ODTÜ mezununa Almanya'dan sınır dışı kararı

Muhittin Saho'ya kilise koruması

Alman makamlarının hakkında İspanya'ya iade kararı aldığı Suriyeli dilbilimci Muhittin Saho kilise koruması altına girdi.

25 yaşındaki Muhittin Saho, Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece İspanya'ya iade edilme tehlikesi atlattı. Kendisiyle dayanışma içinde bulunan kişiler, Saho'nun şu an kilise koruması altında ve güvende bulunduğunu bildirdiler. (Almanya'da devlet, kiliseye sığınan kişilere müdahale edemiyor. Bu uygulama 1983 yılından beri mültecilere sığınma sağlamak amacıyla da kullanılıyor) Görme engelli bir Suriyeli olan Saho, iltica talebinde bulunduğu Almanya'ya Schengen vizesi ile İspanya üzerinden girmiş olduğu için İspanya'ya iade edilme ihtimali ile karşı karşıya.Münih'teki Ludwig-Maximilian Üniversitesi'nde İngiliz Dili dalında bir master programına kabul edilehn Saho'nun İspanya'ya iade edilme ihtimali, Almanya'da gerçekleştirmek istediği tahsilin önünde bir engel teşkil ediyor.

Bavyera’da mültecilerle ilgilenen kilise cemaatlerini gönüllü olarak koordine eden Matteo Asyl Derneği’nden Stephan Reichelt, ileri derecede engeli bulunan ve tek başına yaşayan bir kişinin iade edilmemek için kilise korumasına girmek zorunda kalmasını bir skandal olarak nitelendirdi. „Eğer bu derece ağır bir vaka Dublin Antlaşması’nın 17. Maddesinin kapsamına girmiyorsa, ne giriyor?“ Bahsi geçen madde, imzacı devletlerin, zor durumlar söz konusu olduğunda insani gerekçelere başvurarak sorumluluk kriterlerini askıya almalarını mümkün kılıyor.

Reichelt şu anda Muhittin Saho’yu kabul eden protestan kilise topluluğu ile temas halinde. Saho, mevcut durumda Eylül sonuna kadar kilise koruması altında kalacak.

22 Temmuz’da gerçekleşen ilk isınır dışı girişimi, uçağın pilotunun panik halindeki Saho’yu götürmeyi reddetmesi sayesinde başarılı olamamıştı. Bunun ardından Saho, dört günlüğüne nezarete alınmıştı. Rottenburg’da Saho’nun bakımı ile ilgilenen Zierer ailesi ise, bölgedeki kilise birliği ve Bavyera Eyalet Başbakan Yardımcısı Aiwanger üzerinden yetkili makamlara ulaşıp kararı değiştirmeye çalıştı. Ancak Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), Saho’yu Dublin Antlaşması üzerinden iade etmekte kararlı.

Avukat Thomas Oberhäuser, Bavyeralı idari hakimlerin bu kararı gözden geçirmelerini mümkün kılacak yasal bir zeminin mevcut olmadığını söylüyor. Avukata göre, Baden Württemberg eyaleti yüksek idare mahkemesinin, iade ile ilgili olarak Avrupa Adalet Divanı'nca belirlenen uygun koşullardan anladığı „Ekmek, yatak ve sabun“dan ibaret. „Onlara göre eğer bunlar bulunuyorsa, başka bir şeyin önemi yok.“ diyor Oberhäuser.

Görme engelli bir insanın özel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmaması otoritelerin takdirine bırakılmış durumda. Zierer ailesi, kiliseye yaptıkları koruma talebinin yanı sıra, avaaz.org üzerinden topladıkları imzalarla İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e bir dilekçe sundular. Aile ve destekçileri, her şeyden önce Bavyera Eyalet Piskoposu ve Almanya Protestanlar Birliği Başkanı Heinrich Bedford Strohm'un duruma müdahale etmesini bekliyor.

Almancasından çeviren Eren Paydaş