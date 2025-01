Gazastreifen (afp) | Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind der Chef der dortigen Polizei und sein Stellvertreter getötet worden. Die nächtlichen Angriffe im Bezirk Chan Junis im Süden des Palästinensergebiets hätten dem stellvertretenden Polizeichef Hussam Schahwan gegolten, teilte das israelische Militär am Donnerstag mit. Die von der islamistischen Hamas geführte Zivilschutzbehörde im Gazastreifen erklärte, Schahwan und Polizeichef Mahmud Salah seien unter den elf Menschen, die bei dem Angriff getötet worden seien.

Das israelische Militär erklärte, Schahwan sei „verantwortlich für die Entwicklung von nachrichtendienstlichen Analysen in Koordination mit (…) dem militärischen Flügel der Hamas“ bei Angriffen auf israelische Streitkräfte im Gazastreifen. Zu Salahs Tod äußerte sich das Militär zunächst nicht.

Die Zivilschutzbehörde im Gazastreifen teilte mit, dass bei dem Angriff auf Zelte für Geflüchtete in der Gegend von Al-Mawasi westlich der Stadt Chan Junis 15 Menschen verletzt worden seien. Sprecher Mahmud Bassal bestätigte, dass die beiden hochrangigen Polizisten unter den Toten seien.

Der Behörde zufolge wurden bei zwei weiteren israelischen Angriffen im Gazastreifen 14 Menschen getötet. Das Gesundheitsministerium des von der Hamas regierten Palästinensergebiets erklärte, in den vergangenen 24 Stunden seien 28 Menschen im Gazastreifen getötet worden.

Laut Hamas bislang 45.580 Tote

Israel und die im Gazastreifen herrschende Hamas befinden sich seit fast 15 Monaten im Krieg. Den Krieg hatten die Hamas und mit ihr verbündete militante Palästinensergruppen am 7. Oktober 2023 mit einem Großangriff auf Israel ausgelöst. Dabei wurden nach israelischen Angaben 1208 Menschen getötet. 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. 96 der Geiseln sind demnach noch immer in der Gewalt der Hamas. 34 von ihnen wurden von Israel offiziell für tot erklärt.

Israel geht seit dem Hamas-Überfall massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bislang mehr als 45.580 Menschen getötet. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.