Berlin taz | Um zu Beginn eines vorwegzunehmen: Nein, in dem Müllmuseum stinkt es nicht. Hier schimmelt auch nichts, es ist weder dreckig noch chaotisch.

Ganz im Gegenteil: Das Berliner Müllmuseum ist übersichtlich und gepflegt, ein wenig duftet es sogar nach Putzmittel. Von außen ist die Einrichtung fast zu übersehen, wie sie unscheinbar im Ortsteil Wedding im Seitenflügel der Stephanuskirche untergebracht ist.

Schon seit 2019 ist das auch kurz MüMu genannte Museum hier beheimatet. Viele der ausgestellten Objekte bestehen aus weggeworfenen Gegenständen. Müll dient als Material für Skulpturen, ist das Motiv für Fotografien. Das MüMu will also dem Großstadtmüll gewissermaßen ein Zuhause geben.

An Müll gibt es in Berlin genug

Das MüMu ist aber nicht nur Kunstmuseum, sondern auch ein Ort, an dem über die Vermüllung geredet wird. Denn: Die Ber­li­ne­r:in­nen produzieren alle je für sich etwa 400 Kilogramm Müll im Jahr, und nicht selten landet der dann auch dort, wo er gar nicht hingehört. In Hinterhöfen und auf der Straße, überall Kaffeebecher, Zigarettenkippen, Pizzakartons, Klamotten, Sperrmüll – die Hauptstadt hat ein Müllproblem, daran zweifelt niemand. Allein im Tiergarten, Berlins zweitgrößtem Park, fällt im Jahr genug Müll an, um gleich zwei mittelgroße Berliner Seen wie den Schlachtensee und dazu die Krumme Lanke einmal mit Müll vollzugießen.

Doch in seinen drei Ausstellungsräumen macht das Müllmuseum aus Scheiße einfach Gold. In einer Ecke in der Dauerausstellung ist so eine schwarze Hundekottüte mit einem modellierten Häufchen darin zu sehen. „Doggybag“ heißt die Arbeit des Künstlers Thomas Kilian. Sofort der naheliegende Gedanke: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ Was einen an das Schicksal von Joseph Beuys’ Werk „Fettecke“ erinnern mag, das ein wohlmeinender Hausmeister 1986 fälschlicherweise wegwischte. 40.000 D-Mark Schadensersatz musste das Land Nordrhein-Westfalen damals zahlen. Aber auch erst kürzlich wieder hatte ein Mitarbeiter eines niederländischen Kunstmuseums unbeabsichtigt ein Kunstwerk weggeworfen. Er hielt es für zusammengeknüllte Bierdosen. Abfall. Hier im Müllmuseum aber wird die Trennung zwischen Kunst und Müll vollends aufgehoben: Müll kann Kunst sein, Kunst kann Müll sein.

Wie ein Mahnmal prangt unweit des Hundehaufens eine überlebensgroße Zigarettenkippe an der Wand. Auf einem kleinen Podest wird ein Kaugummi präsentiert, natürlich durchgekaut. Blickfang im Raum der Dauerausstellung ist die Skulptur „Digital Jesus“ von Oliver Breitengraser und Ron Gerlach, die Computer- und Handyschrott zu einer letzten Ruhestätte für eine kleine Jesusfigur im Anzug zusammenmontiert haben. Konsum als Ersatzreligion, mag man hier sehen.

Wer von den vielen Fotos, Collagen und Figuren noch nicht genug hat, kann im Nebenraum auf dem Sofa mit einem Controller in der Hand in das „3D-City/Trash-Modell“ eintauchen. Der Künstler Benjamin Reuter hat mithilfe von Fotos ein dreidimensionales Müll-Universum geschaffen, in dem Müll auf unterschiedlichen Levels erfahrbar wird. Beim Spielen trifft man auf vermüllte Einkaufswagen, gleitet an Bauschutt vorbei und taucht in die verpixelte Welt einer Mülltonne ein.

„Es gibt kein Entkommen aus dem Müll“, konstatiert der Künstler.

Ein Gipfel rund ums Müllproblem

Er ist ja auch überall, der Müll, und über die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Abfall hinaus will das Müllmuseum auch ganz praktisch die Auseinandersetzung mit dem Müllproblem voranbringen. Vor wenigen Wochen fand so ein Müllgipfel im Museum statt. Auf Einladung des Bezirks kamen an zwei Tagen verzweifelte Anwohner:innen, die Berliner Stadtreinigung, Ehrenamtliche und die Bezirksbürgermeisterin zusammen, um Lösungen für diverse Facetten des Müllproblems zu finden: Braucht das Ordnungsamt eine Soko Müll? Helfen selbst organisierte Tauschbörsen?

Das Müllmuseum selber setzt auf Bildungsarbeit und Workshops und fängt dafür bei den Kleinsten an. „Vor allem wollen wir Kinder für die Folgen der Wegwerfgesellschaft sensibilisieren“, sagt Silvia Witte, die im Müllmuseum das Theater- und Kunstprojekt „Lauter Müll“ veranstaltet. Dabei nutzt sie Abfall von der Straße, gereinigtes Plastik zum Beispiel, das bei Müllsammelaktionen zusammengekommen ist. Im Sinne einer Kreislaufwirtschaft entstehen dann aus dem Müll Masken oder Figuren. „Kinder gehen ganz kreativ mit Müll um“, sagt Witte.

Und das Berliner Müllproblem? Bleibt die Hoffnung, dass auch hier bald eine kreative Lösung gefunden wird.