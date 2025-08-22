piwik no script img

taz zahl ich

Männer-BundesligaauftaktLeverkusen und die Leere

Die Zauberfüße aus der Pillen-Kleinstadt sind weg, meist nach England. Die Meisterschaft verödet auch, weil viele Klubs wie Farmteams funktionieren.

Leverkusens Grimaldo hält die Hände vor den Mund
Zumindest er ist noch da: Alejandro Grimaldo Foto: Heiko Becker/rtr
Alina Schwermer
Von Alina Schwermer

Sie haben sich mit großen Gefühlen verabschiedet, die Zauberfüße vom Rhein. Aber natürlich ändert das nichts an der bitteren Leverkusener Realität des Verlassenwerdens. Oberzauberfüßler Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah, Lukáš Hrádecký, Amine Adli, alle weg. Auch der verehrte Xabi Alonso, der die Pillen-Kleinstadt wachküsste wie einst Jürgen Klopp den BVB, ist weitergezogen in jene globalen Fußballsphären, in die er gehört.

Es war Herzensbrecher-Zeit in der Männer-Bundesliga, und Leverkusen ist leer geräumt. Was eben einem deutschen Klub außer den Bayern blüht, wenn er mal zwei Spielzeiten zu gut spielt. Klubs wie Frankfurt oder Dortmund haben darauf ein ganzes Geschäftsmodell aufgebaut: Durchgangsstation zu sein für Großtalente in die Premier League. Steckt in der Geschichte dieser stillen Resignation mehr als das begrenzte Mitleid für einen Pharmaklub?

Die Bundesliga ist mit der Globalisierung der Märkte eine FC-Liefering-Liga geworden, ein Kettenglied irgendwo oberhalb der Niederlande und unterhalb Englands. In der Premier League kommt es nun zum großen Leverkusener Klassentreffen. Dort, wo jetzt auch Frankfurts One-Season-Wonder Hugo Ekitiké für 95 Millionen Euro, Jamie Gittens für 56 Millionen und Leipzigs Benjamin Sesko für 76 Millionen kicken. Und vielleicht werden künftig auch die Golfstaaten aufsteigen zu den ganz Großen, die den Krill des Fußballmeeres absaugen – Anzeichen dafür gibt es. Der Räumungsverkauf ist für ein Team wie Bayer natürlich nur ein temporäres Risiko. Man hat nachgekauft, „spannende Talente“, wie es so gern heißt, und mit etwas Glück beginnt alles von vorn.

In einer Liga, wo alle außer dem FC Bayern Liefering-Klubs sind, ist das Meisterrennen für dieses Jahr wohl geklärt. Wer sonst soll oben landen? Leverkusen in der Restauration? Der BVB, der sich mühsam in die Champions League geschuftet hat? RB Leipzig, das nach alter Investorenklub-Tradition für schlechte Arbeit viel Geld verbrennt? Frankfurt, Stuttgart? Eher nicht. Es liegt auch eine völlige Leere an Zukunftsideen in diesem Hoffen auf sechs Richtige im Lotto eines kaputten Systems. Die Bundesliga ist nicht so unähnlich geworden der Liga eines obskuren Kleinstaates, wo irgendein mittelmäßiger Primus fast jedes Jahr mit 15 Punkten Vorsprung Meister wird. Früher fand man so was schräg.

Wir können uns an alles gewöhnen

Dass sich kaum noch jemand dagegen stemmt, mag auf den ersten Blick erstaunen. Eine ganze Wagenladung westlicher Popkultur beruht schließlich auf Erzählungen von widerständigen Underdogs. Aber in Wahrheit ist der Wahlspruch des Kapitalismus seit jeher: Wir können uns an alles gewöhnen. Und so passt der Bundesliga-Start ganz gut zu einem Sommer, in dem alles in Flammen steht, tatsächlich wie metaphorisch, und fast alle aktiv wegsehen. Leverkusen immerhin kann sich mit Sisyphos freuen: Es ist genug Kohle da, um neu zu beginnen.

Fairplay fürs freie Netz

Auf taz.de finden Sie unabhängigen Journalismus – für Politik, Kultur, Gesellschaft und eben auch für den Sport. Frei zugänglich, ermöglicht von unserer Community. Alle Inhalte auf unserer Webseite sind kostenlos verfügbar. Wer es sich leisten kann, darf gerne einen kleinen Beitrag leisten. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Fußball #Bundesligastart #1. Bundesliga #Bayer Leverkusen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Porträt von Sandro Wagner

Männer-Bundesligaauftakt

Esprit mit Sandro Wagner

Der FC Augsburg war bislang auch eher so ein egaler Verein wie viele. Jetzt ist alles anders, denn mit Sandro Wagner gibt es einen Spannungsbogen.
Von Frédéric Valin
Mattias Svanberg trifft zum 6:0

Männer-Bundesligaauftakt

Mehr Spektakel beim VfL Wolfsburg?

Beim teilfossil getriebenen Klub war zuletzt schwer zu sagen, für welchen Fußball er stehen will. Der neue Trainer Paul Simonis soll das ändern.
Von Peter Unfried
Nick Woltemade.

Bundesliga der Männer

Die schlechteste Liga der Welt

Mit dem Eröffnungsspiel am Freitag geht sie los: die 63. Spielzeit der Fußball-Bundesliga der Männer. Viel zu erwarten ist da nicht.
Von Andreas Rüttenauer

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Einwanderung und Extremismus

Offenheit, aber nicht für Intolerante

2

CDU-Länderchefs gegen Bundestagsfraktion

Sexuelle Identität entzweit Union

3

Verkehrswende in Paris

Blick in die Zukunft

4

Nicht-binärer Geschlechtseintrag

Zweitpass gegen Diskriminierung auf Reisen

5

Straße wird umbenannt

Berlin streicht endlich das M-Wort

6

Anschlag auf Pipelines 2022

Tatverdächtiger für Angriff auf Nordstream verhaftet