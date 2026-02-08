piwik no script img

Nach EntlassungenHerausgeber von „Washington Post“ tritt zurück

Die „Washington Post“ steckt in der Krise. Nach der Bekanntgabe einer großen Entlassungswelle verlässt der Herausgeber die Zeitung.

Ein Mann in einem dunklen Pullover (Will Lewis) lenkt an einem Geländer und schaut frontal in die Kamera
Will Lewis, Herausgeber und CEO der Washington Post, tritt zurück Foto: Matt McClain/The Washington Post/AP/dpa

Der Herausgeber der „Washington Post“, Will Lewis, hat nach der angekündigten Entlassungswelle bei der traditionsreichen US-Zeitung seinen Rücktritt erklärt. Nach zwei Jahren des Wandels sei „jetzt der richtige Zeitpunkt für mich gekommen, beiseitezutreten“, schrieb Lewis am Samstag in einer E-Mail an die Belegschaft. Der bisherige Finanzvorstand Jeff D'Onofrio wurde zum kommissarischen Herausgeber und Chef ernannt. Er war erst im Juni 2025 zur „Post“ gestoßen und war zuvor unter anderem beim Digitalmedienunternehmen Raptive, bei Google und beim Sportverband Major League Baseball tätig.

Erst kürzlich hatte die angeschlagene Zeitung angekündigt, ein Drittel ihrer Belegschaft zu entlassen. In seiner Mail an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schrieb Lewis, dass „schwierige Entscheidungen getroffen worden seien, um die nachhaltige Zukunft der Washington Post zu sichern“. Zugleich lobte er Milliardär Jeff Bezos und erklärte: „Die Institution hätte keinen besseren Eigentümer haben können.“

Weder Lewis noch Bezos hatten sich bei der Mitarbeiterversammlung in dieser Woche gezeigt, in der der Kahlschlag verkündet wurde. Unter anderem sollen die renommierte Sportredaktion aufgelöst, die Auslands- und Lokalberichterstattung stark zusammengestrichen und Fotojournalisten entlassen werden.

Der in Großbritannien geborene Lewis war Verleger des „Wall Street Journal“, bevor er im Januar 2024 die Leitung der „Washington Post“ übernahm. Seine Zeit bei dem traditionsreichen Blatt verlief laut Beobachtern von Beginn an holprig und war von Entlassungen und einem gescheiterten Umstrukturierungsplan geprägt, der im Juni 2024 zum Rücktritt der damaligen Chefredakteurin Sally Buzbee führte. Lewis' ursprünglicher Wunschkandidat für ihre Nachfolge, Robert Winnett, zog sich zurück, als ethische Fragen zu seinen und Lewis' Entscheidungen während ihrer Tätigkeit in England aufkamen. Kurz darauf übernahm der aktuelle Chefredakteur Matt Murray.

Der Einfluss von Jeff Bezos

Die „Post“ hat überdies Zehntausende Abonnenten verloren. Hintergrund ist etwa die Anordnung von Eigentümer Bezos, in der Spätphase des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2024 eine erwartete Wahlempfehlung für die Demokratin Kamala Harris zurückzuziehen. Zudem lenkte er die liberalen Meinungsseiten in eine konservativere Richtung.

Die „Washington Post“ Guild, die Gewerkschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nannte den Abgang von Lewis längst überfällig. „Sein Vermächtnis wird die versuchte Zerstörung einer großen Institution im amerikanischen Journalismus sein“, hieß es in einer Stellungnahme der Guild. „Aber es ist noch nicht zu spät, die „Post“ zu retten. Jeff Bezos muss die Entlassungen umgehend zurücknehmen oder die Zeitung an jemanden verkaufen, der bereit ist, in ihre Zukunft zu investieren.“

Bezos erwähnte Lewis nicht in einer Erklärung, in der er sich zum Personalwechsel an der Spitze äußerte. D'Onofrio und sein Team seien gut aufgestellt, um die Zeitung in „ein spannendes und erfolgreiches nächstes Kapitel“ zu führen. „Die Post hat einen unverzichtbaren journalistischen Auftrag und eine außergewöhnliche Chance“, ergänzte Bezos. „Jeden einzelnen Tag geben uns unsere Leserinnen und Leser einen Fahrplan zum Erfolg. Die Daten zeigen uns, was wertvoll ist und worauf wir uns konzentrieren sollten.“

D’Onofrio schrieb der Belegschaft, man beende „eine harte Woche der Veränderung mit noch mehr Veränderung.“ Für alle Medienunternehmen seien es herausfordernde Zeiten, „und leider ist auch die „Post“ da keine Ausnahme“, erklärte der neue Herausgeber. Er habe in seiner Laufbahn bereits das Privileg gehabt, sowohl den Kurs von Pionieren als auch von kulturellen Institutionen mitzubestimmen. Alle waren mit wirtschaftlichem Gegenwind in sich wandelnden Branchenlandschaften konfrontiert – und wir haben uns diesen Momenten gestellt. Ich habe keinen Zweifel, dass wir das auch diesmal gemeinsam tun werden.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Washington Post #Jeff Bezos #Zeitung #USA unter Trump
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Robert Redford und Dustin Hoffman in dem Film "Die Unbestechlichen" von 1976
Massenentlassungen bei „Washington Post“ Der Letzte macht das Licht aus
Kommentar von Nicholas Potter

Die „Washington Post“ kündigt reihenweise und weltweit Redakteure. Das ist nicht nur schlecht für die US-Zeitung, sondern auch für die Demokratie.

Sich abhebender Schriftzug der Washington Post, die Buchstaben sind jeweils beleuchtet
„Washington Post“ entlässt Redakteure Die „Post“ wird umgebaut

Jeff Bezos greift erneut ein: Die altehrwürdige Zeitung „Washington Post“ hat ein Drittel ihrer Redaktion entlassen. Ganze Büros werden geschlossen.

Drei Personen vor einem Gebäude mit der Aufschrift "Washington Post".
Medienwandel in den USA Nur noch eine schwache Funzel

Die „Washington Post“ war Leuchtturm der Demokratie. Zur Zeit aber ist sie von Leserschwund, einem umstrittenen CEO und anderen Skandalen geprägt.

Von Nicholas Potter
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Diskussion über Rentenreform Merz will die Altersvorsorge dem Kapitalmarkt ausliefern
2
Urteil im Fall Maja T. in Ungarn Unrecht im Recht
3
Neue Grundsicherung und Jobcenter „Es gibt viele Wege, sich zu entziehen“
4
Trump und der Epstein-Skandal Tabubrüche schaden dem US-Präsidenten nicht
5
Bundesbehörde darf nicht kündigen Gendern umschifft
6
Trump und Südamerika Rechte Blockbildung