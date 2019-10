Luft- und Bodenoffensive der Türkei

Krieg auf drei Kilometern

Nach Kampfjets sind in der Nacht auch türkische Bodentruppen auf syrisches Territorium vorgedrungen. Tausende Zivilisten sind auf der Flucht.

ISTANBUL TAZ „Kampfjets schlagen zu, Soldaten marschieren“. So martialisch begrüßt die größte türkische Tageszeitung Hürriyet am Donnerstagmorgen ihre Leser. Nachdem die türkische Luftwaffe bereits am Mittwochnachmittag Ziele in Syrien bombardiert hatte, begann in der Nacht um 23 Uhr Ortszeit die im schönsten Orwellsprech genannte Operation „Quelle des Friedens“ auch am Boden.

In vier Angriffssäulen drangen Bodentruppen nach Syrien vor, um die Städte Ras al-Ain und Tal Abjad zu umzingeln und dann zu besetzen. Zuvor hatte die Luftwaffe am Mittwochnachmittag insgesamt 180 Ziele in der Grenzregion zwischen dem Euphrat und der irakischen Grenze angegriffen, um Stellungen, Munitionslager und Einsatzzentren der syrisch-kurdischen YPG zu zerstören.

Nach Angaben der Kurden sowie der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London wurden bis Donnerstagmorgen zehn Zivillisten und sieben YPG-Kämpfer getötet. Die Bevölkerung aus der Grenzregion ist zu Tausenden auf der Flucht Richtung Süden. Nach Angaben türkischer Korrespondenten an der Front sind die Panzerkolonnen ungefähr drei Kilometer auf syrisches Territorium vorgedrungen.

Die Kämpfe konzentrieren sich zunächst auf die Stadt Tal Abjad, die schon am Mittwoch fast vollständig von der Zivilbevölkerung geräumt worden war. Sprecher der YPG geben an, dass sie die türkischen Truppen bei Tal Abjad „zurückgeworfen“ hätten. Gleichzeitig sagte ein ungenannter Milizenkommandant gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, auf Dauer habe man gegen die türkische Armee aber keine Chance.

Syrische Islamisten als Kanonenfutter

Ziel des Angriffs soll nach einer Erklärung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sein, einen „Friedenskorridor“ von 30 Kilometern Tiefe auf der syrischen Seite der gemeinsamen Grenze auf einer Länge von 450 Kilometern einzurichten, aus dem alle „Terroristen“ der YPG vertrieben würden.

Zunächst konzentrieren sich die Angriffe jedoch auf ein Gebiet zwischen Tal Abjad und Ras al-Ain von rund 120 Kilometern. Dieses liegt zwischen den kurdischen Städten Kobane im Westen und Kamischli im Osten und wird überwiegend von Arabern bewohnt.

Die türkische Armee wird unterstützt von syrischen islamistischen Kämpfern, die auch schon bei den beiden vorangegangenen Großoffensiven der Türkei auf syrischem Territorium dabei waren. Sie bilden mit 18.000 Mann die Speerspitze am Boden, das Kanonenfutter sozusagen.

Die Türkei ist bei ihrem Angriff auf die syrischen Kurdengebiete international nahezu völlig isoliert. In den USA wollen Senatoren sowohl der Republikaner wie der Demokraten harte Sanktionen gegen die Türkei beschließen. US-Präsident Donald Trump, der für seinen Rückzugsbefehl für die US-Truppen aus dem türkisch-syrischen Grenzgebiet auch in der eigenen Partei heftig kritisiert wird, nannte den türkischen Angriff eine „schlechte“ Idee.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas kritisierte Erdoğan scharf. Eine gemeinsame Verurteilung des türkischen Angriffs durch die EU verhinderte nur Ungarn mit einem Veto. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte in einer Erklärung vor dem EU-Parlament, die Türkei werde aus Europa keinerlei Gelder für die Ansiedlung syrischer Flüchtlinge in dem momentan umkämpften Gebiet erhalten.

Zurückhaltend äußerte sich bislang noch die Nato. Generalsekretär Stoltenberg wird am Freitag zu Gesprächen in Ankara erwartet. Der UN-Sicherheitsrat wird bereits heute Abend tagen.

Wie positioniert sich Russland?

Mit Spannung erwartet wird, wie Russland sich positioniert. Erdoğan hatte unmittelbar vor dem Angriff noch mit Präsident Wladimir Putin gesprochen, der sich in der Vergangenheit eher vage zu den türkischen Angriffsabsichten geäußert hatte.

Zwar ist das syrische Regime unter Baschar al-Assad offiziell empört, aber sowohl Putin wie Assad erhoffen sich von einem Zerwürfnis zwischen der Türkei und den USA einen Machtzugewinn, da die syrischen Kurden, die bislang mit den USA verbündet waren, ins Assad-Lager überlaufen könnten.

Im türkischen Parlament wird der Angriff lediglich von der kurdisch-linken HDP verurteilt, alle anderen Parteien kündigten ihre Unterstützung für „unsere Soldaten“ an. In der türkischen Öffentlichkeit gibt es allerdings wenig Begeisterung für Erdoğans Eroberungsfeldzug. Angesichts der Wirtschaftskrise und hoher Arbeitslosigkeit fürchten die meisten Bürger, dass sich ihre Situation durch die ökonomischen und politischen Kosten des Krieges weiter verschlechtern wird.

Lesen Sie auch unseren aktuellen Überblick über die Akteure in Nordsyrien sowie den Kommentar von Türkeikorrespondent Jürgen Gottschlich.