Man muss es sich einfach als einen sehr großen Safe Space vorstellen, wenn über 10.000 Männer im deutlichen Überschuss zusammen mit den auch anwesenden Frauen den Refrain „All day I dream about Sex“ schreien. Und auch die weitere Textzeile „I don't know your fuckin' name. So what? Let's fuck.“ mitsingen können.

Im vergangenen Monat wurde das 30. Jubiläum des Albums „Life is peachy“ gefeiert. Ein Album der amerikanischen Nu-Metal-Band Korn, auf dem der Song „A.d.i.d.a.s“ ist, der die Textzeilen enthält. Und dessen Sänger hatte Samstagabend gerade herzliche Mittelfinger von der Bühne in jede Richtung der Uber-Arena in Berlin gestreckt, was die in die Jahre gekommene Masse jubelnd entgegnete. Denn dass man alt ist, erkennt man daran, dass man zu sogenannten Nostalgiekonzerten geht.

Korn ist auf Euro-Tour mit 17 Stationen. Und es ist alles wie früher. Im Moshpit des Innenraums hauen sich Männer herzlich ihre Körper aneinander. Es wird gestagedivt wie am Fließband. Frauen mit gestreckten Körpern und etwas labbrigere Männer, die sich auf tausend Händen zu den Musikern mit sehr langen dünnen Zöpfen am Kopf auf der Bühne tragen lassen. Sänger Jonathan Davis, als Asthmatiker immer wieder an der Sauerstoffmaske im hinteren Teil der Bühne, ist für seinen Gesundheitszustand immer noch erstaunlich agil unterwegs in seinen verschiedenen Gesangsstilen, die vom Growl über Scat-Rufen hin zu Emo-Ballade reichen.

Ein wenig an die Attitüde eines Wrestling-Moderators erinnernd, stapft er über die Bretter, auf die er sich einen Teppich hat legen lassen. Und auf den Rängen der Konzertlocation tanzen die Menschen, von denen sich vielleicht mehrere wundern, dass der Körper die Bewegungen von vor über 20 Jahre noch ganz genau kennt. Aber nein, hier sind nicht nur ältere Menschen.

Nu-Metal boomt im Internet

Denn im Jahr 2023 fiel es bereits auf: Laut Google Trends hat das Interesse an Nu-Metal seinen bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2004 übertroffen. So hieß es damals auf Twitter und daraufhin in vielen Online-Artikeln. Es war die Zeit, als mehrere Veröffentlichungen Jubiläum feierten.

Alben der Hochzeit des Nu-Metals. Dem Genre, bei dem sich, so könnte man sagen, Growls, also grunzendes Schreien, mit emotionalen Melodien abwechseln. Dazu Drum-Exzesse und einfache, vor allem prägnante Gitarrenriffs, zu denen man hervorragend den Oberkörper nach vorne wippen kann, bis die Haare hinterherfallen.

Das Genre wurde von den kalifornischen Korn Mitte der 90er mit ihrem selbstbetitelten Album so richtig angezündet und darauf folgten grandiose Alben von Bands wie Staind, Deftones, Disturbed, Incubus, Slipknot, P.O.D., System of a Down. Korn veröffentlichte ihr kommerziell erfolgreichstes Album „Follow The Leader“ 1998. Doch nachdem der Jahrtausendwechsel überlebt war und das große Y2K-Chaos ausblieb, wurde das Genre mit Limp Bizkit und Linkin Park kommerziell immer erfolgreicher – allerdings nicht unbedingt besser.

Ab Ende 2009 schien das Interesse an Nu-Metal nachzulassen. Doch etwa im April 2021 passierte etwas, was man nicht unbedingt erwartet hätte, in der Schleifenhaftigkeit von Musiktrends aber auch nicht überraschte: Es begann wieder zu steigen. Und auf das große Comeback des Nu-Metals deutet nicht nur das ausverkaufte Korn-Konzert in Berlin an diesem Abend hin, sondern noch so einiges anderes.

So hart und dabei auch so weich

Auf TikTok wurden zuletzt viele Nu-Metal-Songs genutzt, angeblich weil sie in den kurzen Clips aufgrund von Wiedererkennbarkeit gut funktionieren. Etwa der Deftones-Song „Be Quiet and Drive (Far Away)“ erzielte dort große Beliebtheit bei Menschen, die in der Hochzeit der Band eher noch nicht auf der Welt waren. Als sie dann auch noch von Sängerin Billy Eilish erwähnt wurden, steigerten die Deftones ihre Zahlen auf Streamingplattformen um das Millionenfache.

Hipster Magazine wie 032C feierten die Band in ihrem Heft und die bei Menschen um die 30 als cool angesehene Marketing-Agentur Reference veranstaltete anlässlich der Art Basel Paris kürzlich ein Festival, bei dem der Korn-Gitarrist James „Munky“ Shaffer auftrat und Merchandise-Artikel mit Autogramm versah.

Und auch in dem bei jungen Menschen so beliebten Techno-Genre Hard Tech hört man den Nu-Metal-Trend. DJs spielen ganz ungeniert Remixe von Papa Roachs „Last Resort“ oder Slipknots „Duality“. Klar, denkt man sich, wenn man das so hört, und hätte es sich 2001 dennoch niemals träumen lassen.

Woran das liegt, lässt sich nur vermuten, aber es könnte schon mit der Kombi aus Härte und Weichheit zu tun haben. Dem entlastenden Schreien und den darauf folgenden Emotionen. Diesem Safe Space voller liebevoller Mittelfinger.