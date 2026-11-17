afp | New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani hat eine wegen ihres harten Vorgehens gegen Demonstranten umstrittene Polizeieinheit aufgelöst. Er kündigte am Montag einen „völlig neuen Ansatz für den Umgang mit Protesten in unserer Stadt“ an. Dabei solle auf Deeskalation und Dialog gesetzt werden.

Die bisher für Einsätze bei Protesten zuständige Strategic Response Group (SRG) besteht aus rund 500 Beamten. Zudem fielen terroristische Bedrohungen in den Zuständigkeitsbereich der 2015 gegründeten Einheit. Mamdani hatte im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in New York Reformen bei der Polizei angekündigt, der ein zu hartes Vorgehen gegen pro-palästinensische Demonstranten und bei Protesten gegen Abschiebungen vorgeworfen wurde.

Nach Angaben der New Yorker Polizeichefin Jessica Tisch sollen Mitglieder der SRG in die Anti-Terror-Einheit der Polizei integriert werden. Sie kündigte eine neue Strategie im Umgang mit Protesten an. Dabei würden auch unbewaffnete Deeskalationsspezialisten zum Einsatz kommen.

Die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union hatte die SRG im Jahr 2021 als „eine für ihre Gewalt bekannte schnelle Eingreiftruppe“ bezeichnet. Mitglieder der Einheit hätten Demonstranten wiederholt „bedroht, angegriffen und festgenommen“.