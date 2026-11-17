Dominica belegt den traurigen ersten Platz: Der karibische Inselstaat war über die vergangenen drei Jahrzehnte global am stärksten von klimabedingten Extremwettereignissen betroffen. Regelmäßig verwüsten Wirbelstürme die Insel mit ihren 70.000 Bewohner*innen. Der Hurrikan Maria im Jahr 2017 sorgte allein für über 100 Todesopfer und Schäden in Höhe von 1,9 Milliarden US‑Dollar – 270 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Das ist Ergebnis des diesjährigen Klimarisikoindex, der am Dienstag am Rande der Weltklimakonferenz im türkischen Antalya vorgestellt wurde. Das Projekt der NGO Germanwatch untersucht jährlich, welche Staaten am stärksten von Extremwetterereignissen betroffen sind, beruhend auf Daten von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds. Analysiert werden Todesopfer, betroffene Menschen und wirtschaftliche Verluste der einzelnen Länder.

Extremwetter betraf 5,5 Milliarden Menschen

Stürme, Überschwemmungen, Hitzewellen und Dürren gab es laut dem Index in den vergangenen 30 Jahren weltweit fast 10.000 Mal. Diese Extremwettereignisse betrafen insgesamt 5,5 Milliarden Menschen direkt und forderten 916.000 Menschenleben. Allein im vergangenen Jahr verursachten insgesamt 367 Extremwettereignisse 35.000 Todesfälle und wirtschaftliche Schäden in Höhe von 158 Milliarden US-Dollar.

In den vergangenen 30 Jahren beliefen sich die wirtschaftlichen Schäden inflationsbereinigt auf über 4,7 Billionen US-Dollar, so der Index. Allerdings betrafen die Klimafolgen nicht alle Länder gleichermaßen, sondern insbesondere einkommensschwache Länder. Und die haben gleichzeitig am wenigsten zur Klimakrise beigetragen.

Auf Dominica folgt im Ranking der südostasiatische Staat Myanmar. Allein der Zyklon Nargis sorgte dort 2008 laut dem CRI für den Tod von fast 140.000 Menschen und Schäden in Höhe von 6 Milliarden US‑Dollar. Nach Myanmar listet der Index die Länder Honduras, Libyen, Haiti, Grenada, die Philippinen, Nicaragua, die Bahamas und Indien auf.

Einige der Staaten wurden besonders häufig von Extremwetterereignissen heimgesucht, andere von außergewöhnlich extremen. „Die Klimaforschung belegt eindeutig, dass der Klimawandel die Risiken für beide Gruppen erhöht“, so der Bericht.

Deutschland im oberen Viertel der betroffenen Länder

Deutschland gehört im 30-Jahre-Index mit Rang 34 zum oberen Viertel der am stärksten betroffenen Länder. Von 1996 bis 2025 gab es in Deutschland demnach mehr als 33.000 Tote durch Wetterextreme, vor allem durch Hitzewellen. Die Sachschäden, die insbesondere durch Stürme und Flutkatastrophen entstanden, summierten sich demnach auf inflationsbereinigt 133 Milliarden US-Dollar. Volkswirtschaftliche Folgeschäden seien dabei noch nicht einmal eingerechnet.

Die Au­to­r*in­nen des Berichts zum Index warnen: „Die Zahl der Todesopfer und die wirtschaftlichen Kosten von klimabedingten Extremwetterereignissen werden weiter steigen.“ Deshalb appellieren sie für mehr Klimaschutz und finanzielle Unterstützung armer Länder. Im vergangenen Jahr betrafen die Extremwettereignisse vor allem Jamaika, Sri Lanka, Spanien, Thailand und die Philippinen.