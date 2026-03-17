Israel: Irans Sicherheitschef Laridschani getötet

Die israelische Armee hat nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz den einflussreichen iranischen Sicherheitschef Ali Laridschani getötet. Laridschani, der Leiter des Obersten Nationalen Sicherheitsrats Irans, sei in der vergangenen Nacht ebenso wie der Chef der Basidsch-Miliz, Gholamresa Soleimani, getötet worden, sagte Katz in einer Videobotschaft am Dienstag. Die Tötung Soleimanis hatte die Armee bereits kurz zuvor bestätigt. (afp)

Peking: Nehmen Erläuterung zu Verschiebung von Trumps China-Reise „zur Kenntnis“

Die chinesische Regierung hat Erläuterungen der US-Regierung zur Verschiebung der China-Reise von US-Präsident Donald Trump nach Angaben eines Sprechers „zur Kenntnis“ genommen. Die USA hätten „falsche Medienberichte“ über die Gründe für die Verschiebung öffentlich richtiggestellt und erklärt, „dass der Besuch nichts mit der Frage der freien Schifffahrt in der Straße von Hormus zu tun hat“, sagte Außenministeriumssprecher Lin Jian am Dienstag. Trump hatte die Reise am Montag verschoben und dies mit dem Iran-Krieg begründet. Zuvor hatte er in einem Interview gesagt, seine Reise könne davon abhängen, ob China gemeinsam mit anderen Ländern dabei helfe, die für den weltweiten Ölhandel wichtige Straße von Hormus zu sichern. (afp)

Israel: Kommandeur der iranischen Basidsch-Einheiten getötet

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den Kommandeur der iranischen Basidsch-Einheiten, Brigadegeneral Gholamresa Soleimani, gezielt getötet. Der Angriff habe sich am Montag in Teheran ereignet, hieß es in der Mitteilung des Militärs. Aus Iran gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Die Basidsch-Einheiten unter Soleimanis Führung seien für die blutige Niederschlagung der Proteste in Iran im Januar verantwortlich, schrieb die israelische Armee. Die Basidsch-e Mostasafin (Mobilisierte der Unterdrückten) ist eine paramilitärische Einheit in Iran. Gegründet nach der Islamischen Revolution 1979 und rekrutiert aus jungen Teilen der Gesellschaft, spielt die Miliz eine zentrale Rolle bei der Unterdrückung von Protesten im Land. Die Miliz ist Teil der Revolutionsgarden, ihr sollen mehrere Hunderttausend systemtreue Anhänger angehören. (dpa)

Irakische Öltanker könnten Straße von Hormus passieren

Iran könnte irakischen Tankern nach Angaben der Regierung in Bagdad die Fahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus ermöglichen. Iraks Ölminister Hajan Abdul Ghani al-Sauad erklärte der staatlichen Agentur INA zufolge: „Es besteht Kommunikation mit Iran bezüglich der Genehmigung der Passage einiger irakischer Öltanker.“ Dem Fernsehsender al-Scharkija sagte er, seine Regierung habe bereits Signale erhalten, dass einigen Tankern die Durchfahrt erlaubt werden könnte. (dpa)

Neue Raketenangriffe aus dem Libanon auf Israels Norden

Aus dem Libanon sind erneut Raketen auf den Norden Israels abgefeuert worden. In mehreren Orten, darunter Kiriat Schmona und Naharija, heulten erneut die Warnsirenen. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom gab es zunächst keine Berichte über Verletzte. Die israelische Armee veröffentlichte unterdessen erneut einen Warnaufruf für Einwohner des Südlibanons. Sie wurden aufgerufen, sich in Gebiete nördlich des Saharani-Flusses zu begeben, der etwa 40 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt liegt. (dpa)

Israel fliegt neue Angriffe auf Ziele in Teheran und Beirut

Die israelische Luftwaffe fliegt nach eigenen Angaben große Wellen neuer Angriffe auf Ziele in Iran und im Libanon. In der Hauptstadt Teheran werde Infrastruktur des iranischen „Terrorregimes“ attackiert. Gleichzeitig gebe es Angriffe auf Einrichtungen der von Iran unterstützten Terrororganisation Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut, erklärte das Militär auf der Plattform X. Ein Militärsprecher kündigte am Montagabend an, den Einsatz von Bodentruppen im Südlibanon auszuweiten. Die Armee mobilisiere weitere Reservisten, sagte Sprecher Effie Defrin. Gegenwärtig seien bereits mehr als 100.000 Reservesoldaten an allen Fronten im Einsatz. Im Libanon besteht die Sorge vor einer großangelegten Bodeninvasion Israels mit anschließender Besatzung im Süden des Landes.

Iran wiederum griff in der Nacht erneut Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Katar und in Saudi-Arabien an. Auch in Israel ertönten wegen iranischer Angriffe am frühen Morgen mindestens zweimal die Sirenen. Nach jeweils kurzer Zeit wurde der Raketenalarm wieder aufgehoben und Entwarnung gegeben. (dpa)

Iran: Eigene Ölproduktion und Exporte laufen ungestört weiter

Die iranische Ölproduktion und die Exporte laufen nach Angaben aus dem Parlament in Teheran ohne Unterbrechung weiter. Auch auf der Insel Charg gehe der Alltag seinen gewohnten Gang, zitiert die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim einen Sprecher des Energieausschusses. Die USA hatten in der vergangenen Woche militärische Ziele auf der für die Ölausfuhr wichtigen Insel angegriffen. Der Sprecher droht zudem, jeder weitere Angriff ‌auf Charg werde zu einer „größeren Demütigung als in der Straße von Hormus“ führen. Dort blockiert Iran die Durchfahrt von Schiffen, die er den USA oder Israel zuordnet. (rtr)

EU-Migrationskommissar: Derzeit keine größere Fluchtbewegung von Iran nach Europa

Trotz der angespannten Lage in Iran sieht EU-Migrationskommissar Magnus Brunner aktuell keine größeren Fluchtbewegungen in Richtung Europa. „Derzeit sehen wir keine Fluchtbewegungen aus dem Iran heraus, innerhalb des Irans natürlich schon“, sagte Brunner am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Europa müsse dennoch „immer vorbereitet“ sein und die Lage „gut im Auge haben“, ergänzte Brunner. Die EU stehe dazu in „sehr engem Austausch“ mit ihren Partnern in der Region, etwa der Türkei oder auch Pakistan. Insgesamt sei die EU heute jedoch „besser vorbereitet als noch vor zehn Jahren“ während der Flüchtlingskrise 2015, sagte Brunner weiter.

Grund seien unter anderem Reformen im Asylsystem. Bei der geplanten Umsetzung des neuen gemeinsamen europäischen Asylsystems (Geas) etwa sei man „auf gutem Weg“, sagte Brunner. Am ersten Tag der Umsetzung werde das System „nicht perfekt funktionieren“, aber es sei dennoch „ein wichtiger Schritt. Mit der Geas-Reform wollen die Staaten der Europäischen Union ihre Asylsysteme vereinheitlichen. Die bislang umfangreichste Reform des europäischen Asylrechts soll am 12. Juni in Kraft treten. (afp)

Medien: Israel nimmt iranischen Sicherheitschef ins Visier

Das israelische Militär nimmt Medienberichten zufolge den iranischen Sicherheitschef Ali Laridschani ins Visier. Es sei zunächst unklar, ob er bei Angriffen getötet oder verletzt worden sei, berichten israelische Medien. Eine Stellungnahme Irans liegt bislang nicht vor. (rtr)

Iran will Spiele bei der Fußball-WM von USA nach Mexiko verlegen

Iran ‌verhandelt wegen ‌des Kriegs in Nahost mit dem Fußballweltverband Fifa über eine Verlegung seiner Spiele bei der Weltmeisterschaft von den USA nach Mexiko. Grund seien Sicherheitsbedenken, teilte der Präsident des iranischen Fußballverbands, Mehdi Tadsch, am Montag mit. Da US-Präsident Donald Trump ausdrücklich erklärt habe, dass ‌er die Sicherheit der iranischen Nationalmannschaft nicht gewährleisten könne, „werden wir mit Sicherheit nicht nach Amerika reisen“, erklärte Tadsch in einem Beitrag der iranischen Botschaft auf der Online-Plattform X. „Wir verhandeln mit der Fifa, um die WM-Spiele des Iran in Mexiko auszutragen.“ Eine Stellungnahme der Fifa lag zunächst nicht vor. (rtr)

CDU-Politiker hält Bundeswehr-Einsatz in Hormus für sinnvoll

Trotz der klaren Absage der Bundesregierung an die von US-Präsident Donald Trump geforderte Unterstützung in der Straße von Hormus geht die Diskussion über einen möglichen Einsatz der Bundeswehr weiter. Er finde es „falsch, dass die Bundesregierung diese Möglichkeit frühzeitig ausschließt“, sagte der CDU-Verteidigungspolitiker Bastian Ernst der Zeit laut Meldung vom Dienstag. „Wir werden uns nicht am Krieg beteiligen“, stellte er klar. „Doch die Bundesrepublik, für die der internationale Seehandel so wichtig ist, sollte einen eigenen Beitrag zur Aufklärung der Lage in der Straße von Hormus leisten“, sagte Ernst. Er sprach sich für eine Ausweitung der EU-Marinemission Aspides im Roten Meer aus. In diesem Rahmen „könnten wir auf Aufklärungskräfte der Bundeswehr zurückgreifen, die sich bereits in der Region befinden“, argumentierte er. Damit werde nicht der Trump-Regierung geholfen, sondern ein eigenes Lagebild erstellt. (afp)

Gasversorgung: Befüllung der Speicher über den Sommer wird zur Herausforderung

Die Gasversorgung in diesem Winter ist gesichert, aber die Befüllung der Speicher über den Sommer wird nach Einschätzung der Gasspeicher-Initiative Ines zur Herausforderung. „Die Schließung der Straße von Hormus führt zwar nicht unmittelbar zu technischen Einschränkungen für die Gasversorgung Europas oder für die Befüllung der Speicher in Deutschland“, erklärten die Experten am Dienstag. Doch wegen der Preissteigerungen „fehlen dem Markt derzeit jegliche ökonomischen Anreize zur Einspeicherung von Gas in die Speicher“.

Derzeit sind die deutschen Gasspeicher zu knapp 22 Prozent gefüllt. Laut Ines reicht dies selbst bei extrem kalten Temperaturen aus, „um die Gasversorgung bis zum Ende der Heizperiode sicherzustellen“. Der Fokus verschiebe sich nun auf die Wiederbefüllung für den kommenden Winter, und dies sei angesichts der derzeitigen Marktlage eine „außergewöhnlich große Herausforderung“. Derzeit fehlen am Weltmarkt für Flüssigerdgas (LNG) große Teile der Produktion aus den Golfstaaten. Insbesondere Katar ist einer der wichtigsten LNG-Produzenten weltweit und kann sein Gas derzeit wegen der Sperrung der Straße von Hormus durch Iran nicht verschiffen. „Der daraus resultierende Bieterwettbewerb zwischen Asien und Europa treibt die Preise nach oben“, erklärte Ines. (afp)

Ölpreise legen wieder zu

Die Ölpreise sind nach einem Rückgang zu Beginn der Woche wieder gestiegen. Am Morgen wurden für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Mai 103,81 US-Dollar bezahlt und damit etwa dreieinhalb Prozent mehr als am Vortag. Das Hoch lag vor gut einer Woche bei knapp 120 Dollar. Am Montag war der Preis für Rohöl aus der Nordsee zeitweise bis auf 100 Dollar gesunken. (dpa)

UN-Organisation: Militärschutz für Tanker keine Dauerlösung

Militärische Eskorten zum Schutz von Tankschiffen in der Straße von Hormus sind nach Ansicht der Weltschifffahrtsorganisation (IMO) keine nachhaltige Lösung. „Es verringert das Risiko, aber das Risiko besteht weiterhin“, sagte IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez der Financial Times. Ein militärischer Einsatz sei „keine langfristige oder nachhaltige Lösung.“ Dominguez äußerte sich auch besorgt über die Schiffsbesatzungen, die im Persischen Golf feststecken. „Die Lage ist besorgniserregend, insbesondere weil Schiffe derzeit nicht in der Lage sind, sich in der Straße von Hormus oder in der Golfregion frei zu bewegen. Auch der Zugang zu Häfen ist eingeschränkt, da Hafenanlagen ins Visier genommen werden“, sagte der Chef der UN-Organisation. Irgendwann würden an Bord auch Vorräte an Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff knapp werden. (dpa)

Agentur: Iran nimmt zehn Ausländer wegen Spionage fest

In Iran sind einem Medienbericht zufolge zehn Ausländer wegen ‌Spionage festgenommen worden. Der Geheimdienst der Revolutionsgarde werfe ihnen vor, Informationen über sensible Standorte gesammelt und operative Einsätze im Nordosten des Landes vorbereitet zu haben, meldet die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim. Zur Staatsangehörigkeit der Festgenommenen wurden zunächst keine ‌Angaben gemacht. (rtr)

Drohnenaufnahmen von irakischer Miliz zeigen wohl US-Botschaft

Drohnenaufnahmen der irakischen Miliz Saraja Aulija al-Dam zeigen offenbar die US-Botschaft in Bagdad – noch bevor diese am Dienstag attackiert wurde. Die pro-iranische schiitische Gruppe veröffentlichte das Material am Dienstag. Die am Montag mit einer Drohne aufgenommenen Bilder zeigten, wie diese über das Gelände schwebte. Details der Anlage, darunter eine amerikanische Flagge, stimmen mit Satellitenbildern und bekannten Merkmalen der Botschaft überein. Die US-Botschaft ist eine der am stärksten gesicherten Einrichtungen des Landes. Es ist die zweite sogenannte „First-Person-View“-Drohnenaufnahme, die während des Kriegs von Milizen im Irak veröffentlicht wird. Die erste zeigte einen Angriff auf eine amerikanische Einrichtung am Flughafen von Bagdad. Die Aufnahmen vom Montag enden, ohne dass ein Angriff durch die Drohne gezeigt wird. Saraja Aulija al-Dam hat seit Beginn des Iran-Kriegs mehrere Angriffe für sich beansprucht.

Am frühen Dienstagmorgen wurde die US-Botschaft in Bagdad von vier Drohnen ins Visier genommen, wobei die Luftabwehr der Einrichtung die Geschosse abwehrte, wie zwei Sicherheitsbeamte mitteilten. Dennoch hätten Splitter die Botschaft getroffen. Separat zielte offenbar ein Luftangriff auf ein Haus im stark gesicherten Präsidentenkomplex im Bagdader Stadtteil Al-Dschadrija. Es war unklar, wer den Angriff durchgeführt hat. (ap)

Libanesische Staatsmedien: Israelische Armee greift drei Vororte von Beirut an

Die israelische Armee hat nach Angaben der libanesischen staatlichen Nachrichtenagentur NNA drei südliche Vororte von Beirut angegriffen. Israelische Kampfflugzeuge hätten Angriffe in den Gebieten Kafaat und Haret Hreik ausgeführt, berichtete NNA am Dienstagmorgen. Ein israelisches Kampfflugzeug habe zudem ein Wohngebäude in dem Gebiet Doha Aramun attackiert. Bei den Angriffen wurde eine Äthiopierin verletzt, wie NNA unter Berufung auf das libanesische Gesundheitsministerium berichtete. Die israelische Armee hatte zuvor erklärt, Angriffe auf „Terror-Infrastruktur der Hisbollah“ auszuführen. (afp)

Katarisches Verteidigungsministerium meldet Abwehr von Raketenangriff

Die katarischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Doha einen Raketenangriff auf das Land abgewehrt. Der Raketenangriff auf Katar sei „abgefangen“ worden, erklärte das Ministerium am Dienstagmorgen im Onlinedienst X. Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP in Doha berichtete von mehreren Explosionen in der katarischen Hauptstadt. In Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten kam es einem AFP-Journalisten zufolge ebenfalls zu mehreren Explosionen. Nach einer an Mobiltelefone gesendeten Raketenwarnung und einem Aufruf, „sofort einen sicheren Ort aufzusuchen“, waren demnach drei Explosionen zu hören. (afp)

Schah-Sohn gründet Komitee für Wahrheits- und Justizkommission

Der in den USA lebende Sohn des letzten iranischen Schahs hat ein Komitee zur Einrichtung einer Wahrheits- und Justizkommission in Iran gegründet. Das Komitee sei „mit der Ausarbeitung der regulatorischen Grundlagen für eine Übergangsjustiz beauftragt“, erklärte der 65-jährige Reza Pahlavi am Montag im Onlinedienst X. Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Schirin Ebadi habe „zugestimmt, dieses Komitee zu leiten“, fügte er hinzu. Neben der 78-jährigen Ebadi sollen Pahlavi zufolge der Schriftsteller Iradsch Mesdaghi sowie Leyla Bahmany und Afschin Ellian Teil des Komitees werden. Sie verträten „vier Generationen iranischer Experten“, erklärte der Schah-Sohn. (afp)

USA wollen Revolutionsgarden als Terrorgruppe einstufen lassen

‌Die US-Regierung ‌hat ihre Diplomaten weltweit angewiesen, bei verbündeten Staaten auf die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden und der libanesischen Hisbollah als Terrororganisationen zu dringen. In einer internen Anweisung des US-Außenministeriums vom 16. März, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, begründet Außenminister Marco Rubio ‌die Mitteilung mit einem erhöhten Angriffsrisiko durch Iran und seine Verbündeten. Die US-Diplomaten sollen die Botschaft bis spätestens 20. März auf „höchstmöglicher Ebene“ überbringen und sich dabei mit israelischen Kollegen abstimmen. (rtr)

Vereinigte Arabische Emirate schließen Luftraum

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihren Luftraum geschlossen. Die Generalbehörde für zivile Luftfahrt teilte am Dienstag mit, die Entscheidung sei „eine außergewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, um die Sicherheit von Flügen und Flugbesatzungen zu gewährleisten und das Hoheitsgebiet der Vereinigten Arabischen Emirate zu schützen“. Die Dauer der Schließung war zunächst unklar. Das Militär erklärte, man reagiere auf „eingehende Raketen- und Drohnenbedrohungen aus Iran“. Die Maßnahme erfolgte nach einem iranischen Drohnenangriff am Montag, bei dem ein Treibstofftank am Dubai International Airport in Brand gesetzt wurde – dem weltweit verkehrsreichsten Flughafen für internationale Flüge. (ap)

Demokrat Schumer: Trump bei Iran-Strategie „am Rudern“

Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, hat die Iran-Strategie von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Er nahm Bezug auf die Behauptung Trumps, er habe die ganze Zeit gewusst, dass Iran im Kriegsfall die Straße von Hormus blockieren könne. „Nun, wenn das stimmt, dann hat er eine schreckliche Arbeit bei der Vorausplanung geleistet, um zu verhindern, dass sie als Waffe eingesetzt wird“, sagte der Senator aus New York in einer Rede im Senat. Trump mache „weiterhin einen schrecklichen Job dabei, den Schaden einzudämmen, der jetzt entsteht“. Der Präsident sei „am Rudern“. (ap)

Hisbollah meldet Angriffe auf israelische Truppen im Südlibanon

Kämpfer der pro-iranischen Hisbollah-Miliz haben eigenen Angaben zufolge israelische Truppen in dem Dorf Chiam im Südlibanon angegriffen. Die Ansammlung israelischer Soldaten sei „mit einem Raketenhagel“ ins Visier genommen worden, erklärte die Hisbollah am Montagabend. Zuletzt hatte die Miliz wiederholt Angriffe auf israelische Truppen in Chiam gemeldet, dem ersten Ort, in den die israelische Armee nach Beginn des Krieges vorgerückt war. (afp)

Raketenangriff auf US-Botschaft in Bagdad abgewehrt – Hoteldach in Brand geraten

Die US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad ist nach Angaben aus Sicherheitskreisen erneut Ziel eines Raketenangriffs geworden. Die Luftabwehr habe vier Raketen abgewehrt, sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte am Montag. Ein Hotel, das wie die Botschaft in der streng gesicherten „Grünen Zone“ liegt, wurde nach Angaben des irakischen Innenministeriums von einer Drohne getroffen. Augenzeugen berichteten von einem Feuer auf dem Dach des Luxushotels, in dem regelmäßig internationale Treffen stattfinden. Dem Innenministerium zufolge gab es keine Verletzten und es entstand auch kein größerer Sachschaden. Auf der Straße vor dem Hotel sah ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP zahlreiche Sicherheitskräfte, Feuerwehrleute und Rettungswagen. In der „Grünen Zone“ befinden sich neben der US-Botschaft weitere diplomatische Vertretungen sowie Einrichtungen der irakischen Regierung und internationale Institutionen. (afp)

Israels Präsident nennt Iran-Krieg „Wendepunkt“ für den Nahen Osten

Der israelische Präsident Isaac Herzog hat den Iran-Krieg als „historischen Wendepunkt“ für den gesamten Nahen Osten bezeichnet. „Es kommt ein Moment, in dem nach endlosen Kriegen, Blutvergießen und Terror während deutlich mehr als einer Generation die aus Teheran kommende Grundursache blockiert und beseitigt wird“, sagte Herzog am Montag in einem Interview der Nachrichtenagentur AFP. Die Richtung, in die sich die gesamte Region entwickele, werde sich dadurch ändern.

In dem Interview appellierte Herzog auch an die Europäer, Israel in seinem Kampf gegen die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon zur Seite zu stehen. Die israelische Armee hatte zuvor einen „gezielten Bodeneinsatz“ gegen Stellungen der Hisbollah-Miliz im Südlibanon bekanntgegeben. „Europa sollte jegliche Anstrengung (…) unterstützen, die Hisbollah jetzt auszumerzen“, sagte Herzog. „Sie sollten verstehen, dass man manchmal einen Krieg gewinnen muss, wenn man etwas erreichen will.“ (afp)

Irans Außenminister dementiert Kontakt mit US-Sondergesandtem

Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat Berichte über Kontakte zum US-Sondergesandten Steve Witkoff zurückgewiesen. Araghtschi erklärte auf X: „Mein letzter Kontakt mit Herrn Witkoff fand statt, bevor sein Arbeitgeber (US-Präsident Donald Trump) beschloss, die diplomatischen Bemühungen durch einen weiteren illegalen Militärschlag gegen Iran zunichtezumachen.“ Die nun kursierenden Behauptungen seien darauf angelegt, Ölmarktakteure und die Öffentlichkeit zu täuschen. Zuvor hatte das Portal „Axios“ unter Berufung auf einen US-Beamten und eine informierte Quelle berichtet, dass zwischen beiden Seiten in den vergangenen Tagen ein direkter Kommunikationskanal reaktiviert worden sei. Araghtschi soll demnach Textnachrichten geschickt haben, in denen es um Wege zur Beendigung des Kriegs ging. (dpa)

Meloni zeigt sich zurückhaltend zu Einsatz in Straße von Hormus

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich zurückhaltend zu einer militärischen Beteiligung am Schutz von Öltankern in der umkämpften Straße von Hormus geäußert. Die Freiheit der Schifffahrt in der Meerenge zwischen Iran und der Arabischen Halbinsel sei zwar von grundlegender Bedeutung, sagte Meloni im italienischen Fernsehen. Ein Eingreifen bedeute aber objektiv, einen Schritt in Richtung einer stärkeren Beteiligung in dem Krieg zu machen. Meloni plädierte für eine Ausweitung der EU-Operation „Aspides“. Diese war bereits 2024 für den Schutz der Handelsschifffahrt durchs Rote Meer und den Golf von Aden gestartet worden. Die rechte Regierungschefin bekräftigte zuletzt mehrfach, dass ihr Land nicht in den Konflikt eintreten und sich nicht am Krieg beteiligen werde. (dpa)

Deutschland und weitere Länder warnen vor Bodenoffensive im Libanon

Mehrere Staaten, darunter Deutschland, haben Israel davor gewarnt, im Konflikt mit der proiranischen Hisbollah-Miliz eine großangelegte Bodenoffensive im Libanon zu starten. „Eine signifikante israelische Bodenoffensive hätte verheerende humanitäre Folgen und könnte zu einem langwierigen Konflikt führen“, teilten die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Kanadas und des Vereinigten Königreichs in einer Erklärung mit. „Dies gilt es abzuwenden. Die humanitäre Lage im Libanon einschließlich der anhaltenden Massenvertreibung ist bereits äußerst alarmierend.“

Die Staats- und Regierungschefs verurteilten in der Erklärung die Entscheidung der Hisbollah, sich Irans Angriffen auf Israel anzuschließen. „Die Angriffe der Hisbollah auf Israel und ihre gezielten Angriffe auf die Zivilbevölkerung müssen aufhören, die Hisbollah muss ihre Waffen niederlegen.“ Man sei zutiefst besorgt über die eskalierende Gewalt im Libanon und rufe Israel und den Libanon zu konstruktiven Bemühungen um eine nachhaltige politische Lösung auf, hieß es in der Erklärung weiter. „Wir stehen solidarisch an der Seite der Regierung und Bevölkerung Libanons, die gegen ihren Willen in den Konflikt hineingezogen wurden.“ (dpa)

Trump: Israel würde niemals Atomwaffen gegen Iran einsetzen

Israel ist seit langem als regionale Atommacht bekannt – hat den Besitz von Nuklearwaffen aber nie offiziell zugegeben. Nun hat US-Präsident Donald Trump auf eine Reporterfrage eine Antwort gegeben, die aufhorchen lässt. Könnte Israel den Einsatz einer Atomwaffe in Erwägung ziehen? „Israel würde so etwas niemals tun“, sagte Trump in Washington auf eine Frage eines Journalisten. Der hatte den Präsidenten mit einer Äußerung von Trumps KI-Beauftragten David Sacks konfrontiert. Sacks hatte in einem Podcast vor dem Szenario gewarnt, dass Israel im Krieg erheblich zerstört werden könnte.

Zudem sagte Sacks: „Man muss befürchten, dass Israel den Krieg eskalieren lässt, indem es den Einsatz einer Atomwaffe in Erwägung zieht.“ Der Reporter fragte Trump, ob Sacks diese Einschätzung mit ihm geteilt habe. Daraufhin gab Trump seine Antwort. Israel verfolgt seit Jahren eine Politik der bewussten Zweideutigkeit, um Konfrontationen über sein Atomprogramm aus dem Weg zu gehen. Israelische Spitzenpolitiker haben mehrfach betont, Israel werde „nicht als erstes Land im Nahen Osten Atomwaffen einführen“. Nach Schätzungen des Friedensforschungsinstituts Sipri verfügt Israel über 90 nukleare Sprengköpfe. (dpa)

Im Iran-Krieg sind nach Angaben der US-Armee bisher rund 200 Soldatinnen und Soldaten verwundet worden. Es habe zehn Schwerverletzte gegeben, teilte der Sprecher für das Nahost-Kommando Centcom, Tim Hawkins, am Montag mit. Der Großteil der Verletzungen sei aber leicht gewesen. Mehr als 180 Soldaten hätten den Dienst bereits wieder aufgenommen. Die Einsatzkräfte seien in sieben Ländern der Region verletzt worden, sagte Hawkins weiter. Dabei handele es sich um Bahrain, den Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Nach vorherigen Angaben kamen im Iran-Krieg zudem 13 Soldatinnen und Soldaten ums Leben. (afp)

Irans Parlamentssprecher: Sind auf langen Krieg vorbereitet

Iran sieht sich nach Angaben von Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf auf einen langen Krieg vorbereitet. Ghalibaf sagte der arabischen Tageszeitung al-Arabi al-Dschadid, aus Erfahrung früherer Kriege seien die notwendigen Maßnahmen getroffen worden. „Wir verfügen über ausreichende Bestände an Raketen und Drohnen, und da diese Technologie im Inland entwickelt wurde, sind wir in der Lage, sie mit höherer Geschwindigkeit und zu wesentlich geringeren Kosten zu produzieren als der Feind seine Abfangraketen“, sagte Ghalibaf. Ein Waffenstillstand müsse garantieren, dass der Krieg nicht wieder aufflamme, so der Parlamentssprecher. Iran werde weiterkämpfen, „bis der Feind seine Aggression bereut“ und stabile politische und sicherheitspolitische Bedingungen geschaffen seien. (dpa)