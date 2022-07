Netflix-Serie „Uncoupled“ : „Sex and the City“ in schwul

Nach 17 Jahren Beziehung muss Michael sich als Single in New York beweisen. „Uncoupled“ bietet altbackene Gay-Klischees – aber auch gelungene Gags.

Erinnert sich noch jemand daran, wie früher mit Blick auf „Sex and the City“ gerne mal gesagt wurde, es handle sich bei den vier Protagonistinnen eigentlich um schwule Männer in Frauengestalt? Das war als These eigentlich kaum haltbar und vor allem einigermaßen misogyn, doch fast hat es den Anschein, als habe sich Darren Star, der Schöpfer der legendären Serie, für sein neues Werk nun genau von diesen damaligen Scherzen inspirieren lassen. Einen Hauch von „Sex and the City“, bloß mit schwulen Männern, kann man seiner neusten Serie „Uncoupled“ jedenfalls nicht absprechen.

Das Pendant zu Carrie Brad­shaw – Single in New York, mit schickem Apartment – ist hier Immobilienmakler Michael (Neil Patrick Harris), für den das Alleinstehendsein allerdings eine gänzlich neue Erfahrung ist. Aus heiterem Himmel nämlich wird er in „Un­coupled“ nach 17 Jahren monogamen Beziehungsglücks von seinem Lebensgefährten Colin (Tuc Watkins) verlassen.

Fortan ist er, zwischen Wut und Trauer schwankend, nicht nur damit beschäftigt, das Liebes-Aus zu verarbeiten – was weder dadurch erleichtert wird, dass Colin ihm nicht die geringste Erklärung liefert, noch durch die Tatsache, dass der Ex weiterhin in einer Familien-Whatsapp-Gruppe mit Michaels Eltern ist –, sondern er muss sich als schwuler Junggeselle auch noch einmal ganz neu verorten, was gar nicht so einfach ist, wenn man erstens stramm auf die 50 zugeht und zweitens weder mit Dating-Apps noch mit Nackt­selfies oder One-Night-Stands ohne Kondom (PrEP sei Dank!) irgendwelche Erfahrungen hat.

Zwischen Luxuswohnung und Benefizgala

Immerhin gibt’s dauerhaften Beistand beim Single-Neuanfang, sei es durch Kollegin Suzanne (Tisha Campbell), die als alleinerziehende Mutter ihrem Sohn immer noch die Unterhosen kauft, oder durch seine besten Freunde Billy (Emerson Brooks), Wetteransager mit Hang zu deutlich jüngeren und regelmäßig wechselnden Lovern, und Stanley (Brooks Ashmanskas), Galerist und leicht misanthropischer Dauersingle.

Die Serie „Uncoupled“, acht Episoden bei Netflix

Nicht nur die Figurenkonstellation erinnert zumindest vage an „Sex and the City“, sondern auch die Welt, in der sie sich bewegen. Ständig gibt’s teure Luxuswohnungen zu sehen und werden Vernissagen besucht, derweil man Benefizgalas genauso feiert wie Babyshower. Das ist zwar alles hübsch anzusehen und mit erkennbarem Aufwand vor Ort gefilmt, doch das New-York-Bild, das dabei entsteht, ist ein ähnlich künstliches Klischee wie das der französischen Hauptstadt in „Emily in Paris“, einer weiteren Serie von Darren Star, der sich für „Uncoupled“ übrigens mit dem „Modern Family“-Autor Jeffrey Richman zusammengetan hat.

Richtiger wäre es ohnehin, statt von New York von Manhattan zu sprechen, denn über das ach so weit entfernte Brooklyn wird hier gescherzt, als würden wir uns noch in den Neunzigern befinden. Was wiederum ganz gut passt zu manch altbackenen Gay-Klischees, die sich hier immer wieder Bahn brechen.

Verglichen mit „Uncoupled“ wirkte die jüngst gezeigte „Sex and the City“-Fortsetzung „And Just Like That“ in ihrem arg krampfigen Bemühen, mit dem Zeitgeist mitzuhalten, geradezu mutig. Mit dem wegweisenden Vorbild (das seinerseits, gerade in Sachen Queerness, nicht immer unproblematisch war) können aber beide nicht mithalten, weder was Biss und Witz der Dia­lo­ge noch was das Erzähltempo angeht.

Dass „Uncoupled“ zwar manchmal eine müde Plätscherei, aber trotzdem keine Ka­tas­tro­phe geworden ist, liegt neben der sympathischen Prämisse (LGBTQ-Protagonist*innen jenseits der 40 sind schließlich nach wie vor eine Seltenheit) auch daran, dass jede der acht Folgen dann zumindest doch ein paar gelungene Gags zu bieten hat, darunter einen Paartherapeuten, der nebenbei als Dragqueen auftritt.

Außerdem merkt man Neil Patrick Harris die Freude an, nach Jahren als Hetero in „How I Met Your Mother“ oder in „Eine Reihe betrüblicher Ereignisse“ endlich mal eine schwule Hauptrolle spielen zu dürfen. Und Tisha Campbell sowie Oscargewinnerin Marcia Gay Harden als reiche Maklerkundin sind mit deutlich mehr Humor bei der Sache, als ihren Figuren Raum gegeben wird.