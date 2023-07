Nach tödlicher Polizeigewalt in Frankreich : Vierte Nacht der Unruhe

Erneut kam es in französischen Städten zu Krawallen, mehr als 1300 Menschen wurden festgenommen. Am Samstag wird Nahel in Nanterre beerdigt.

PARIS dpa/rtr/ap | Bei erneuten nächtlichen Krawallen in Frankreich sind mehr als 1300 Menschen festgenommen worden. Zu Ausschreitungen kam es nicht nur in Paris, sondern auch in Marseille, Lyon, Toulouse, Straßburg und Lille. Dabei seien 79 Polizisten verletzt worden, teilte das Innenministerium am Samstagmorgen über Twitter mit. Auch in französischen Überseegebieten kam es zu Gewalt, in Französisch-Guyana in der Karibik gab es einen Toten.

In der vierten Nacht nach dem Tod des 17-jährigen Nahel durch Polizeigewalt gab es demnach 1311 Festnahmen. Es wurden 1350 Fahrzeuge angezündet, 234 Gebäude in Brand gesetzt oder beschädigt und 2560 Brände auf Straßen gezählt. Dank der Mobilisierung der Sicherheitskräfte im ganzen Land sei die Gewalt aber weniger intensiv gewesen als in der Nacht zuvor, erklärte das Ministerium.

Die Behörden hatten für die Nacht zum Samstag Einschränkungen des öffentlichen Lebens und des Nahverkehrs verhängt und auf ein massives Polizeiaufgebot gesetzt: Rund 45.000 Polizistinnen und Polizisten sollten in der Nacht für Ordnung sorgen. Infolge der Krawalle in der Nacht zum Freitag waren den Behörden zufolge rund 900 Menschen festgenommen worden, rund 150 Polizisten wurden verletzt.

Waffengeschäft in Marseille geplündert

Allein in Marseille wurden nach offiziellen Angaben in der Nacht 80 Personen festgenommen. Bilder, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, zeigten eine Explosion im alten Hafengebiet. Die Stadtverwaltung erklärte, die Ursache werde untersucht. Man gehe jedoch nicht davon aus, dass es Opfer gegeben habe. Im Zentrum der Stadt plünderten Randalierer ein Waffengeschäft und stahlen laut Polizei einige Jagdgewehre, jedoch keine Munition. Eine Person mit einem vermutlich gestohlenen Gewehr sei festgenommen worden, das Geschäft werde nun von der Polizei bewacht.

Der Bürgermeister von Marseille, Benoit Payan, rief die Regierung auf, umgehend zusätzliche Sicherheitskräfte zu schicken. „Die Plünderungs- und Gewaltszenen sind inakzeptabel“, schrieb er Freitagnacht auf Twitter.

In Paris räumte die Polizei am Freitagabend die Place de la Concorde, den größten Platz der Hauptstadt. Dort hatten sich zahlreiche Menschen zu einer Protestkundgebung versammelt.

Auslöser der Unruhen war der Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle am Dienstag. Eine Motorradstreife in Nanterre bei Paris hatte den 17-jährigen Nahel am Morgen am Steuer eines Autos gestoppt. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe des Polizisten. Der Vorfall sorgte landesweit für Bestürzung, Frankreich wird seitdem von heftigen Unruhen erschüttert. Der Polizist, der für Nahels Tod verantwortlich gemacht wird, kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde ein förmliches Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet. An diesem Samstag soll der 17-Jährige in Nanterre beerdigt werden.

Fußballteam ruft zur Gewaltlosigkeit auf

Der Gewaltausbruch hat Präsident Emmanuel Macron und seine Regierung in die schwerste Krise seit Beginn der Gelbwesten-Proteste im Jahr 2018 gestürzt. Die Verhängung des Notstandes hat Macron bislang nicht angeordnet – ausgeschlossen ist das laut Innenminister Gerald Darmanin zufolge allerdings nicht. „Wir schließen keine Hypothese aus, und wir werden nach heute Abend sehen, wie sich der Präsident der Republik entscheidet“, sagte er dem Sender TF1 am Freitagabend.

Inzwischen hat sich die französische Fußballnationalmannschaft für ein Ende der Gewalt ausgesprochen. Das Team um Superstar Kylian Mbappé, der ein Idol vieler junger Menschen in benachteiligten Vierteln ist, in denen die Wut besonders tief sitzt, gab eine Mitteilung heraus.

„Viele von uns kommen aus Arbeitervierteln, auch wir teilen dieses Gefühl von Schmerz und Traurigkeit“, erklärten die Spieler in einer Mitteilung. „Gewalt löst nichts… Es gibt andere, friedliche und konstruktive Wege, sich selbst auszudrücken.“ Es sei an der Zeit für „Trauer, Dialog und Wiederaufbau.“