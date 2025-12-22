piwik no script img

Neuer FlugzeugträgerFrankreich will Europas größtes Kriegsschiff bauen

Emmanuel Macron kündigte den Bau eines neuen Flugzeugträgers bis 2038 an. Frankreich müsse „gefürchtet“ werden, sagte der Präsident zur Begründung.

Ein Kriegsschiff liegt am Hafen vor blauem Himmel
Noch größer als er soll das neue Schiff werden: Frankreichs Flugzeugträger Charles de Gaulle (hier in den Philippinen) Foto: Joeal Calupitan/AP/dpa

dpa Reuters | Frankreich ‌will mit ⁠dem Bau eines neuen, größeren und moderneren Flugzeugträgers seine Stellung als Seemacht ausbauen. Präsident Emmanuel Macron bestätigte am Sonntag entsprechende Pläne, die er bereits 2020 vorgestellt hatte. Das Schiff solle den in die Jahre gekommenen Flugzeugträger „Charles de Gaulle“ ersetzen.

Mit rund 80.000 Tonnen Verdrängung wird der neue Flugzeugträger fast doppelt so schwer wie sein Vorgänger sein, 310 Meter lang, 85 Meter breit, Platz für 30 Kampfflugzeuge und 2.000 Besatzungsmitglieder bieten.

„Die Entscheidung, dieses gewaltige Programm auf den Weg zu bringen, ⁠ist ‍diese Woche gefallen“, sagte Macron vor Soldaten auf einem französischen Militärstützpunkt ⁠in Abu Dhabi, nahe der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Der Bau des Schiffes werde auch die französische Industrie stärken, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen.

„In Zeiten von Aggressoren müssen wir stark sein, um gefürchtet zu werden. Ich habe beschlossen, Frankreich mit einem neuen Flugzeugträger auszustatten“, zitierten französische Medien Macron.

Inbetriebnahme für 2038 geplant

Die Kosten für das Projekt, das unter dem Namen „Porte-Avions Nouvelle Génération“ (PANG) bekannt ist, werden auf 10,25 Milliarden Euro geschätzt. Das Schiff wäre das größte jemals in Europa gebaute Kriegsschiff. Außer Frankreich verfügen in Europa ⁠nur Großbritannien, Italien und Spanien über Flugzeugträger. Die USA besitzen elf dieser Schiffe, China drei.

Verteidigungsministerin Catherine Vautrin schrieb auf der Plattform X, das ⁠neue Schiff werde 2038 in Dienst gestellt. Dies ist der Zeitpunkt, zu dem die „Charles de Gaulle“ voraussichtlich den Dienst aufgeben wird. ‍Dieser Flugzeugträger war ⁠2001 in Betrieb gegangen, etwa 15 ‌Jahre nachdem der Auftrag dafür erteilt worden war.

Einige französische Abgeordnete aus der Mitte und dem gemäßigten linken Lager hatten zuletzt eine Verschiebung des Projekts gefordert. Sie ‌verwiesen auf die angespannten Staatsfinanzen des Landes. Frankreich ist eine der führenden Militärmächte Europas und eine von nur fünf offiziellen Atommächten.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Frankreich #Emmanuel Macron #Flugzeugträger #Aufrüstung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Der französische Premierminister Sebastien Lecornu geht in der Nähe des Arc de Triomphe über die Straße
Staatshaushalt in Frankreich Leider wieder nackt

Einen Etat für 2026 gibt es in Frankreich noch nicht. Das war Ende 2024 ebenfalls der Fall. Premier Sébastien Lecornu sucht händeringend nach einem Kompromiss.

Von Rudolf Balmer
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron inmitten von Menschen
Regierungschaos in Frankreich Sackgasse statt Bewegung
Kommentar von Harriet Wolff

Emmanuel Macron hat nur ein einziges seiner politischen Ziele erreicht: Er ist noch an der Macht. Den Rechtsruck in Frankreich hat er nicht gestoppt.

Demonstrierende im Tränengasnebel
Regierungskrise in Frankreich It's Austerity, stupid!
Kommentar von Lea Fauth

Das Kernproblem ist nicht, welcher französische Premier im Amt ist, sondern Macrons neoliberale Kürzungspolitik, die die Bevölkerung zu Recht ablehnt.

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
10 Jahre „Wir schaffen das“ „Offene Grenzen sind sehr wohl realisierbar“
2
Gewaltfantasie mit Nachspiel Polizist möchte Grüne und Linke mit Dachlatten verprügeln
3
Jahresendkonferenz mit dem Kremlchef Märchenstunde mit Wladimir Putin
4
Vorsitz der Konrad-Adenauer-Stiftung Kramp-Karrenbauer wird Stiftungs-Chefin
5
Essay In deiner Küche bin ich fremd
6
Ukraine-Gespräche in Florida Europa ist egal