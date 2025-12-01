epd | Nach dem Tod des Autors Franz Josef Wagner übernimmt der Journalist Harald Martenstein dessen Kolumne in der Bild. Wie der Springer-Verlag am Montag in Berlin mitteilte, erscheint ab Februar „Mail von Martenstein“ von Montag bis Freitag als Nachfolgeformat für „Post von Wagner“. Seine wöchentliche Kolumne in der Welt am Sonntag führt Harald Martenstein demnach weiter.

Der 72-jährige Martenstein folge dem im Oktober im Alter von 82 Jahren gestorbenen Franz Josef Wagner, „dessen unverwechselbare Mischung aus Provokation und Poesie Millionen Leserinnen und Leser begeistert hat“, erklärte der Verlag. Er sei einer der renommiertesten Journalisten Deutschlands: „brillant, streitbar, originell“. Unter anderem erhielt Martenstein den Egon-Erwin-Kisch-Preis, den Henri-Nannen-Preis sowie den Theodor-Wolff-Preis.

Bekannt wurde Martenstein auch mit seinen Kolumnen im „Zeit-Magazin“. Ra­dio­hö­re­r*in­nen kennen ihn vor allem als einen Kolumnisten beim Sender radioeins vom RBB.

„Lieber Franz Josef, ich habe deine Texte gemocht, weil sie etwas völlig Verrücktes hatten“, erklärte Martenstein: „Ich werde versuchen, auf meine Art völlig verrückt zu sein, und wenn wir uns im Jenseits bei einer Flasche Wein treffen, sagst du mir, wie du's gefunden hast, ja?“

Wagner hatte die Kolumne seit 2001 verfasst. Sein oftmals polarisierender Stil stand häufig in der Kritik.