander, Zuckererbsen, Zuckerschoten, zubereitetes Gemüse und verschiedene Salate.

Die Parasiten werden im Stuhl als Oozysten ausgeschieden, also als dickwandige Sporen, die für längere Zeit außerhalb ihres Wirts überleben können. Deswegen sind sie frisch im Stuhl nicht infektiös und eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch passiert eher nicht. Sind Nahrungsmittel damit kontaminiert, können die Parasiten aber in den Dünndarm eindringen.

Eine Infektion mit Cyclosporiasis verläuft in der Regel nicht tödlich, kann aber schnell zu Dehydrierung führen, warnen US-Behörden. Zum Nachweis des Parasiten müssen Patienten mehrere Stuhlproben abgeben. Zwar steigen die Fallzahlen generell in den Frühlings- und Sommermonaten an, die Zahlen in diesem Jahr liegen laut der CDC aber über den üblichen.