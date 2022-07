Nachrichten zur Coronakrise : Kliniken wollen Impfpflicht kippen

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert eine Aufhebung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Thüringen und Bayern wollen Vorbereitungen für den Herbst.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat eine Aufhebung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gefordert. „Sie weiterzuführen, ist nach jetzigen Erkenntnissen weder sinnvoll noch vermittelbar“, sagte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Henriette Neumeyer dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND, Mittwoch).

Man habe sich für die einrichtungsbezogene Impfpflicht ausgesprochen, weil man in der Delta-Welle von einer hohen Schutzwirkung auch für die vulnerablen Gruppen im Krankenhaus ausgegangen sei. Studien hätten eine weitgehende sterile Immunität erwarten lassen. „Mit der Omikron-Variante ist diese Erwartung hinfällig geworden“, sagte Neumeyer. Die Impfung diene nur noch dem Selbstschutz.

Auch der Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (BPA), Bernd Meurer, sagte, mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht allein sei der Schutz der älteren und vulnerablen Personen nicht zu gewährleisten, solange Angehörige und Besucher nach wie vor ungeimpft in die Einrichtungen kommen dürften und damit das Virus immer wieder in die Einrichtungen trügen. (epd)

Bayern und Thüringen machen Druck bei Infektionsschutz

Thüringen und Bayern erhöhen bei der Erarbeitung eines neuen Infektionsschutzgesetzes den Druck auf die Bundesregierung. „Der Bundesjustizminister und der Bundesgesundheitsminister dokumentieren seit Wochen ihre unterschiedlichen Auffassungen in Interviews. Ich erwarte jetzt endlich einen abgestimmten Vorschlag, mit welchen Regelungsmöglichkeiten die Bundesregierung in den Herbst gehen will“, sagt Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) der Zeitung „Rheinische Post“.

Den Ländern sei bewusst, dass sie sich auf unterschiedliche Szenarien einstellen müssten. Die erforderlichen Maßnahmen müssten sich aus Sicht der Thüringer Landesregierung an nachvollziehbaren Kriterien wie der Belastung der Krankenhäuser und der Intensivstationen orientieren. Es brauche ein geordnetes Verfahren und einen Instrumentenkasten, aus dem die Länder bei Bedarf wählen können.

Zu diesen Werkzeugen gehörten nach Ansicht des bayerischen Gesundheitsministeriums insbesondere die Möglichkeit zur Anordnung einer Maskenpflicht in Innenräumen oder die Einführung von Personenobergrenzen, erklärt eine Sprecherin des Ministeriums. Wenn es erforderlich sei, müssten die Länder auch Testpflichten für Einrichtungen mit vulnerablen Personen anordnen können. „Da muss der Bund Tempo aufnehmen, damit wir rechtzeitig handeln können.“ (rtr)

Rund 120.000 Neuinfektionen gemeldet

In Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen um 121.780 auf über 30,59 Millionen. Das sind 19.219 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 140.999 Ansteckungen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz fallt auf 652,0 von 678,7 am Vortag.

Das RKI meldet 181 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die bekannte Gesamtzahl liegt damit bei 143.545. (rtr)