L -Ü-C-K-E-N-P-R-E-S-S-E, sagt er betont langsam, lässt den Blick in die Runde schweifen und lächelt selbstgefällig. Seit Beginn des Ukrainekriegs konsumiere er gar keine Nachrichten mehr, die öffentlich-rechtliche Lückenpresse komme ihrem Staatsvertrag nicht mehr nach, berichte nicht umfassend und objektiv, von den Privaten ganz zu schweigen. Die restlichen Mitglieder meines Zeichenkurses nicken eifrig. Auch sie würden keine Nachrichten mehr verfolgen, erzählen sie. Zu negativ, zu einseitig, zu deprimierend.

Ich schlucke und versuche es mit einem Gegenvorschlag: Wie wäre es mit Medien, die konstruktiven Journalismus betreiben, „Slow Journalism“ oder Lokalmedien? Da müsse man sich nicht nur mit dem Elend der Welt beschäftigen, sondern auch mit dem, was man vor der eigenen Haustür dagegen tun kann. „Mhmm“, murmelt eine. Sie bleibe dann halt doch eher auf Tiktok hängen.

Immer mehr Menschen schränken ihren Nachrichtenkonsum ein. Beim Digital News Report des Reuters Institute 2026 gaben 72 Prozent der Befragten an, dass sie zumindest gelegentlich aktiv Nachrichten vermeiden. 2024 waren es noch 69 Prozent. Der häufigste Grund: Die Informationen seien emotional belastend.

Ich verstehe, dass man sich nicht jeden Tag damit auseinandersetzen möchte, dass im Sudan Krankenhäuser bombardiert und Millionen Menschen vertrieben werden oder Trump seine rassistische Migrationspolitik mit ICE-Razzien, Massenverhaftungen und Abschiebungen verschärft. Aber es gibt auch Wege, gleichzeitig informiert und psychisch stabil zu bleiben, statt sich in Pandababy- und ASMR-Videos zu flüchten und das unter Selbstfürsorge zu verbuchen.

Rückzug in das Private

Es ärgert mich, wenn die düstere Weltlage als Legitimation dafür herhalten muss, sich vom politischen Geschehen abzuwenden und sich ins Private zurückzuziehen. Es ärgert mich, wenn mein Mitbewohner nicht weiß, wer Ajatollah Ali Chamenei ist, es ärgert mich, wenn meine Cousins nicht wissen, wer Gisèle Pelicot ist. Aber warum?

Schließlich ärgern sich meine Weinkenner-Freund*innen auch nicht darüber, dass ich von ihrem „Kulturgut“ nichts verstehe und irgendeine Plörre bestelle, Hauptsache billig. Auch meine Programmiererfriends sind nicht genervt, dass ich bis vor wenigen Wochen nicht wusste, wie man ein Word-Dok in ein PDF umwandelt.

 Der Unterschied: Sich nicht zu informieren, ist unsolidarisch. Wer keine Nachrichten verfolgt, wird sich kaum Bündnissen anschließen

Der Unterschied: Sich nicht zu informieren, ist unsolidarisch. Wer keine Nachrichten verfolgt, wird sich kaum Bündnissen anschließen, sich für andere Gruppen einsetzen oder politischen Widerstand mittragen. Jean-Philippe Kindler plädiert in „Scheiß auf Selflove, gib mir Klassenkampf“ dafür, „auf Abstand von sich selbst zu gehen“. Man könne keine Veränderungen anstoßen in einer Gesellschaft, die sich in die eigene Innerlichkeit zurückzieht, so Kindler.

Desinformiertheit macht ängstlich

Die Solidarität ist das eine, aber auch dem eigenen Seelenfrieden ist mit dem Nachrichtenverzicht nicht unbedingt geholfen, im Gegenteil. Die Welt wird dann zu einem diffusen Bedrohungsszenario, das einen jederzeit überfallen kann.

Eine Frau aus dem Zeichenkurs erzählt, dass sie Angstzustände bekomme, wenn sie im Radio unvermittelt eine Meldung höre. Nachrichtenfetzen, die sie beiläufig aufschnappt, könne sie ohne Hintergrundwissen kaum einordnen und katastrophisiere die Lage. Gleichzeitig kann auch das ständige Nachrichtenlesen zum Stressor werden.

„Warum informiere ich mich?“, frage ich mich. Wirklich aus Solidarität? Oder nicht auch, um mir ein Gefühl von Kontrolle vorzugaukeln? Um meine Neugierde zu stillen? Zu einer Gruppe dazuzugehören und mich in der Welt verankert zu fühlen? Um ein politisches Leben zu führen? Wahrscheinlich alles. Aber macht mich das zu einem besseren Menschen? Wohl kaum.