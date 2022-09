Nach Tod von Queen Elizabeth II. : Charles III. offiziell zum König ernannt

Nach dem Tod der Queen ist ihr Sohn Charles offiziell zum britischen König proklamiert worden. Er sei sich der Verantwortungen als Souverän bewusst.

LONDON afp/dpa | Charles III. ist am Samstag in einer historischen Zeremonie förmlich zum neuen britischen König und Nachfolger der am Donnerstag verstorbenen Königin Elizabeth II. ausgerufen worden. „Prinz Charles Philip Arthur George“ sei nun zu „König Charles III.“ geworden. „Gott schütze den König!“, hieß es in der Erklärung des speziell zu diesem Anlass zusammengetretenen Accession Council. Der Rat aus Spitzenpolitikern und -Beamten trat am Samstag im St.-James-Palast zusammen, um den Sohn von Königin Elizabeth II. als Staatsoberhaupt zu bestätigen. Charles war bereits durch den Tod seiner Mutter am Donnerstag automatisch König geworden.

An der live im Fernsehen übertragenen Zeremonie nahmen unter anderem Königsgemahlin Camilla und Charles' Sohn und Thronfolger William teil. In einer kurzen Ansprache nach der Proklamation sagte Charles, er sei sich der „Verpflichtungen und schwerwiegenden Verantwortungen“ als Souverän des Vereinigten Königreichs „zutiefst bewusst“.

Der Accession Council war im Londoner St. James-Palast zur Ausrufung des neuen Königs zusammengetreten. Nach Verlesung der Proklamation durch den ranghöchsten Herold, den Garter King of Arms, fährt ein halbes Dutzend Herolde per Kutsche zum Trafalgar Square und anschließend zur Börse, um die Nachricht der Ausrufung jeweils zu verlesen.

Der Rat tagte zunächst ohne Charles und betätigte auch seinen Königsnamen. Charles sollte anschließend vereidigt werden. „Wir treffen uns, bevor König Charles kommt, entscheiden, dass er der neue König sein wird und dann wird er kommen und wir werden ihn proklamieren“, sagte die Abgeordnete Harriet Harman, die Mitglied des Thronfolgerats ist, der BBC. Die Proklamation sollte anschließend vom Balkon des Palastes verlesen werden.

Der neue britische König, Charles III., hat bei seiner Ansprache zur Proklamationszeremonie als neues Staatsoberhaupt auch die Bedeutung seiner Frau, Königin Camilla, hervorgehoben. „Ich bin zutiefst bestärkt durch die fortwährende Unterstützung meiner geliebten Frau“, sagte der 73-Jährige bei der Zeremonie im Londoner St.-James's-Palast am Samstag. Camilla (75) wurde durch den Tod von Queen Elizabeth II. zur Queen Consort. Den Titel trug zuletzt die Mutter der gestorbenen Monarchin, Queen Mum.