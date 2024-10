Istanbul taz | Die türkische Regierung hat nicht lange gezögert. Noch in Nacht auf Donnerstag starteten in Diyarbakir acht F-16 Kampfbomber, um mutmaßliche Ziele der kurdischen PKK im Nordirak und in Nordsyrien zu bombardieren. Informationen über Tote oder Verletzte gibt es noch nicht. Die Türkei geht regelmäßig gegen die PKK mit Hauptquartier in den nordirakischen Kandilbergen vor, ebenso gegen die syrische Kurdenmiliz YPG im Norden Syriens, die sie als Ableger der PKK betrachtet.

Die Angriffe aus der Luft sind eine erste Reaktion auf das Attentat auf den größten staatlichen Rüstungskonzern Tusas am Mittwochnachmittag bei Ankara. Dabei wurden sieben Menschen getötet, inklusive der beiden Attentäter, 22 Menschen wurden verletzt, drei darunter schwer.

Nachdem es über Stunden hieß die Hintergründe des Attentats seien noch unklar, deutete Innenminister Ali Yerlikaya am Mittwochabend bei einer improvisierten Pressekonferenz am Ort das Anschlages an, dass die PKK wahrscheinlich für das Attentat verantwortlich sei. Angeblich, so hieß es bei einem Fernsehsender, sei einer der getöteten Angreifer, ein junger Mann als PKK- Anhänger aus dem Südosten des Landes identifiziert worden.

Das Attentat fand in einem politischen Umfeld statt, das Anlass zu etlichen Spekulationen gibt. Das Ziel Tusas ist der wichtigste staatliche Rüstungskonzern der Türkei. In dem am Stadtrand von Ankara gelegenen Betrieb werden Kampfhubschrauber, Kampfflugzeuge und Drohnen hergestellt.

Anschlag erfolgte parallel zum Treffen Erdogan-Putin

Während das erste in der Türkei gebaute Kampfflugzeug „Kaan“ noch in der Erprobungsphase ist, weshalb die Türkei ja zur Zeit noch 40 Eurofighter kaufen will, sind die Drohnen bereits seit längerem ein Verkaufsschlager und werden von der türkischen Armee selbst offenbar sehr erfolgreich im Kampf gegen die PKK eingesetzt.

Das Attentat erfolgte während Präsident Recep Tayyip Erdogan in Russland weilte, um dort an dem umstrittenen Gipfel der Brics- Staaten unter Leitung des russischen Präsidenten Wladimir Putin teilzunehmen. Just zum Zeitpunkt des Attentats konferierte Erdogan mit Putin über bilaterale Themen.

Sollte das Attentat ein politischer Fingerzeig, womöglich ausgeführt durch den israelischen Geheimdienst Mossad sein, wurde von einigen Mitgliedern der regierenden AKP spekuliert? Schon bald verdichtete sich aber der Verdacht auf die PKK.

Erst vor einem Jahr hatte es einen ähnlichen Kamikaze-Anschlag auf das Innenministerium in Ankara gegeben, zu dem sich später die PKK bekannte. Auch damals waren zwei Attentäter mit dem Auto möglichst nahe an den Eingang des Ministeriums herangefahren und hatten dann das Feuer eröffnet.

Auch am Mittwochnachmittag waren die beiden Attentäter, ein Mann und eine Frau, mit einem Auto vor dem Personaleingang von Tusas vorgefahren. Um vortäuschen zu können, ein Angestellter würde mit dem Taxi zur Arbeit gebracht, hatten die Attentäter einen Taxifahrer ermordet und waren dann mit dem Taxi vorgefahren.

Nicht nur die Art des Anschlages lenkt Verdacht auf die PKK

Sie konnten die Eingangsdrehkreuze wohl überwinden, schossen wild um sich, töteten vier Menschen und wurden dann selbst erschossen. Der tote Taxifahrer wurde später im Kofferraum gefunden.

Doch nicht nur die Art des Anschlags deutete, wie Yerlikaya sagte, auf die PKK hin, es gibt offenbar einen politischen Zusammenhang der noch überwiegend im Dunkeln liegt.

Am Dienstagnachmittag dieser Woche hatte der Vorsitzende der ultrarechten MHP, Devlet Bahceli bei einem spektakulären Auftritt im Parlament gesagt, man könne den seit 25 Jahren inhaftierten historischen Führer der PKK, Abdullah Öcalan, freilassen, wenn der im Parlament vor der kurdischen DEM Fraktion das Ende des Terrors und die Auflösung der PKK verkünden würde. Die Führung der DEM signalisierte Interesse.

Mit dem überraschenden Angebot Bahcelis war allerdings die Erwartung verbunden, dass die DEM als Gegenleistung einer von Präsident Erdogan gewünschten neuen Verfassung ihre Zustimmung geben würde.

Berichte über Geheimverhandlungen mit der PKK

Zunächst schien es unsinnig, dass die PKK nur einen Tag nach der Offerte Bahcelis mit einem Attentat auf den größten türkischen Rüstungskonzern antworten würde. Es sei denn, das Angebot war gar keine Überraschung.

Am späten Mittwochabend behauptete der Journalist Altan Sancar im TV-Kanal Sözcü-TV, er wisse, dass es seit Monaten geheime Verhandlungen mit dem inhaftierten Öcalan sowie der aktuellen PKK–Führung im Nordirak gäbe. Dabei habe sich herausgestellt, dass Öcalan zwar bereit sei, dem Terror abzuschwören und zur Auflösung der PKK aufzurufen, die heutige PKK-Führung aber nicht.

Dazu passt, das am Mittwochabend die gegenwärtige PKK-Führung auf einer PKK-nahen Website die Forderung nach der Niederlegung der Waffen zurückwies. Alle Erfolge der Kurden seien nur durch den Einsatz von Waffen erzielt worden, man werde sie daher nicht niederlegen.

Sollte das alles stimmen, wäre der Auftritt Bahcelis im Parlament am Dienstag nicht der Beginn einer möglichen Friedensinitiative gewesen, sondern bereits das Ende, weil die PKK sich angeblich nicht darauf einlassen wollte.

Das, so diese Lesart, hätte sie dann mit dem Anschlag auf Tusas bekräftigt. Bislang hat sich die PKK allerdings nicht zu dem Anschlag auf Tusas bekannt.