Morgens auf der Sonnenallee: Das Stadtbild in Berlin-Neukölln kurz nach 9 Uhr
In der Frühe ist die Stadt angenehm ruhig. Ein Spaziergang durch die Sonnenallee – wenn sie mal nicht so sehr nach Müll, Abluft und Abgasen stinkt.
W ie immer mache ich meinen kleinen Spaziergang am Sonntagmorgen, ich nenne ihn meinen Spießerspaziergang: Sonntags am frühen Morgen nach Berliner Zeit, also so um kurz nach 9, sind die Welt und das Stadtbild in Berlin-Neukölln in schönster Ordnung. Unruhestifter*innen schlafen dann offenbar noch oder haben heute frei, die wenigen Nachtschwärmer*innen, die jetzt noch vom Club nach Hause unterwegs sind, sind meist schon wieder nüchtern und wenn nicht, dann jedenfalls gut gelaunt.
Die Stadt ist ungewohnt und angenehm ruhig und an diesem kalten Dezembermorgen nach einer sternenklaren Nacht stinkt sie auch nicht so sehr nach Müll, Abluft und Abgasen. Die Sonne, die winters in der Berliner Innenstadt nur in der Mittagszeit über die Dächer der Häuser kommt, schickt ein paar Strahlen immerhin schon durch die breiteren Straßen und man versteht plötzlich, warum die Sonnenallee Sonnenallee heißt.
Die Kälte der vergangenen Dezembernacht hat dafür gesorgt, dass die Partygänger*innen und Späti-Tourist*innen Nordneuköllns nicht allzu viel Zeit hatten, die Straßen und Gehwege mit ihrem Müll und anderen Hinterlassenschaften zu bedecken; keine Ratten kreuzen heute Morgen meinen Weg.
Stattdessen die freundlichen Spaziergänger*innen des frühen Berliner Sonntagmorgens: verantwortungsbewusste Gassigeher*innen etwa mit angeleinten Hunden und den kleinen schwarzen Kotbeutelrollen in der Hand oder an der Leine festgeknotet, von denen ich viele mittlerweile so oft gesehen habe bei meinen Spaziergängen, dass wir uns begrüßen oder immerhin zunicken. Eltern mit kleinen Kindern im Lastenrad, Fahrradanhänger oder dem Kindersitz am Lenker, die der Jahreszeit entsprechend laut von der Weihnachtsbäckerei singen. Alte Neuköllner Damen auf dem Weg zum Gottesdienst oder Kaffeeklatsch oder beidem in den nahen Kirchen, junge Berliner*innen auf dem Weg in die Moschee; Gruppen Jugendlicher mit Sporttaschen, vielleicht auf dem Weg zu einem Fußballspiel oder ins Gym.
Die Abwesenheit der alltäglichen Hektik
Und alle haben wenigstens ein freundliches Nicken oder gar ein „Guten Morgen“ übrig für das Lächeln, das ich – die gut gelaunte und gern lächelnde Fußgängerin – ihnen an diesem wunderbaren Morgen schenke (für das man in Berlin aber leider auch schnell mal für eine potenzielle Psychopathin gehalten wird).
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Wunderbar sind auch die Stille und die Abwesenheit der sonst so alltäglichen Hektik: keine lärmende Menschenmenge, kein Hupen, sowieso kaum Autos auf den Straßen, auch keine Rider mit zentnerschweren E-Bikes oder Scooterfahrer, die über die tagsüber eh schon überfüllten Gehwege heizen. Stattdessen hört man nur ein paar Kirchenglocken – Muezzine dürfen auch in Neukölln leider noch nicht rufen und wären wohl auch früher dran gewesen.
Dafür sind die Besen zu hören, mit denen die Besitzer*innen der Spätis, die Angestellten der Frühstückscafés, die jetzt schon ihre Türen öffnen, den letzten Müll wegfegen, den die Nacht trotz ihrer Kälte hinterlassen hat: Schrrrp, schrrrp.
Die Infrastruktur, die hier um diese Zeit schon ihre Dienste anbietet, hat zu 100 Prozent Migrationsgeschichte: Die Familien der Menschen, die gerade die Gehwege vor ihren Frühstückscafés, Spätis, Zeitungs- und Blumenläden oder Imbissen fegen, bevor sie dann Tische und Stühle, Zeitungsständer oder Körbe voller Blumen aufbauen, sind aus der Türkei oder Spanien, aus den USA oder Böhmen, aus Israel, Sri Lanka und Bayern, aus Vietnam, Indien, afrikanischen oder arabischen Ländern eingewandert – manche schon vor sehr langer, manche erst vor kürzerer Zeit. Mit vielen tausche ich ein paar Worte: Ich wünsche ihnen einen guten Tag und gute Geschäfte, sie wünschen mir einen schönen Sonntag, manche eine schöne Weihnachtszeit. So ist das in Neukölln, so ist das in Berlin. Und so ist das schön.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert