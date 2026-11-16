In Stade an der Elbe wurde am Montag das fünfte schwimmende Terminal für Flüssiggas (LNG) in Deutschland in Betrieb genommen. In Stade werde „sichtbar, was Versorgungssicherheit in der Praxis bedeutet“, sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die vor Ort den Startschuss für die Einspeisung von LNG ins Gasnetz gab. Reiche führt die LNG-Terminals gerne als Grund dafür an, dass die aktuell relativ niedrigen Gasspeicherstände auch bei einem kalten Winter keine Gefahr darstellen.

Das Terminal in Stade soll eine Einspeisekapazität von bis zu 3,2 Milliarden Kubikmetern Erdgas im Jahr 2027 erreichen. 2025 machte LNG einen Anteil von rund 10 Prozent an den deutschen Gasimporten aus. Durch Stade kann dieser Anteil etwa um ein Viertel erhöht werden. Deutlich mehr Gas importiert Deutschland über Pipelines, aus denen aber teilweise auch regasifiziertes LNG beispielsweise aus den Niederlanden oder Belgien kommt.

Um­welt­schüt­ze­r*in­nen sehen das Projekt kritisch. Während die Klimakonferenz in der Türkei die Bewältigung der Klimakatastrophe diskutiere, „treibt Katherina Reiche unsere Gasabhängigkeit weiter voran“, kritisierte der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Sascha Müller-Kraenner. „Angesichts steigender Gaspreise und unverlässlicher Partnerländer ist die LNG-Expansion mehr als fragwürdig“, so Müller-Kraenner. Zukunftsfähig sei das Energiesystem nur mit günstigen Erneuerbaren und Elektrifizierung. Die DUH warnte auch vor zunehmender Abhängigkeit Deutschlands von besonders umweltschädigend gefördertem US-Fracking-Gas.

Wie langwierig es ist, Deutschlands Abhängigkeit von den Fossilen zu senken, zeigt eine Modellrechnung von Greenpeace. Danach ersetzen die zwischen 2021 und 2025 hierzulande verkauften Wärmepumpen jährlich knapp drei Prozent des Gasbedarfs für Heizung und Warmwasser.

Bei jährlich einer Million neuen Wärmepumpen könnte im Jahr 2035 eine Gasmenge eingespart werden, die etwa einem Drittel der deutschen Speicherkapazität entspräche, so die Rechnung. Tatsächlich wurden zwischen Juli 2025 und Juni 2026 in Deutschland rund 354.000 Wärmepumpen installiert.