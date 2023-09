Neue Musik aus Berlin : Atlas des Unbewussten

Mit der Musikerin Laurel Halo meldete sich vor zehn Jahren eine selbstbewusst seltsame Stimme. Nun legt sie ihr bisher geschlossenstes Album vor.

Vor gut zehn Jahren machte die Musikerin Laurel Halo mit ihrem Debütalbum „Quarantine“ einen bleibenden ersten Eindruck. Mit verrumpelten Rhythmen, nebelsatten Synthesizern und gelegentlichen introspektiven elektronischen Songskizzen meldete sich eine selbstbewusst seltsame Stimme, die danach recht unterschiedliche Stationen hinter sich bringen sollte.

Nervös klappernde Bassmusik mit Gesang, kantiger Techno ohne Gesang, auch ein Soundtrack mit kammermusikalisch anmutenden synthetischen Arrangements waren darunter.

„Atlas“ ist das bisher geschlossenste Album der in Berlin lebenden Laurel Halo. Eine Ambient-Platte dem Stil nach, beherrscht von langsam vorantreibenden Akkordformationen. Doch beschränken sich die Stücke nicht auf wattierte Soundscapes aus Strom.

Verschiedene Gäste wie die Cellistin Lucy Railton, der Saxofonist Bendik Giske und der Geiger James Underwood reichern die Stücke um akustische Instrumente an und ziehen so verschiedene „Hörschichten“ in sie ein. In „Belleville“ etwa lässt Laurel Halo ihre regenverhangenen Klaviertöne auf die wie ein weiteres Instrument eingesetzte Stimme von Coby Sey treffen.

Eine spukhafte Stimmung liegt über allem, vor ein paar Jahren sagte man noch „hauntological“ dazu. Da Geister längst allgegenwärtig zu sein scheinen, muss man das heute nicht mehr eigens herausstreichen.

Ohnehin wollte Laurel Halo laut Pressetext zur Platte mit der Musik das Unbewusste ansteuern. Für das gibt es auf „Atlas“ reichlich zum Andocken.