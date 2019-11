Passend zum kalten Wetter startete am ersten November das Winternotprogramm für Obdachlose. Bis Ende März stehen 780 zusätzliche Schlafplätze bereit. Die Unterkünfte sind von 17 bis 9.30 Uhr geöffnet und bieten verschließbare Schränke, Kleiderkammern, Essensausgaben und Hygiene-Angebote.

Die Stadtfirma „fördern und wohnen“ stellt 400 Betten in der Friesenstraße 22 und 250 in der Kollaustraße 15. Rund 130 Plätze in Wohncontainern bieten Gemeinden.

In Hamburg leben laut einer Studie rund 1.910 Menschen auf der Straße, 2009 waren es noch 1.029. Letzten Winter starben vier Obdachlose unter freiem Himmel.

Kritik gibt es, weil die Übernachtungsstätten nicht tagsüber geöffnet sind und die Obdachlosen morgens in die Kälte müssen.

Außerdem wurden im letzten Winter 351 Obdachlose, weil sie in einem anderen Land gemeldet waren, von den Übernachtungsstätten ausgeschlossen und auf eine Wärmestube verwiesen, wo es statt Betten Stühle gibt und nur ein Teil von ihnen ankam. Von der Ausgrenzung seien vor allem Obdachlose aus Osteuropa und Afrika betroffen, kritisiert die Linke Cansu Özdemir. Ihre Fraktion beantragt nun, das Winternotprogramm „ganztägig und für alle“ zu öffnen.