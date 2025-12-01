piwik no script img

Neuer Kolumnist für die „Bild“Harald Martenstein ersetzt toten Franz Josef Wagner

Nach dem Tod des „Briefe von Wagner“-Kolumnisten hat die „Bild“ einen Neuen gefunden. Bald kann man sich also über „Mail von Martenstein“ ärgern.

Ein Mann sitzt im Zuschauerraum eines Theaters
Neuer Bild-Kolumnist: Harald Martenstein Foto: Jakubaszek/getty images

epd | Nach dem Tod des Autors Franz Josef Wagner übernimmt der Journalist Harald Martenstein dessen Kolumne in der Bild. Wie der Springer-Verlag am Montag in Berlin mitteilte, erscheint ab Februar „Mail von Martenstein“ von Montag bis Freitag als Nachfolgeformat für „Post von Wagner“. Seine wöchentliche Kolumne in der Welt am Sonntag führt Harald Martenstein demnach weiter.

Der 72-jährige Martenstein folge dem im Oktober im Alter von 82 Jahren gestorbenen Franz Josef Wagner, „dessen unverwechselbare Mischung aus Provokation und Poesie Millionen Leserinnen und Leser begeistert hat“, erklärte der Verlag. Er sei einer der renommiertesten Journalisten Deutschlands: „brillant, streitbar, originell“. Unter anderem erhielt Martenstein den Egon-Erwin-Kisch-Preis, den Henri-Nannen-Preis sowie den Theodor-Wolff-Preis.

Bekannt wurde Martenstein auch mit seinen Kolumnen im „Zeit-Magazin“. Ra­dio­hö­re­r*in­nen kennen ihn vor allem als einen Kolumnisten beim Sender radioeins vom RBB.

„Lieber Franz Josef, ich habe deine Texte gemocht, weil sie etwas völlig Verrücktes hatten“, erklärte Martenstein: „Ich werde versuchen, auf meine Art völlig verrückt zu sein, und wenn wir uns im Jenseits bei einer Flasche Wein treffen, sagst du mir, wie du's gefunden hast, ja?“

Wagner hatte die Kolumne seit 2001 verfasst. Sein oftmals polarisierender Stil stand häufig in der Kritik.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Harald Martenstein #Franz Josef Wagner #Springer #Bild-Zeitung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Franz Josef Wagner stützt sich mit seinen Ellenbogen auf einem Tisch auf
Post an Franz Josef Wagner Schreiben, um nicht zu bleiben

Franz Josef Wagner war bereits zu Lebzeiten eine Figur der Vergangenheit. Nun ist der „Bild“-Kolumnist im Alter von 83 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Von Ambros Waibel
Historische Schwarz-weiß-Aufnahme von Wählern und Wählerinnen in einem Wahllokal
Gender-Trouble bei der „Welt“ Hauptsache Hitler

Gendern? Geht gar nicht! Denn Adolf Hitler hat's erfunden! Oder, halt – doch nicht? Na dann. Arbeiten wir die Sache doch mal seriös auf, ok?

Von Benno Schirrmeister
Die Wahrheit Der König der Kolumnisten
Kolumne Die Wahrheit von Arno Frank

Da steht er! Auf dem Bahnsteig! Der wichtigste Kolumnist Deutschlands! Harald Martenstein! Und liest Zeitung! Eine kleine Sensation!

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Schlagkräftige Linke Schlichtweg Gewalt
2
Ostermontag abschaffen? Ohne wirklichen Nutzen
3
Haltung von Haustieren „Wir genießen, dass wir überlegen sind“
4
Neue AfD-Jugend und Gegenproteste Danke, Antifa
5
Aus für Verbrenner-Aus Auto-Bosse werden für Fehler belohnt
6
Bundesparteitag der Grünen Es könnte auch ohne Robert gehen